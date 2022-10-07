最新 全球植物性飲料市場發布 該研究報告對展示公司概況、產品/服務、市場價格和銷售收入的關鍵和新興參與者進行了詳細評估，以更好地估計市場規模。這份關於全球植物性飲料市場的報告由一組多語言研究人員生成，他們精通不同語言，因此在國際範圍內進行市場研究。客戶可以在使用或應用此植物性飲料報告以促進業務增長的同時，體驗最佳行業洞察力、實用解決方案、人才解決方案和最新技術的完美結合。研究方法的透明度以及對優秀工具和技術的使用使這份草藥飲料市場研究報告成為一份出色的報告。甚至這份草本飲料報告也包括所有數據，其中包括市場定義，

Data Bridge Market Research 分析稱，植物性飲料市場價值 179 億美元，預計到 2029 年將達到 371.9 億美元，在 2022-2029 年預測期間的複合年增長率為 9.57%。市場洞察力，如市場價值、增長率、細分市場、地理覆蓋範圍、市場參與者和市場情景，由 Data Bridge 市場研究團隊策劃的市場報告包括深入的專家分析、進出口分析、價格分析、生產、消費、專利分析和消費者行為分析。

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植物性飲料市場分析和規模

在過去的二十年中，由於消費者對激素使用、過敏原和某些乳製品的不健康狀況的擔憂做出反應，某些類別的乳製品消費量有所下降，這些在多種文化中曾被認為是均衡飲食的必要條件。這改變了奶農的全球格局，因為他們努力跟上不斷變化的消費者態度和消費者態度的區域差異，同時利用潛在的乳製品消費機會。植物性飲料在消費者中具有健康光環，吸引了乳製品供應商的關注。

Data Bridge Market Research 分析稱，植物性飲料市場價值 179 億美元，預計到 2029 年將達到 371.9 億美元，在 2022-2029 年預測期間的複合年增長率為 9.57%。除了市場價值、增長率、細分市場、地理覆蓋範圍、市場參與者和市場情景等市場洞察之外，數據橋市場團隊研究策劃的市場報告還包括深入的專家分析、進出口分析、價格分析、生產消費分析、專利分析和消費者行為。

植物性飲料市場的範圍和細分

報告指標 細節 預測期 2022 年至 2029 年 基準年 2021 歷史年份 2020 年（2014 年至 2019 年可定制） 數量單位 收入（十億美元），數量（單位），價格（美元） 涵蓋的細分市場 類型（牛奶、其他）、來源（杏仁、大豆、椰子、大米等）、功能（心血管健康、癌症預防、骨骼健康、無乳糖替代品等） 覆蓋國家 北美的美國、加拿大和墨西哥、德國、瑞典、波蘭、丹麥、法國、英國、荷蘭、瑞士、比利時、俄羅斯、意大利、西班牙、土耳其、歐洲其他地區、中國、日本、印度、南部韓國、新加坡、馬來西亞、澳大利亞、泰國、印度尼西亞、菲律賓、亞太地區其他地區 (APAC)、沙特阿拉伯、阿拉伯聯合酋長國、非洲南部、埃及、以色列、中東其他地區和非洲(MEA) 作為中東和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地區作為南美洲的一部分 涵蓋的市場參與者 格蘭比亞公司 （愛爾蘭）、Now Health Group, Inc.（美國）、Nutiva Inc（美國）、The Simply Good Food Co（美國）、Iovate Health Sciences International Inc.（加拿大）、MusclePharm Corporation（美國）、Kerry Group Plc（愛爾蘭）、CytoSport, Inc.（美國）、The Nature’s Bounty Co.（美國）、Reliance Vitamin Company, Inc.（美國）、Herbalife Nutrition, Inc.（美國）、Danone SA（法國）、General Nutrition Centers (GNC) Holdings, Inc.（美國）、Orgain Inc.（美國）、True Nutrition（美國） 機會 減少碳足蹟的創新包裝解決方案

