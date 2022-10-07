到 2029 年，精油市場規模預計將達到 3283 萬美元

Data Bridge Market Research 在其題為“ 全球精油市場”的報告中 提供了有關該市場的全面信息和詳細研究。該報告涵蓋了推動該市場增長的關鍵因素、製造商尚未開發的有利可圖的機會、塑造市場增長的最新趨勢和發展以及有關不同細分市場的其他有價值的見解。

在創建精油市場報告時採用最好和最新的市場研究工具和技術，幫助客戶在競爭中保持領先地位。該報告對於客戶節省開銷並專注於他們的核心競爭力非常有價值。該報告包括經過仔細研究的商業數據，這些數據具有重要的市場因素，例如關鍵的人口統計和文化研究，這將有助於了解在哪裡成功營銷業務。行業專家和知識淵博的研究團隊努力揭示目標信息，同時創建精油營銷材料。

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全球精油市場分析和概述：

Data Bridge Market Research 分析稱，2021 年精油市場價值為 1600 萬美元，預計到 2029 年將達到 3283 萬美元，在 2022-2029 年預測期間的複合年增長率為 9.4%。除了市場價值、增長率、細分市場、地理覆蓋範圍、市場參與者和市場情景等市場洞察之外，數據橋市場團隊研究策劃的市場報告還包括深入的專家分析、進出口分析、價格分析、生產消費分析、專利分析和消費者行為。

精油市場主要由它們提供的健康益處驅動。結果，市場見證了其應用的快速增長，因為它們現在幾乎用於每個行業，從食品和飲料到藥品、寵物食品和個人護理產品。

精油是植物部分的濃縮提取物，如葉子、草和樹皮。它們是揮發性芳香植物精華，具有調味特性，使其在食品和飲料、化妝品、家庭護理和清潔、芳香療法和香水中非常有用。

精油市場的主要主要參與者：GrainCorp（澳大利亞）、Malteurop（法國）、Rahr Corporation（美國）、Boortmalt（比利時）、Indesso（西班牙）、Lipoid Kosmetic AG（德國）、Stoney Hill Farm 的 Herbarie， Inc.（美國） International Flavors & Fragrances, Inc.（荷蘭）、Bell Flavors & Fragrances（法國）、Rutland Biodynamics Ltd. (蘇格蘭) Prakruti Products Pvt. 有限公司（印度），Ambe Phytoextracts Pvt。有限公司 （奧地利）、The Green Labs LLC（荷蘭）、Berje, Inc.（意大利）、Umalaxmi Organics Pvt。有限公司 （印度）、帝斯曼（荷蘭）

訪問完整報告 @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-essential-oils-market

這份精油市場報告詳細介紹了最近的新發展、貿易法規、進出口分析、生產分析、價值鏈優化、市場份額、國家和本地市場參與者的影響、分析新興收入領域的機會、市場法規、市場增長戰略分析、市場規模、類別市場增長、應用程序的利基和主導地位、產品批准、產品發布、地域擴張、市場技術創新。有關精油市場的更多見解，請聯繫 Data Bridge Market Research 獲取分析說明。

精油研究的目的：

* 描述精油最重要的進展，促進庫存和最重要參與者採用的策略；

* 探索配給區間內可預期增長最快的領域；

* 通過連接精油業務的高增長部分，重新​​考慮利益相關者的機會；

* 確定和預測客戶出席結果、精油出席指標、垂直行業並剖析影響需求增長的各種宏觀和微觀經濟因素；

* 獲得當地商業決策並重視捐贈和營銷材料，並獲得對精油需求前沿所有參與者的競爭性了解；

* 描述關鍵需求參與者，並根據業務洞察、產品犧牲、原生存在和業務計劃進行相關分析，以掌握競爭環境；

* 探索正確調節精油的種類

* 借助對兩位守護者的五種力量的討論，對這一要求的多重視角進行評估；

* 跟踪和審查類似於精油組合和加入、協議和合同的競爭進展

要深入了解市場分析，請瀏覽精油市場報告摘要@ https://www.databridgemarketresearch.com/checkout/buy/enterprise/global-essential-oils-market

精油市場動態

驅動程序

保質期長，個人護理行業需求不斷增長

精油的保質期很長，因為它在高溫和高壓下不會氧化、酸敗或降解，因為它被用於各種護膚產品，包括保濕劑、洗面奶、疤痕和妊娠紋去除劑和痤瘡凝膠，以及護髮產品，包括護髮素、解纏結霜和頭髮再生精華。

在補充劑和製藥行業中的應用不斷增長

此外，精油還含有多種維生素和礦物質，包括維生素 E 和 B 複合物、矽、鉻、銅、碘和鋅。因此，它被用作膳食補充劑和多種藥物的關鍵成分，用於治療傷口、割傷、瘀傷、燒傷、腳癬和疣。此外，由於一些植物種子可以在五年後培育出來，因此大公司投資研發活動以開發創新且具有成本效益的技術，以確保石油資源的持續供應。

最近的發展

芬美意於 2020 年 5 月完成了對 Les Derives Résiniques et Terpeniques 的收購，後者是開發和供應高品質、可再生和天然來源成分的全球領導者。此次收購將使芬美意成為香水和其他應用可再生成分的領導者.

dôTERRA 於 2020 年 10 月宣布了幾款新產品和精油擴散器以及三項新的健康計劃，以幫助人們專注於他們的特定健康目標。

奇華頓於 2021 年 2 月收購了 Myrissi。收購 Myrissi 將有助於奇華頓的長期香水與美容戰略。他們在人工智能方面的專業知識將幫助奇華頓為消費者帶來新的感官方法。

