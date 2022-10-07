到 2029 年，昆蟲蛋白市場將實現 13.9554 億美元的全球最大收入增長

通用昆蟲蛋白該報告解釋了對當前全球市場狀況以及幾種市場動態的深入研究。這份市場研究報告被證明是一個有價值的信息來源，公司可以利用它來了解當前昆蟲蛋白市場趨勢、消費者需求和偏好、市場情況、機會和市場狀況。此外，它還包含所有信息，包括市場定義、分類、關鍵開發、應用和承諾，以及主要參與者在產品發布、合資、開發、併購及其對銷售方面的影響的詳細行動，進口，出口、收入和復合年增長率值。隨著影響深遠的昆蟲蛋白行業報告中進行的昆蟲蛋白市場研究和市場分析，

昆蟲蛋白市場分析和規模

Data Bridge Market Research 分析稱，2021 年昆蟲蛋白市場價值為 5.4367 億美元，預計到 2029 年將達到 13.9554 億美元，在預測期內的複合年增長率為 24.7%。 由於自古以來昆蟲源性食品的高消費，以及以昆蟲蛋白產品為食的大型牲畜的存在，昆蟲蛋白市場佔據市場主導地位。

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昆蟲蛋白市場主要參與者名單：Aspire Food Group（美國）、EntomoFarms（加拿大）、Protifarm（荷蘭）、Jimini’s（英國）、Chapul Cricket Protein（美國）、Swarm Nutrition GmbH（德國）、AgriProtein Holdings Ltd。（南非）、EnviroFlight LLC（美國）。Innovafeed（法國）、Ÿnsect（法國）、Hexafly（愛爾蘭）、Protix（荷蘭）

市場定義

Bug Protein 基本上是一種在小型啤酒廠生產的傳統啤酒。它富含矽、抗氧化劑、蛋白質和復合維生素 B，因此具有許多健康益處。淡啤酒、淡啤酒、特色啤酒和其他類型的昆蟲蛋白是最受歡迎的。

與其他動植物相比，昆蟲是更好的蛋白質來源。昆蟲蛋白的生產成本較低。起初，昆蟲蛋白僅用於動物飼料。然而，隨著越來越多的人意識到昆蟲的高蛋白質含量，它已被廣泛應用於各行各業。昆蟲蛋白現在用於多種產品，包括食品和飲料、藥物、營養保健品、化妝品、寵物食品以及動物和家禽飼料。昆蟲中發現的蛋白質因物種而異。昆蟲衍生的蛋白質是最合適的選擇。

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昆蟲蛋白市場動態

本節涉及了解市場驅動因素、利益、機會、限制和挑戰。所有這些都將在下面詳細討論：

食用昆蟲的廣泛供應

隨著昆蟲變得廣泛可用，製造商開始將繁殖昆蟲商業化並從中提取蛋白質。蟋蟀、竹蟲、袋蟲、蒼蠅、蚯蚓、甲蟲和螞蟻、黃蜂是一些廣泛可用的食用昆蟲，它們推動了對昆蟲蛋白的需求及其在昆蟲蛋白市場的應用。

更便宜的昆蟲治療

家畜有標準的加工程序 ，但昆蟲沒有；因此，製造商有巨大的機會來設計技術或設備，以幫助在昆蟲蛋白市場使用標準協議來治療昆蟲。

場合

生活方式和消費者偏好的改變抑制了整體市場的增長。此外，快速城市化和人口增長預計將加速整體市場增長。

約束

對節肢動物過敏的人食用昆蟲蛋白可能會導致交叉反應或過敏。此外，在養殖或養殖過程中頻繁接觸昆蟲會導致個體發生接觸過敏，這是蛋白質蛋白市場的實業家面臨的主要挑戰之一。

這份昆蟲蛋白市場報告詳細介紹了最近的新發展、貿易法規、進出口分析、生產分析、價值鏈優化、市場份額、國家和本地市場參與者的影響，分析了新興收入領域的機會、市場變化法規、市場增長戰略分析、市場規模、類別市場增長、利基市場和優勢應用、產品批准、產品發布、地域擴張、市場技術創新。有關昆蟲蛋白市場的更多見解，請聯繫 Data Bridge 市場研究以獲取分析師簡介，

最近的發展

Nutrition Technologies 在 2021 年 3 月的 B 輪融資前籌集了 500 萬美元，用於在馬來西亞建立昆蟲蛋白工廠。現有投資者 Openspace Ventures 和新加坡企業發展局的投資部門 SEEDS Capital 參與了此次投資。這筆投資可以幫助公司進入東南亞的新市場並為研發提供資金。

