到 2029 年，紙吸管市場規模、份額、趨勢和趨勢將達到 37.2302 億美元，複合年增長率為 20.33%

全球紙吸管市場最新 發布 該研究報告對展示公司概況、產品/服務、市場價格和銷售收入的關鍵和新興參與者進行了詳細評估，以更好地估計市場規模。這份關於全球紙吸管市場的報告由一組多語言研究人員生成，他們精通不同語言，因此在國際範圍內進行市場研究。客戶可以在使用或應用此 Paper Straw 報告以促進業務增長的同時，體驗最佳行業洞察、實用解決方案、人才解決方案和最新技術的完美結合。研究方法的透明度以及對優秀工具和技術的使用使這篇論文吸管市場研究報告成為一份出色的報告。甚至這份 Paper Straw 報告也包含所有數據，包括市場定義、分類、應用、承諾、

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市場分析和規模

由於可持續性意識的提高，紙吸管在當前形勢下變得越來越流行，而塑料吸管正成為越來越多的政府法規的目標。在世界各地，有幾個國家正在轉向使用紙吸管而不是塑料，因為他們選擇紙而不是塑料作為環保替代品。食品和飲料行業見證了紙吸管市場的顯著增長和快速發展，因為服務於數百萬客戶的眾多食品服務、餐館、酒店、食品推車和食品攤位的增加。

Data Bridge Market Research 分析，2021 年紙吸管市場價值 8.4704 億美元，預計到 2029 年將達到 37.2302 億美元，在 2022 年至 2029 年的預測期內，複合年增長率為 20.33%。市場價值、增長率、細分市場、地理覆蓋範圍、市場參與者和市場情景，數據橋市場研究團隊組織的市場報告包括深入的專家分析、進出口分析、價格分析、生產消費分析、專利分析、和消費者行為。

市場定義

紙吸管是一種器具，其目的是將飲料的材料帶到嘴裡。紙吸管通常由原始紙製成，但由於環境問題，新法規導致可重複使用的吸管增加。這些吸管通常由再生紙製成。吸管是唯一使用的產品。

報告範圍和市場細分

報告指標 細節 預測期 2022 年至 2029 年 基準年 2021 歷史年份 2020 年（2014 年至 2019 年可定制） 數量單位 收入（百萬美元），數量（單位），價格（美元） 涵蓋的細分市場 產品（印刷、未印刷）、材料（原紙、再生紙）、長度（<5.75 英寸、5.75-7.75 英寸、7.75-8.5 英寸、8.5-10.5 英寸、> 10.5 英寸）、直徑（<0.15 英寸、0.15 – 0.196 英寸、0.196 – 0.25 英寸、0.25 – 0.4 英寸、>0.4 英寸），最終用戶（餐飲服務、機構、國內） 覆蓋國家 北美的美國、加拿大和墨西哥，德國，法國，英國，荷蘭，瑞士，比利時，俄羅斯，意大利，西班牙，土耳其，歐洲其他地區，中國，日本，印度，韓國，新加坡，馬來西亞，澳大利亞、泰國、印度尼西亞、菲律賓、亞太地區其他地區 (APAC)、沙特阿拉伯、阿拉伯聯合酋長國、南非、埃及、以色列、中東其他地區和非洲 (MEA)中東和非洲 (MEA)、巴西、阿根廷和作為南美洲一部分的南美洲其他地區 涵蓋的市場參與者 Footprint (美國), Hoffmaster Group, Inc. (美國), Transcend Packaging Ltd. (英國), Huhtamaki Oyj (芬蘭), Fuling Global Inc. (中國), Tipi Straws (英國), Canada Brown Eco Products Ltd (中國), Bygreen (澳大利亞), Soton Daily Necessities Co., Ltd. （中國）、宇通生態科技（宿遷）有限公司（中國）、寧波江北神宇工貿有限公司 （中國）、深圳灰熊實業有限公司（中國）、Lollicup USA, Inc.（美國）、Biopak（英國）、Charta Global（美國）、YW、Focus Technology Co., Ltd. 9China), ALECO INDUSTRIAL CO., LTD. (中國), Vegware, Ltd (英國), Aardvark Straws (美國), Strawland (印度尼西亞), OkStraw Paper Straws (美國), Sharp Towels (新西蘭) 市場機會 新興市場數量增加

