到 2029 年，植物奶市場將見證 1232 億美元的最高增長，複合年增長率為 15.5% 份額、需求、主要參與者、市場規模行業和未來增長分析

Data Bridge Market Research 最近發表的題為 “全球植物奶市場”的研究報告（涵蓋美國、歐洲、中國、日本、印度、東南亞等）突出機遇、風險分析並基於對戰略和戰術決策的支持。通用植物奶市場調查報告提供有關產品組合、產品價值、公司簡介、股票和公司聯繫信息的關鍵數據。它還代表了預測期內銷售、收入份額、需求/供應數據和市場增長分析的簡要摘要。這份關於全球市場的市場研究報告包括對推動全球行業增長的不同參數的評估。在跟踪市場趨勢時，研究人員和分析師做出了謹慎的努力。基於植物的牛奶市場研究文件專門設計了一套指南和經過驗證的方法。

Data Bridge Market Research 分析，植物奶市場價值 389 億美元，預計到 2029 年將達到 1232 億美元，在 2022-2029 年的預測期內，複合年增長率為 15.5%。除了市場價值、增長率、細分市場、地理覆蓋範圍、市場參與者和市場情景等市場洞察之外，數據橋市場團隊研究策劃的市場報告還包括深入的專家分析、進出口分析、價格分析、生產消費分析、專利分析和消費者行為。

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在過去的二十年中，由於消費者對激素使用、過敏原和某些乳製品產品的不健康狀況的擔憂做出反應，某些類別的乳製品消費量有所下降，這些產品曾在多種文化中被認為是均衡飲食的基本要素。這改變了奶農的全球格局，因為他們努力跟上不斷變化的消費者態度和消費者態度的區域差異，同時利用潛在的乳製品消費機會。例如，植物性牛奶在消費者中具有健康光環，吸引了乳製品供應商的注意。

Data Bridge Market Research 分析，植物奶市場價值 389 億美元，預計到 2029 年將達到 1232 億美元，在 2022-2029 年的預測期內，複合年增長率為 15.5%。

市場定義

植物奶由杏仁、大麻、椰子、大米、穀物、堅果和大豆製成，與牛奶相比，它為消費者提供了多種健康益處。它們廣泛用於飲料、牛奶、奶酪和冰淇淋中，並提供蛋白質、脂肪、維生素和碳水化合物等營養物質。

報告指標 細節 預測期 2022 年至 2029 年 基準年 2021 歷史年份 2020 年（2014 年至 2019 年可定制） 定量單位 收入（十億美元），數量（單位），價格（美元） 涵蓋的細分市場 性質（有機、傳統、其他）、配方（有機、傳統、其他）、來源（豆漿、杏仁奶、椰奶、米漿等）、應用（牛奶和飲料行業、工業擠奶、家庭/零售）、分銷渠道（企業對企業，企業對消費者） 覆蓋國家 北美的美國、加拿大和墨西哥、德國、瑞典、波蘭、丹麥、法國、英國、荷蘭、瑞士、比利時、俄羅斯、意大利、西班牙、土耳其、歐洲其他地區、中國、日本、印度、南部韓國、新加坡、馬來西亞、澳大利亞、泰國、印度尼西亞、菲律賓、亞太地區其他地區 (APAC)、沙特阿拉伯、阿拉伯聯合酋長國、非洲南部、埃及、以色列、中東其他地區和非洲(MEA) 作為中東和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地區作為南美洲的一部分。 涵蓋的市場參與者 拜耳（德國）、雅培（美國）、帝斯曼（荷蘭）、杜邦。（美國）、安利（美國）、The Nature’s Bounty Co.（美國）、葛蘭素史克公司。（英國）、雀巢（瑞士）、RiceBran Technologies（美國）、美贊臣公司。（美國）、Premier Nutrition Corporation（美國）、US Spice Mills, Inc.（美國）、Health Milk Manufacturers’ Association（英國）、Glanbia PLC（愛爾蘭）、Herbalife International of America, Inc.（美國）和 Bionova（印度） ) 機會 優質植物奶的延伸特性

世界上絕大多數人口將保持乳糖不耐症

倡導可持續生活方式的運動，倡導對氣候和動物安全的牛奶



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該報告提供有關以下指針的信息：

市場滲透：有關食用油市場主要參與者產品組合的完整信息

產品開發/創新：有關市場上即將推出的技術、研發活動和產品發布的詳細信息。

競爭評估：深入評估主要市場參與者的市場戰略、地理和業務領域。

市場發展：新興市場綜合信息。本報告分析了跨地區各個細分市場的市場。

市場多元化：關於新產品、未開發地區、近期發展和食用油市場投資的綜合信息。

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目錄：全球植物奶市場

第 1 部分：執行摘要

第 02 部分：報告範圍

第 3 部分：全球植物奶市場格局

第 4 部分：全球植物奶市場規模

第 5 部分按產品劃分的全球植物奶市場細分

Part 06：五力分析

第 7 部分：客戶景觀

Part 08: 地理景觀

Part 09：決策框架

第 10 部分：驅動因素和挑戰

第 11 部分：市場趨勢

第 12 部分：供應商格局

第 13 部分：供應商分析

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植物奶市場動態

驅動程序

與生活方式相關的慢性病和牛奶不耐受的患病率增加

推動市場增長的關鍵因素之一是與生活方式相關的慢性病和動物蛋白不耐受症的日益流行。此外，全球廣泛採用純素飲食習慣正在推動市場的增長。隨著消費者對動物健康意識的提高以及全球乳糖不耐症人群的增加，全球對植物性乳製品的偏好發生了轉變。因此，市場前景更加樂觀。

社交媒體營銷的興起

此外，植物奶、雞蛋和肉類等新產品的開發正在推動增長。這些產品富含必需營養素，味道幾乎與動物同類產品相同。其他因素，例如名人和運動員開展廣泛的促銷活動，鼓勵人們食用素食產品以保持健康的生活方式，以及通過擴大零售渠道使產品更容易獲得，應該會更加刺激市場。

場合

乳糖不耐症是全球市場的最新機遇之一。世界上絕大多數人口將保持乳糖不耐症。世界人口的這一部分將始終需要一種無乳糖的替代品，而植物奶行業可以提供這種替代品。另一種可能性是可持續生活方式運動，該運動倡導氣候友好和動物友好的牛奶。隨著人們為減少國家碳足跡做出更環保的選擇，全球市場正在密切關注植物奶市場的巨大機遇。

約束

人們對植物性飲料缺乏認識以及對飲料添加劑的擔憂將限制植物性牛奶市場在預測期內的增長。然而，這可能對植物奶市場的增長構成威脅。

這份基於植物的牛奶市場報告詳細介紹了最近的新發展、貿易法規、進出口分析、生產分析、價值鏈優化、市場份額、國家和本地市場參與者的影響，分析了新興收入領域的機會、市場法規的變化、戰略市場增長分析、市場規模、市場增長類別、應用利基和主導地位、產品批准、產品發布、地域擴張、市場技術創新。有關植物奶市場的更多見解，請聯繫 Data Bridge Market Research 獲取分析師簡介，

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關於數據橋市場研究：

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