2020 年 11 月，Portenga 建立了智能昆蟲農場，生產可用作動物飼料或農業肥料的昆蟲蛋白。為了克服基於昆蟲的集中式農業系統的成本和可持續性缺陷，智能昆蟲農場建立在靠近生物質廢物來源的模塊化和分散式系統中。它們的設計目的是每天吸收 20 到 60 公噸的原材料。

2020年11月，ITG旗下的AgriProtein宣布成立“Bioko！»，與 PreZero US 的合資企業。總部位於德國的 PreZero 是一家全球回收商，在 9 個國家的 90 個地點開發循環經濟解決方案方面處於領先地位。兩家公司聯手在美國成立了一個運營實體，負責營養物回收過程。

目錄：全球昆蟲蛋白市場研究報告

第一章：全球昆蟲蛋白產業概況

第 2 章：全球經濟對全球昆蟲蛋白市場的影響

第三章：行業生產商的全球市場規模競爭

第 4 章：按地區劃分的全球產量、收入（價值）

第 5 章：全球供應（生產）、消費、出口、進口、地理

第 6 章：全球產量、收入（價值）、價格趨勢、產品類型

第 7 章：基於應用的全球市場分析

第八章：市場產業價值鏈

第 9 章：市場鏈、採購策略和下游買家

第 10 章：主要分銷商/供應商/貿易商策略和政策

第 11 章：主要經濟指標，按市場供應商分類

第十二章：市場影響因素分析

第 13 章：全球昆蟲蛋白市場預測期

第 14 章：市場的未來

第 15 章：附錄

閱讀完整的研究報告@https ://www.databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=global-insect-protein-market

全球昆蟲蛋白市場範圍

昆蟲蛋白市場根據昆蟲類型、應用和分銷渠道進行細分。這些細分市場之間的增長將幫助您分析行業中增長較弱的細分市場，並為用戶提供有價值的市場洞察力和市場洞察力，以幫助他們做出戰略決策，以確定市場的主要應用。

類型 d’insecte

甲蟲

毛毛蟲

蜜蜂

黃蜂和螞蟻

蚱蜢

蝗蟲

蟋蟀

真正的錯誤

黑兵飛

蟬

蟬

植物漏斗

粉蚧

白蟻

蜻蜓

蒼蠅

粉蟲

其他

應用

食品和飲料

餵養

藥物

美容產品

運河分佈

直接的

間接

包括的地區有： 北美、歐洲、亞太、大洋洲、南美、中東和非洲

國家級細分： 美國、加拿大、墨西哥、巴西、阿根廷、哥倫比亞、智利、南非、尼日利亞、突尼斯、摩洛哥、德國、英國 (UK)、荷蘭、西班牙、意大利、比利時、奧地利、土耳其、俄羅斯、法國、波蘭、以色列、阿聯酋、卡塔爾、沙特阿拉伯、中國、日本、台灣、韓國、新加坡、印度、澳大利亞和新西蘭等。

DBMR 研究團隊使用的關鍵研究方法是數據三角剖分，其中涉及數據挖掘、數據變量對市場的影響分析和初步驗證（行業專家）。除此之外，數據模型包括供應商定位網格、市場時間線分析、市場概述和指南、公司定位網格、份額分析拭子市場概述、測量標準、全球與地區和供應商份額分析。

尋找定製或任何查詢聯繫我們@ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-insect-protein-market

關於 Data Bridge Market Research, Private Ltd

Data Bridge Market Research Pvt Ltd 是一家跨國管理諮詢公司，在印度和加拿大設有辦事處。作為一家具有無與倫比的可持續發展水平和先進方法的創新和新時代的市場分析和諮詢公司。我們致力於發掘最佳的消費者洞察力並培養有用的洞察力，幫助您的企業在市場上取得成功。

Data Bridge Market Research 是 2015 年在浦那構思和整合的純智慧和實踐的結果。該公司成立於衛生部門，旨在覆蓋整個市場同時提供一流分析的員工要少得多。. 後來，公司於 2018 年在古爾岡開設了新辦事處，擴大了部門和業務範圍，一支高素質的人才團隊攜手推動公司的發展。“即使在 COVID-19 的困難時期，當病毒減緩了全球一切的速度時，Data Bridge 市場研究的專業團隊也夜以繼日地工作，為我們的客戶提供質量和支持，這也證明了我們處理的卓越性. »

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