越來越多的產品創新

增加戰略合作

增加對可生物降解選擇的需求

紙吸管市場動態

驅動程序

食品行業需求旺盛

食品行業是紙吸管的主要消費者。由於快速的城市化和人口增長，餐館和食品店的數量正在增加對紙吸管的需求，預計將推動紙吸管市場的增長。

增加對綠色解決方案的需求

紙吸管是大多數商店的首選，因為它們易於分解、回收和使用。一根紙吸管可以使用25-30年。它不會損害環境。使用紙吸管是完全環保的。

增加對塑料的紙張需求

由於多個國家對塑料吸管的禁令，對紙吸管的需求正在增加，這加速了紙吸管市場的增長。預計客戶對塑料吸管的耐用和持久替代品的需求將在預測期內獲得動力。

提高消費者意識的政府舉措數量增加

由於政府採取措施提高消費者對紙吸管使用的認識，紙吸管市場預計將上升。隨著政府活動的增加以及提高紙吸管意識的嚴格規章制度，市場受到包括酒店、購物中心和許多商店在內的各個行業對紙吸管的需求不斷增長的推動。

機會

紙吸管為公司開始生產這些吸管作為 塑料的替代品提供了許多機會 。新的紙吸管初創公司如雨後春筍般湧現，各地的銷售額都在飆升，以幫助滿足需求。提倡使用可回收紙吸管的公司和各國政府正在慢慢禁止在商業包裝中使用塑料。一些國家禁止使用吸管。因此，紙吸管正在不同市場取代塑料吸管。在沒有可生物降解的選擇的情況下，紙吸管有機會主導被塑料吸管騰出的紙吸管市場。

限制/挑戰

目前紙吸管的成本高於塑料吸管的成本。目前紙吸管的初始成本並不高，但由於紙吸管不如塑料吸管耐用耐用，因此客戶在訪問期間經常要求商家提供不止一根吸管。紙吸管的耐用性取決於生產商，但不如塑料吸管。因此，這些主要的市場限制將阻礙市場的增長率。

這份紙秸稈市場報告詳細介紹了最近的新發展、貿易法規、進出口分析、生產分析、價值鏈優化、市場份額、國家和本地市場參與者的影響，分析了新興收入領域的機會、市場變化法規、市場增長戰略分析、市場規模、類別市場增長、利基市場和優勢應用、產品批准、產品發布、地域擴張、市場技術創新。有關紙吸管市場的更多見解，請聯繫 Data Bridge 市場研究以獲取分析說明，

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COVID-19 對紙吸管市場的影響

COVID-19 大流行一直是全球所有行業經濟下滑的主要原因。起初，紙吸管市場也受到了這場大流行的影響。由於餐館、餐館和咖啡館為避免污染而關閉，紙吸管的使用減少到前所未有的水平。然而，隨著外賣和外賣的增加，全球市場開始復蘇。訂購和交付食物的便利性以及不斷增長的消費者心態進一步推動了紙吸管的銷售。在大流行期間，餐飲文化正在增加，人們更喜歡喝奶昔和冰沙，

全球紙吸管市場範圍

紙吸管市場根據產品、材料、長度、直徑和最終用戶進行細分。這些細分市場之間的增長將幫助您分析行業中增長較弱的細分市場，並為用戶提供有價值的市場洞察力和市場洞察力，以幫助他們做出戰略決策，以確定市場的主要應用。

