到 2029 年，歐洲紙袋市場預計將達到 30.3577 億美元，複合年增長率為 3.50%

“市場研究數據橋最近發布了 歐洲紙袋市場的綜合行業研究該報告包括幾個市場動態以及基於市場動態和增長誘導因素的增長率和市場價值估計。歐洲紙袋市場報告包含有關主要市場參與者、主要合作、併購以及創新趨勢和綜合信息的警惕和準確信息。健康篩查報告，探索了本地、區域和全球層面的市場。歐洲紙袋市場報告強調了醫療篩查行業的關鍵市場動態，涵蓋歷史數據、當前市場趨勢、環境、技術創新、相關行業即將出現的技術和技術進步。所有數據，

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市場分析和規模

由於需要簡單且可定制的物品載體，紙袋市場在預測期內穩步增長。由於全球範圍內越來越多的生態問題和塑料造成的水污染日益嚴重，聯合國環境規劃署（UNEP）發起了一項歐洲運動，以提高人們對使用微塑料的不利影響和避免過度使用微塑料的認識。紙袋環保可降解、可回收、可重複使用，這使得它們比塑料袋更好。

Data Bridge Market Research 分析，2021 年紙袋市場價值為 23.0540 億美元，預計到 2029 年將達到 30.3577 億美元，在 2022 年至 2029 年的預測期內，複合年增長率為 3.50%。由數據策劃的市場報告Bridge 市場研究團隊包括深入的專家分析、進出口分析、價格分析、生產消耗分析、價格分析、專利和技術進步。

市場定義

紙袋是紙袋，通常由牛皮紙製成。根據客戶的需求，紙袋可以由原生或再生纖維製成。平板紙、多層紙袋和提手袋是市場上最常見的一些紙袋。紙袋經常用作購物袋和包裝某些消費品。他們提供各種各樣的產品，包括電子產品、雜貨、玻璃瓶、服裝、書籍、洗浴用品和其他幾種產品。它們還可以用作日常活動中的交通工具。

報告範圍和市場細分

報告指標 細節 預測期 2022 年至 2029 年 基準年 2021 歷史年份 2020 年（2019 年至 2014 年可定制） 數量單位 收入（百萬美元），數量（單位），價格（美元） 涵蓋的細分市場 產品（扁平紙袋、多壁紙袋、開口、粘貼閥、可鎖紙袋、自開（SOS）袋、自立袋等）、用途（一次性、可重複使用）、容量（小於1公斤，1公斤至5公斤，5公斤至10公斤及10公斤以上），尺寸（小號，中號，大號和特大號），密封和手柄（熱封，長柄手，自封，扭柄、扁柄等）、形狀（長方形、正方形、圓形等）、流通渠道（便利店、超市/大賣場、專賣店、電子商務等）、終端用戶（食品飲料、動物飼料、化妝品、農業、建築、製藥、化學品等） 覆蓋國家 德國、法國、意大利、英國、比利時、西班牙、俄羅斯、土耳其、荷蘭、瑞士、歐洲其他地區、 涵蓋的市場參與者 WestRock Company (美國), Smurfit Kappa (愛爾蘭), International Paper (美國), Novolex (美國), NOVPLASTA CZ, sro (捷克共和國), Burgass Carrier Bags (美國), Mondi (UK) Uni), CEE R.SCHISLER （法國）、Conitex Sonoco（美國）、Paperera de Girona SA LC Paper Group（西班牙） 市場機會 新興市場數量增加

越來越多的產品創新

增加戰略合作

紙袋市場動態

本節涉及了解市場驅動因素、利益、機會、限制和挑戰。所有這些都將在下面詳細討論：

驅動程序

提高消費者意識的政府舉措數量增加

由於旨在提高消費者意識的政府舉措越來越多，預計紙袋市場將會上升。隨著提高紙袋意識的政府活動的增加，市場受到零售商、購物中心、機構、酒店、餐館等對紙袋需求增加的限制。

嚴格的塑料袋使用規章制度

由於對塑料袋的使用有嚴格的規定和規定，對紙袋的需求已經蔓延到各種行業，包括汽車、製藥、酒店、購物中心和零售店。

對生態產品的需求不斷增長

由於客戶生活方式的改變和零售業的發展，市場受到了推動。對環境和可生物降解包裝產品的認識不斷提高，對包裝食品的需求不斷增長，預計將提高市場的增長率。此外，城市化水平的提高和可支配收入的增長將推動市場價值的增長。

終端用戶需求增加

由於消費者需求的增長以及農村和城市地區購物中心、商場和奧特萊斯的建立，紙袋的普及正在增加。建築業也使用紙袋包裝水泥，有利的政府政策和快速的城市化進程有望進一步提振市場。