消費者對健康生活方式的意識不斷增強

在個人護理行業越來越多地使用有機食品和飲料作為天然成分

市場定義

植物飲料也被稱為植物飲料或植物飲料。植物性飲料是使用植物材料（如種子、穀物和水）作為載體製成的。這些經常用作乳製品飲料的替代品，並且受到乳糖不耐症消費者的青睞。最受歡迎的草藥飲料是杏仁飲料。

植物性飲料市場動態

驅動程序

與生活方式相關的慢性病和乳製品飲料不耐受的患病率增加

推動市場增長的關鍵因素之一是與生活方式相關的慢性病和動物蛋白不耐受的日益流行。此外，全球廣泛採用純素飲食習慣正在推動市場的增長。隨著消費者對動物健康意識的增強以及全球乳糖不耐症人群的增加，全球對植物性飲料的偏好發生了轉變。因此，市場前景更加樂觀。

全球乳糖不耐症人口增加

乳糖不耐症是全球市場的最新機遇之一。世界上絕大多數人口將保持乳糖不耐症。世界人口的這一部分將始終需要一種不含乳糖的替代品，而植物性飲料行業可以提供這種替代品。另一種可能性是可持續生活方式運動，該運動提倡對氣候和動物安全的飲料。隨著人們為減少國家碳足跡做出更環保的選擇，全球市場正在密切關注植物性飲料市場的巨大機遇。

場合

此外，植物性飲料、雞蛋和肉類等新產品的開發正在推動增長。這些產品富含必需營養素，味道幾乎與動物同類產品相同。其他因素，例如名人和運動員開展廣泛的促銷活動，鼓勵人們食用素食產品以保持健康的生活方式，以及通過擴大零售渠道使產品易於獲得，應會進一步刺激市場。

約束

然而，波動的原材料價格和高昂的產品成本預計將限制草藥飲料市場的增長。雖然植物性飲料在發達國家廣泛使用，但該行業在發展中國家擴大銷售方面面臨挑戰。

這份基於植物的飲料市場報告詳細介紹了最近的新發展、貿易法規、進出口分析、生產分析、價值鏈優化、市場份額、國內和本地市場參與者的影響，分析了新興收入領域的機會、市場法規的變化、戰略市場增長分析、市場規模、市場增長類別、應用利基和主導地位、產品批准、產品發布、地域擴張、市場技術創新。有關植物性飲料市場的更多見解，請聯繫 Data Bridge 市場研究以獲取分析師簡介，

COVID-19 對草藥飲料市場的影響

COVID-19 的爆發給功能性飲料和營養保健品行業帶來了壓力。包括醫生、護士、其他醫療專業人員、環衛工人或清掃工等在內的幾名一線工作人員正在努力阻止新型冠狀病毒的傳播。政府機構已建議公民遵循健康和有營養的飲食來對抗這種疾病。預計這將增加對植物性飲料的需求，植物性飲料通過提供必需的營養促進身體健康和最佳功能。草藥飲料對於人體細胞和組織的生長和修復是必需的。

最近的發展

星巴克最近宣布，它正在加倍擴大素食主義者的規模，將新的特色植物奶飲料納入其產品陣容。該公司通過推出冰烤香草燕麥奶昔濃縮咖啡飲料來慶祝春天的到來。新的無奶飲料將被添加到該品牌不斷增長的無奶奶昔濃縮咖啡飲料和純素飲料清單中。

雀巢是瑞士領先的食品巨頭，通過推出該公司最受歡迎的巧克力麥芽飲料 Milo 的新大豆版本，在泰國飲料市場蓬勃發展。

全球草藥飲料市場的一些主要參與者：

拜耳公司（德國）

雅培（美國）

帝斯曼 (Pays-Bas)

杜邦。（我們）

安利（美國）

Nature’s Bounty Co.（美國）

葛蘭素史克公司 (ROYAUME-UNI)