產品

打印

未打印

材料

白紙

再生紙

長度

<5.75 英寸

5.75-7.75 英寸

7.75-8.5 英寸

8.5-10.5英寸

> 10.5 英寸

直徑

<0.15 英寸

0.15 – 0.196 英寸

0.196 – 0.25 英寸

0.25 – 0.4 英寸

> 0.4 英寸

最終用戶

餐飲服務

機構

家務

紙吸管市場區域分析/概述

分析紙吸管市場，並按國家、產品、材料、長度、直徑和最終用戶提供市場規模洞察和趨勢，如上所述。

紙吸管市場報告涵蓋的國家是美國、加拿大和墨西哥、北美、德國、法國、英國、荷蘭、瑞士、比利時、俄羅斯、意大利、西班牙、土耳其、歐洲其他地區、中國、日本、印度。, 韓國, 新加坡, 馬來西亞, 澳大利亞, 泰國, 印度尼西亞, 菲律賓, 亞太地區 (APAC) 其他地區 (APAC), 沙特阿拉伯, 阿拉伯聯合酋長國, 南非, 埃及, 以色列, 中東其他地區和非洲 (MEA) 作為中東和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地區作為南美洲的一部分

在預測期內，亞太地區在市場份額方面主導著紙吸管市場。這是由於該地區對紙吸管的需求不斷增長。由於政府對塑料使用的限制和禁令，食品和飲料行業的發展，以及該地區紙吸管的生產和消費，亞太地區引領紙吸管市場。

在預計期間，由於歐洲餐飲業的廣泛使用、對紙吸管的需求增加以及該地區限制塑料使用的實施條例的出台，預計歐洲將成為增長最快的地區。

報告的國家部分還提供了影響當前和未來市場趨勢的個別市場影響因素和市場法規變化。上游和下游價值鏈分析、技術趨勢和承載五力分析、案例研究等數據點是用於預測每個國家市場情景的一些指標。此外，全球品牌的存在和可用性以及由於來自本地和國家品牌的重大或罕見競爭而面臨的挑戰，國內關稅和貿易路線的影響在提供國家數據的預測分析時被考慮在內。

在紙吸管市場經營的一些主要參與者是：

足跡（美國）

Hoffmaster Group, Inc.（美國）

Transcend Packaging Ltd. (Royaume-Uni)

Huhtamaki Oyj（芬蘭）

涪陵環球股份有限公司（中國）

帳篷吸管（英國）

加拿大布朗生態產品有限公司（中國）

拜格林（澳大利亞）

索頓日用品有限公司（中國）

YuTong Eco-Technology (SuQian) Co., Ltd (Chine)

Ningbo Jiangbei Shenyu Industry and Trade Co., Ltd. (Chine)

深圳灰熊實業有限公司（中國）

Lollicup USA, Inc.（美國）

Biopack（英國）

全球憲章（美國）

YW, Focus Technology Co., Ltd. (中國)

亞力科工業股份有限公司 （中國）

Vegware 有限公司（英國）

土豚吸管（美國）

稻草（印度尼西亞）

OkStraw 紙吸管（美國）

鋒利的毛巾（新西蘭）

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報告承認的回應：

預測期內的市場規模和增長率

“紙吸管市場”的主要市場驅動力

制約“紙吸管市場”市場增長的主要市場趨勢

市場增長的挑戰

“紙吸管”市場的主要供應商

詳細的 SWOT 分析

全球“紙吸管市場”市場現有廠商面臨的機遇與威脅

影響跨地理區域市場的趨勢因素

以關鍵供應商為重點的戰略舉措

五大區域市場PEST分析

報告的主要好處：

本研究介紹了全球紙吸管行業的分析代表以及當前趨勢和未來估計，以確定即將進行的投資。

該報告提供了與關鍵驅動因素、限制因素和機遇相關的信息，以及對全球紙吸管市場份額的詳細分析。

從 2022 年到 2029 年對當前市場進行定量分析，以突出全球紙吸管市場的增長情景。

波特的五力分析說明了市場中買方和供應商的力量。

該報告根據競爭強度以及未來幾年競爭將如何形成，對全球紙吸管市場進行了詳細分析。

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