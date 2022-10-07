到 2029 年，植物提取物市場預計將達到 105.6 億美元，複合年增長率為 7.10%

Data Bridge Market Research 在其題為“ 植物提取物市場”的報告中 提供了有關該市場的全面信息和詳細研究。該報告涵蓋了推動植物提取物市場增長的關鍵因素、製造商尚未開發的有利可圖的機會、塑造市場增長的最新趨勢和發展，以及有關不同細分市場的其他有價值的見解。

為了確保業務的成功，採用這樣一份關於全球植物提取物市場的研究報告是必不可少的關鍵之一。市場研究人員在撰寫本報告時發現了一般市場狀況。它還確定了新產品推出的可能市場，評估客戶公司的市場份額和可能的銷量。此外，它識別消費者類型、他們對產品的反應和意見，以及他們對改進產品的想法。關於植物提取物的令人信服的報告還估計了某些產品分銷的最合適方法。

植物提取物營銷報告提供有關消費者需求、產品偏好和想法以及特定產品的不同口味的具體和最新信息。它有助於更好地規劃廣告和促銷策略，也有助於做出明智的決定。該報告代表了通過透明研究進行的市場研究數據的質量。通過正確和持續地使用優秀的行業經驗、人才解決方案、行業洞察力以及最新的工具和技術，生成了報告。

下載報告樣本副本以了解完整報告的結構 @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-botanical-extracts-market

市場分析和規模

隨著越來越多的消費者尋求安全有效的產品，近年來人們從合成產品迅速轉向更天然和有機的產品。植物提取物含有大量的抗氧化劑和類黃酮。它們廣泛用於食品和化妝品行業。

Data Bridge Market Research 分析，植物提取物市場在 2021 年價值 61 億美元，預計到 2029 年將達到 105.6 億美元，在 2022-2029 年預測期間的複合年增長率為 7.10%。

市場定義

植物提取物是不同類型的草藥產品。植物提取物是在溶劑與植物材料發生反應時產生的，溶解其中的一些成分。一旦從不溶性植物物質中分離出來，剩下的溶液就是提取物，它可以以液體形式保留或去除以產生固體提取物。

報告範圍和市場細分

報告指標 細節 預測期 2022 年至 2029 年 基準年 2021 歷史年份 2020 年（2014 年至 2019 年可定制） 定量單位 收入（十億美元），數量（單位），價格（美元） 涵蓋的細分市場 類型（香料提取物、草藥提取物、花卉提取物、植物提取物、水果提取物和海洋植物提取物）、形式（粉末、液體和葉提取物）、產品類型（有機和常規）、應用（食品、運動營養、飲料、藥品, 保健品, 個人護理和化妝品, 芳香療法, 動物飼料和其他), 覆蓋國家 北美的美國、加拿大和墨西哥、德國、瑞典、波蘭、丹麥、法國、英國、荷蘭、瑞士、比利時、俄羅斯、意大利、西班牙、土耳其、歐洲其他地區、中國、日本、印度、南部韓國、新加坡、馬來西亞、澳大利亞、泰國、印度尼西亞、菲律賓、亞太地區其他地區 (APAC)、沙特阿拉伯、阿拉伯聯合酋長國、非洲南部、埃及、以色列、中東其他地區和非洲(MEA) 作為中東和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地區作為南美洲的一部分 涵蓋的市場參與者 贖金天然有限公司 （英國）、International Flavors & Fragrances Inc.（美國）、Synthite Industries Ltd. （印度）、Martin Bauer Group（德國）、Kalsec, Inc.（美國）、Synergy Flavors Inc.（美國）、Prinova Group（美國）、PT. Indesso Aroma (印度尼西亞), Döhler GmbH (德國), Bell Flavors & Fragrances (美國), Nutra Green Biotechnology Co., Ltd. （中國），Kuber Impex Ltd. （印度） 機會 全球對有機產品的需求不斷增長，預計將為市場參與者帶來有利可圖的機會

對即用型產品的需求不斷增長

製造商投資於創新營銷策略和名人代言

植物提取物市場動態

驅動程序：

植物提取物在膳食補充劑行業的應用日益增加

植物提取物廣泛用於製造 膳食補充劑 . 植物提取物和膳食補充劑有助於血糖調節、血壓調節、體重管理、疾病預防和運動恢復。它以膠囊、液體和粉末的形式提供。近年來膳食補充劑的消費量有所增加，預計市場在不久的將來將以指數速度增長。由於醫療保健成本上升以及隨後對預防醫學的重視，全球營養補充劑市場正在蓬勃發展。全球消費者的健康意識不斷提高，影響了作為傳統藥物健康替代品的膳食補充劑的銷售。

生活方式的改變和個人護理行業不斷增長的需求

勞動力的增長、對即用型產品的需求不斷增長以及零售市場的擴大是預計在預測期內推動全球市場增長的一些因素。個人護理行業越來越多地使用植物作為天然成分，預計將推動全球植物膠囊市場的增長。此外，可支配收入水平的提高、食品和飲料支出的增加以及消費者對健康生活方式的意識不斷提高，預計將推動植物提取物市場的增長。

場合

全球對有機產品不斷增長的需求預計將在未來幾年為市場參與者提供有利可圖的機會。由於對植物藥功能特性的高需求，全球植物藥市場的製造商不斷推出新的創新產品。他們還推出了即食食品，以擴大其產品組合併提高整體銷量。此外，他們正在投資創新的營銷策略和名人代言，預計這將推動未來幾年的市場增長。