機會

增加產品創新

越來越多的產品創新將為市場增長率增加新的市場機會。旨在改進設計和開發流程的幾項產品進步也有助於市場的增長。製造商正在開發實用、更高效、更可靠的產品

新興市場數量增加

戰略合作的增加和新市場的出現也將是市場增長的原因，並將進一步推動市場增長的有利機會。

限制/挑戰

COVID-19疫情對供應鏈的不利影響和原材料價格高企也將導致市場受限，增加市場增長率的挑戰。這些地區日益增加的森林砍伐法規對紙袋市場的增長產生了負面影響，因為生產商發現原材料難以獲得，無法向其地區進出口原材料和成品，導致紙袋價格下降市場增長。

這份紙袋市場報告詳細介紹了最近的新發展、貿易法規、進出口分析、生產分析、價值鏈優化、市場份額、國家和本地市場參與者的影響，分析了新興收入來源、市場變化方面的機會法規、市場增長戰略分析、市場規模、類別市場增長、應用程序的利基和主導地位、產品批准、產品發布、地域擴張、市場技術創新。有關紙袋市場的更多信息，請聯繫 Data Bridge Market Research 獲取分析師簡介，

COVID-19 對紙袋市場的影響

COVID-19 大流行 給大多數垂直行業留下了不確定的未來。紙袋行業對塑料使用日益關注的環境問題導致消費者口味轉向紙質包裝，以減少地球上的碳足跡。COVID減少了對服務的需求，但增加了對電子商務的需求。商業標準、某些電子商務法律、政府標準和法規以及客戶選擇的最終變化導致環保解決方案的使用減少。

最近的發展

2019 年 11 月，Smurfit Kappa 將其專業知識與 Mitsubishi HiTec Paper 相結合，生產創新食品包裝。這種擴張幫助該公司在不久的將來增加了產量和收入。

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歐洲紙袋市場範圍

紙袋市場根據產品、用途、容量、尺寸、密封和手柄、形狀、分銷渠道和最終用戶進行細分。這些細分市場之間的增長將幫助您分析行業中增長較弱的細分市場，並為用戶提供有價值的市場洞察力和市場洞察力，以幫助他們做出戰略決策，以確定市場的主要應用。

部分產品

扁紙袋

多壁紙袋

張開嘴

閥門卡住

鎖紙袋

自動開袋 (SOS)

立袋

其他

用法

用法獨特

可重複使用的

能力

小於 1 公斤

1Kg-5Kg

5Kg-10Kg

超過 10 公斤

切

小尺寸

平均身高

大號

非常大的尺寸

密封和處理

熱封

手長握把

拉鍊鎖，扭柄

平柄

其他

形式

長方形

卡雷

圓

其他

運河分佈

便利店

超市/大賣場

專賣店

電子商務

其他

最終用戶

食品和飲料

動物飼料

化妝品

農業

建造

藥物

化學產品

其他

紙袋市場區域分析/概述

如上所述，對紙袋市場進行分析，並按國家、產品、用途、容量、尺寸、密封和手柄、形狀、分銷渠道和最終用戶提供市場規模洞察和趨勢。

紙袋市場報告中涵蓋的國家德國、法國、意大利、英國、比利時、西班牙、俄羅斯、土耳其、荷蘭、瑞士、歐洲其他地區。

報告的國家部分還提供了影響當前和未來市場趨勢的個別市場影響因素和市場法規變化。上游和下游價值鏈分析、技術趨勢和承載五力分析、案例研究等數據點是用於預測每個國家市場情景的一些指標。此外，歐洲品牌的存在和可用性以及由於來自本地和國家品牌的重大或罕見競爭而面臨的挑戰、國內關稅和貿易路線的影響在提供國家數據的預測分析時被考慮在內。

在紙袋市場經營的一些主要參與者是：

WestRock 公司（美國）

Smurfit Kappa（愛爾蘭）

國際紙業（美國）

Novolex（美國）

NOVPLASTA CZ, sro（捷克）

PAPER-METTLER KG（德國）

Burgass 手提袋（美國）

你好（英國）

CEE R.SCHISLER（法國）

Conitex Sonoco（美國）

Paperera de Girona SA LC 紙業集團（西班牙）

Interplast 集團（美國）

本報告中關鍵問題的答案：

迄今為止，歐洲紙袋市場表現如何，未來幾年又將如何表現？

COVID-19 對歐洲紙袋市場有何影響？

主要的區域市場是什麼？

按產品劃分的市場細分是什麼？

什麼是基於技術的市場的崩潰？

按容量劃分的市場細分是什麼？

按應用劃分的市場細分是什麼？

最終用途的市場細分是什麼？

產業價值鏈的不同階段是什麼？

行業驅動因素和主要挑戰是什麼？

歐洲紙袋市場結構如何，主要參與者有哪些？

行業競爭力如何？

歐洲紙袋市場行業趨勢和預測中涵蓋的要點

市場規模

歐洲紙袋市場新增銷量

歐洲紙袋市場置換銷量

歐洲紙袋市場裝機量

按品牌劃分的歐洲紙袋市場

歐洲紙袋市場成交量

歐洲紙袋市場產品價格分析

歐洲紙袋市場健康結果

歐洲紙袋市場護理成本分析

市場監管框架和變化

市場價格和報銷分析

不同地區的市場份額

市場競爭對手的最新發展

即將上市的應用

市場創新者研究

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