雀巢公司（瑞士）

RiceBran Technologies（美國）

美贊臣公司，LLC。（諾斯）

Medifast, Inc.（美國）

Premier Nutrition Corporation（美國）

TOOTSI IMPEX 公司 （加拿大）

美國香料廠公司（美國）

保健食品製造商協會（英國）

現在食品（美國）

格蘭比亞PLC（愛爾蘭）

美國康寶萊國際公司（美國）

Bionova（印度）

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報告承認的回應：

預測期內的市場規模和增長率

“植物性飲料市場”的主要市場驅動力

限制“草藥飲料市場”市場增長的主要市場趨勢

市場增長的挑戰

“草藥飲料”市場的主要供應商

詳細的 SWOT 分析

全球“草藥飲料市場”市場現有供應商面臨的機遇和威脅

影響跨地理區域市場的趨勢因素

以關鍵供應商為重點的戰略舉措

五大區域市場PEST分析

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全球植物性飲料市場範圍

草藥飲料市場根據類型、來源和功能進行細分。這些細分市場之間的增長將幫助您分析行業中增長較弱的細分市場，並為用戶提供有價值的市場洞察力和市場洞察力，以幫助他們做出戰略決策，以確定市場的主要應用。

錐度

牛奶

其他

資源

豆漿

杏仁飲料

椰子飲料

大米飲料

其他

功能

心血管健康

癌症預防

骨骼健康

替代無 乳糖

其他

植物性飲料市場區域分析/概述

分析了植物性飲料市場，並按國家、類型、來源和功能提供了市場規模洞察力和趨勢，如上所述。

植物性飲料市場報告涵蓋的國家是美國、加拿大和墨西哥、北美、德國、瑞典、波蘭、丹麥、法國、英國聯合、荷蘭、瑞士、比利時、俄羅斯、意大利、西班牙、土耳其等歐洲的。在歐洲、中國、日本、印度、韓國、新加坡、馬來西亞、澳大利亞、泰國、印度尼西亞、菲律賓、亞太其他地區 (APAC) 在亞太地區 (APAC)、沙特阿拉伯、阿拉伯聯合酋長國、南非、埃及、以色列、中東和非洲其他地區 (MEA) 作為中東和非洲 (MEA) 的一部分、巴西、阿根廷和南美洲其他地區作為南美洲的一部分。

北美被認為在草本飲料市場佔有最大份額。北美在植物性飲料市場的領先地位可歸因於消費者對高蛋白飲食重要性的認識、健康意識的提高、行業成熟的飲料行業以及飲料和飲料行業技術進步的更高采用率等因素.

亞太市場正顯示出未來強勁增長的跡象。亞太地區市場的強勁增長可歸因於以下因素：新興技術在產品創新中的應用增加、國際和國內飲料公司之間的合作、政府在飲料行業的研發投資增加以及大量關鍵技術的存在。市場上的玩家。

報告的國家部分還提供了影響當前和未來市場趨勢的個別市場影響因素和市場法規變化。上游和下游價值鏈分析、技術趨勢和承載五力分析、案例研究等數據點是用於預測每個國家市場情景的一些指標。此外，全球品牌的存在和可用性以及由於來自本地和國家品牌的重大或罕見競爭而面臨的挑戰，國內關稅和貿易路線的影響在提供國家數據的預測分析時被考慮在內。

報告的主要好處：

本研究介紹了全球草本飲料行業的分析描述以及當前趨勢和未來估計，以確定即將進行的投資。

該報告提供了與關鍵驅動因素、限制因素和機遇相關的信息，以及對全球植物性飲料市場份額的詳細分析。

從 2022 年到 2029 年對當前市場進行了定量分析，以突出全球草藥飲料市場的增長情景。

波特的五力分析說明了市場中買方和供應商的力量。

該報告根據競爭強度以及未來幾年競爭將如何形成，對全球草藥飲料市場進行了詳細分析。

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