約束

主要限制之一是目前生產含有植物提取物的產品所需的原材料短缺。另一個重要的限制是，這些商品的價格可能會在一周甚至一天內大幅波動。這種不可預測性可能使農業綜合企業難以規劃給定時期的整體生產。

這份植物提取物市場報告提供了有關最新發展、貿易法規、進出口分析、生產分析、價值鏈優化、市場份額、國家和本地市場參與者的影響的詳細信息，分析了新興收入領域的機會、市場變化法規、市場增長戰略分析、市場規模、類別市場增長、利基市場和應用優勢、產品批准、產品發布、地域擴張、市場技術創新。有關植物提取物市場的更多見解，請聯繫 Data Bridge 市場研究以獲取分析師簡介，

COVID-19 對植物提取物市場的影響

2020 年初，對傳統上用於免疫支持的草藥產品的需求增加，尤其是在泰國、印度和突尼斯盛行傳統醫學 (TCM) 和阿育吠陀等傳統醫療方案的市場。也有報導稱，斯里蘭卡等國家的草藥產品出現恐慌性購買。對植物提取物的需求增加可能會對產品製造商採購植物成分的方式和地點產生長期影響。

最近的發展

Doehler 於 2019 年 2 月推出了天然草本香料提取物和天然花卉香料。此次發布旨在滿足食品和飲料行業對植物香料不斷增長的需求。

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在植物提取物市場運營的主要關鍵參與者包括：

贖金天然有限公司 （英國）

國際香精香料公司（美國）

Synthite Industries Ltd.（印度）

馬丁鮑爾集團（德國）

Kalsec, Inc.（美國）

Synergy Flavors Inc.（美國）

普里諾瓦集團（美國）

PT。Aroma Indesso（印度尼西亞）

德樂有限公司（德國）

貝爾香精香料（美國）

Nutra Green Biotechnology Co., Ltd. (中國)

Kuber Impex 有限公司 （裡面）

全球植物提取物市場的範圍

植物提取物市場根據類型、形式、產品類型和應用進行細分。這些細分市場之間的增長將幫助您分析行業中增長較弱的細分市場，並為用戶提供有價值的市場洞察力和市場洞察力，以幫助他們做出戰略決策，以確定市場的主要應用。

形式

普德雷

液體

葉提取物

錐度

香料提取物

草藥提取物

花提取物

植物提取物

水果提取物

海洋植物提取物

產品類型

生物

傳統的

應用

食品和飲料

藥物

食品

營養運動

飲料

和護理

個人護理和化妝品

芳香療法

動物飼料

其他

植物提取物市場區域分析/概述

分析了植物提取物市場，並按國家、類型、形式、產品類型和應用提供了市場規模信息和趨勢，如上所述。

植物提取物市場報告中涵蓋的國家美國、加拿大和墨西哥北美、德國、瑞典、波蘭、丹麥、法國、英國、荷蘭、瑞士、比利時、俄羅斯、意大利、西班牙、土耳其、歐洲其他歐洲國家、中國、日本、印度、韓國、新加坡、馬來西亞、澳大利亞、泰國、印度尼西亞、菲律賓、亞太地區 (APAC) 中的其他亞太地區 (APAC)、沙特阿拉伯、阿拉伯聯合酋長國、南非、埃及、以色列, 中東和非洲其他地區 (MEA) 作為中東和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地區作為南美洲的一部分。

預計北美將佔據全球植物提取物市場的最大份額。該地區的大部分份額主要歸因於消費者越來越意識到消費含有天然植物提取物的產品的好處、芳香藥用植物的豐富、對自然資源的競爭加劇，這促使消費者關注更健康的生活方式；以及政府促進該地區技術進步的舉措。

由於該地區對即飲飲料的需求不斷增長，預計歐洲將在 2022 年至 2029 年的預測期內增長。

報告的國家部分還提供了影響當前和未來市場趨勢的個別市場影響因素和市場法規變化。上游和下游價值鏈分析、技術趨勢和承載五力分析、案例研究等數據點是用於預測每個國家市場情景的一些指標。此外，全球品牌的存在和可用性以及由於來自本地和國家品牌的重大或罕見競爭而面臨的挑戰，國內關稅和貿易路線的影響在提供國家數據的預測分析時被考慮在內。

TOC 中提到了新的業務戰略、挑戰和政策，TOC Request @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-botanical-extracts-market

報告的主要好處：

本研究介紹了全球植物提取物行業的分析代表以及當前趨勢和未來估計，以確定即將進行的投資。

該報告提供了與關鍵驅動因素、限制因素和機遇相關的信息，以及對全球植物提取物市場份額的詳細分析。

對當前市場進行定量分析，以突出全球植物提取物市場的增長情景。

波特的五力分析說明了市場中買方和供應商的力量。

該報告根據競爭強度以及未來幾年競爭將如何形成，對全球植物提取物市場進行了詳細分析。

對報告中關鍵問題的回答：

誰是植物提取物市場的前五名？

未來五年植物提取物市場將如何發展？

哪些產品和應用將佔據植物提取物市場的最大份額？

植物提取物市場的驅動因素和製約因素是什麼？

哪個區域市場將顯示出最強勁的增長？

在整個預測期內，植物提取物市場的複合年增長率和規模是多少？

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