全球精油市場範圍

精油市場根據產品、應用、提取方法和分銷渠道進行細分。這些細分市場之間的增長將幫助您分析行業中增長較弱的細分市場，並為用戶提供有價值的市場洞察力和市場洞察力，以幫助他們做出戰略決策，以確定市場的主要應用。

提取方法

蒸餾

冷壓萃取

二氧化碳萃取

溶劑萃取

其他

部分產品

薰衣草油

檸檬油

橙油

香

洋甘菊油

石灰油

迷迭香

親愛的

Huile de patchouli

薰衣草油

檸檬草油

檸檬草油

波美

佛手柑

普通話油

回樂桉

丁香油

雪松油

香菜油

羅勒油

薄荷油

薄荷油

留蘭香油

山蒼子油

其他

應用

水療和放鬆

芳香療法

按摩油

個人護理

香味

美容產品

家庭和家庭

食品和飲料

醫療的

其他

運河分佈

直接的

細節

超市/大賣場

網上零售

精油市場的國家層面分析

精油市場報告中涵蓋的國家是美國、加拿大和北美的墨西哥、巴西、阿根廷和南美洲其他地區（作為美國南部的一部分）、德國、意大利、英國、法國、西班牙、荷蘭和比利時。, 瑞士, 土耳其, 俄羅斯, 歐洲其他地區, 日本, 中國, 印度, 韓國, 澳大利亞, 新加坡, 馬來西亞, 泰國, 印度尼西亞, 菲律賓, 亞太地區其他地區 (APAC) 亞太地區 (APAC),沙特阿拉伯、阿拉伯聯合酋長國、南非、埃及、以色列、中東和非洲其他地區 (MEA) 作為中東和非洲 (MEA) 的一部分。

報告的國家部分還提供了影響當前和未來市場趨勢的國家市場的個別市場影響因素和監管變化。上游和下游價值鏈分析、技術趨勢和承載五力分析、案例研究等數據點是用於預測每個國家市場情景的一些指標。此外，全球品牌的存在和可用性以及由於來自本地和國家品牌的重大或罕見競爭而面臨的挑戰，國內關稅和貿易路線的影響在提供國家數據的預測分析時被考慮在內。

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場合

可支配收入和生活水平的提高是精油市場的主要增長動力；對個人護理產品的需求增加正在迅速推動市場。精油在個人護理產品中的應用範圍正在迅速擴大，這很可能在預測期內為精油市場的製造商創造新的機會。

約束

然而，由於原材料供應有限和嚴格的質量標準，預計市場增長將受到阻礙。自然儲備的消耗以及與某些精油相關的後續結果正在抑制市場的增長。

這份精油市場報告詳細介紹了最近的新發展、貿易法規、進出口分析、生產分析、價值鏈優化、市場份額、國家和本地市場參與者的影響、分析新興收入領域的機會、市場變化法規、市場增長戰略分析、市場規模、類別市場增長、利基市場和應用優勢、產品批准、產品發布、地域擴張、市場技術創新。有關精油市場的更多見解，請聯繫 Data Bridge 市場研究以獲取分析師簡介，

精油市場報告回答了以下問題：

* 到預測期結束時，精油市場將產生多少收入？

* 預計哪個細分市場的市場份額最大？

* 有哪些影響因素及其對精油市場的影響？

* 哪些地區目前在整個精油市場的份額最大？

* 哪些指標可能推動精油市場？

* 精油市場的主要參與者擴大其地域影響力的主要策略是什麼？

* 精油市場的主要進步是什麼？

* 監管標準如何影響精油市場？

目錄：全球精油市場

第 1 部分：執行摘要

第 02 部分：精油市場報告的範圍

Part 03：全球精油市場格局

第 4 部分：全球精油市場規模

第 5 部分：按產品劃分的全球精油市場細分

Part 06：五力分析

第 7 部分：客戶環境

Part 08: 地理景觀

Part 09：決策框架

第 10 部分：驅動因素和挑戰

第 11 部分：市場趨勢

第 12 部分：供應商格局

第 13 部分：供應商分析

TOC 中提到了新的業務戰略、挑戰和政策，TOC Request @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-essential-oils-market

關於 Data Bridge Market Research, Private Ltd

Data Bridge Market Research Pvt Ltd 是一家跨國管理諮詢公司，在印度和加拿大設有辦事處。作為一家具有無與倫比的可持續發展水平和先進方法的創新和新時代的市場分析和諮詢公司。我們致力於發掘最佳的消費者洞察力並培養有用的洞察力，幫助您的企業在市場上取得成功。

Data Bridge Market Research 是 2015 年在浦那構思和整合的純粹智慧和實踐的結果。該公司成立於衛生部門，旨在覆蓋整個市場同時提供一流分析的員工要少得多。. 後來，該公司於 2018 年在古爾岡開設了新辦事處，擴大了部門和業務範圍，高素質的人才團隊為公司的發展而攜手共進。“即使在 COVID-19 的困難時期，當病毒減緩了全球一切的速度時，Data Bridge 市場研究的專門團隊也夜以繼日地工作，為我們的客戶提供質量和支持，這也證明了我們處理的卓越. »

Data Bridge Market Research 擁有 500 多名來自不同行業的分析師。我們為全球超過 40% 的財富 500 強公司提供服務，並在全球擁有超過 5,000 家客戶的網絡。

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