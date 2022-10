到 2029 年，手持式大麻蒸發器市場價值預計為 157.7 億美元；說數據橋市場研究

全球 手持大麻蒸發器市場 “數據橋市場研究”的研究提供了有關影響手持式大麻蒸發器市場的市場動態、市場範圍、市場細分的詳細信息,並在領先的市場參與者身上覆蓋了陰影,突出了多年來普遍存在的有利競爭格局和趨勢。這份手持式大麻蒸發器市場報告服務於商業目的,並為您提供使用先進工具和技術進行的最佳市場研究和分析。該市場研究報告按公司、地理區域、類型、組件、應用和最終用途行業對市場進行分類。在競爭分析部分,提到了市場上存在的主要關鍵參與者以及各種詳細信息,例如公司簡介、市場份額分析、以及使他們在市場上蓬勃發展的不同策略。這份手持式大麻蒸發器市場研究報告還確定和分析了新興趨勢以及市場中的主要驅動因素、挑戰和機遇。

手持式大麻蒸發器市場的市場分析和洞察力

手持式大麻蒸發器市場預計將在 2022 年至 2029 年的預測期內獲得市場增長。Data Bridge Market Research 分析該市場到 2029 年將達到 157.7 億美元的估計價值,並以 6.0% 的複合年增長率增長- 提到的預測期。

市場概況:-

手持式大麻蒸發器基本上是一種用於加熱濃縮物和大麻的工具。手持式蒸發器是一種更安全、更明智的吸食大麻方式,因為它們可以加熱大麻,直到釋放出純 CBN 和 THC 而不會燃燒雜草。它們包括吹嘴和電池——烤箱。

全球範圍內用於醫療和其他合法目的的大麻蒸發器使用量增加等因素是促進市場增長的主要因素。此外,越來越多的電子吸煙設備的使用和大麻的合法化是各國也進一步為市場的增長開闢了道路。此外,與吸煙相比,對手持式蒸發器的健康益處的認識不斷提高,以及使用小劑量大麻治療各種精神障礙也將促進市場增長。然而,市場參與者的高度分散以及大量小型無組織本地參與者的存在預計將阻礙市場的增長。

從長遠來看,估計個人可支配收入比例的增加和緊跟最新趨勢將產生增長機會。嚴格的規則和規範等因素與大麻的使用有關,對市場構成挑戰。

涵蓋的市場參與者:- PAX Labs, Inc., Ghost Herbal Concepts Ltd., Vapium, STORZ & BICKEL GmbH, Apollo AirVape, Grenco Science, Inc., Vape Elevate, MyNextVape, Boundless CF/CFX, Planet of the Vapes, Crafty, FireFly, STORZ & BICKEL, FireFly, Anlerr, Ghost Herbal Concepts Ltd., PAX Labs, Inc., Healthy Rips by Green Curative, Inc., XVapeCanada.ca., Dr. Dabber, Grenco Science, Inc., Cloudious9 Inc., Linx 蒸汽

全球 手持大麻蒸發器市場範圍和市場規模

手持式大麻蒸發器市場根據產品類型、充電類型、溫度控制和分銷渠道進行細分。這些細分市場之間的增長將幫助您分析行業中微薄的增長細分市場,並為用戶提供有價值的市場概況和市場洞察力,以幫助他們做出戰略決策以識別核心市場應用。

根據產品類型,手持式大麻蒸發器市場分為對流蒸發器和傳導蒸發器。

根據充電類型,手持式大麻蒸發器市場分為 USB 和微型 USB。

在溫度控制的基礎上,市場分為固定的和可變的。

在分銷渠道的基礎上,市場被細分為線上和線下。

手持式大麻蒸發器市場國家水平分析

手持式大麻蒸發器市場根據產品類型、充電類型、溫度控制和分銷渠道進行細分。

手持式大麻蒸發器市場報告中涵蓋的國家是北美的美國、加拿大和墨西哥、德國、法國、英國、荷蘭、瑞士、比利時、俄羅斯、意大利、西班牙、土耳其、歐洲其他地區、中國、日本、印度、韓國、新加坡、馬來西亞、澳大利亞、泰國、印度尼西亞、菲律賓、亞太其他地區 (APAC) 亞太地區 (APAC)、沙特阿拉伯、阿聯酋、以色列、埃及、南非、中東其他地區和非洲 (MEA) 作為中東和非洲 (MEA) 的一部分,巴西、阿根廷和南美洲其他地區作為南美洲的一部分。

由於對休閒大麻合法化的需求不斷增長,北美在手持式大麻蒸發器市場上佔據主導地位。由於對該地區將大麻用於醫療目的的益處的認識不斷提高,預計亞太地區的複合年增長率最高。

手持式大麻蒸發器市場報告的國家部分還提供了影響市場當前和未來趨勢的個別市場影響因素和國內市場監管變化。消費量、生產地點和數量、進出口分析、價格趨勢分析、原材料成本、下游和上游價值鏈分析等數據點是用於預測個別國家市場情景的一些主要指標。此外,在提供國家數據的預測分析時,還考慮了全球品牌的存在和可用性以及由於來自本地和國內品牌的大規模或稀缺競爭而面臨的挑戰、國內關稅和貿易路線的影響。

表中的內容:

第 1 部分:執行摘要

第 02 部分:報告範圍

第 3 部分:全球手持式大麻蒸發器市場格局

第 4 部分:全球手持式大麻蒸發器市場規模

第 5 部分:按產品劃分的全球手持式大麻蒸發器市場細分

Part 06:五力分析

第 7 部分:客戶景觀

Part 08: 地理景觀

Part 09:決策框架

第 10 部分:驅動因素和挑戰

第 11 部分:市場趨勢

第 12 部分:供應商格局

第 13 部分:供應商分析

