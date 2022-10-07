到 2029 年，紙袋市場將在全球蓬勃發展至 87.7 億美元

Data Bridge Market Research 發布了最新的全球紙袋市場研究，對當前情景、市場規模、需求、增長模式、趨勢和預測進行了深入分析。全球紙袋市場研究報告”，該報告內容全面，由知名分析師進行了詳盡的研究，並對全球行業利基市場進行了詳細分析。該研究包括對該行業的深入和精心起草的審查以及最有可能影響市場商業化矩陣的主要參數。紙袋市場報告包括全球市場規模、需求、消費、價格、進口、出口、宏觀經濟分析、按地區劃分的類型和應用細分信息，包括歐洲、北美、中東、非洲和南美。產業鏈分析、原材料、

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紙袋市場分析及規模

由於對方便和可定制的貨運載體的需求，全球紙袋市場在過去幾年穩步增長。紙袋通常用作購物袋和大袋子。它們由不同類型的 牛皮紙製成 。紙袋質量上乘，可以保護其中的物品，並且可以回收以備將來使用。它們持續很長時間，而且它們的環保性增加了它們的受歡迎程度。紙袋有多種尺寸和設計可供選擇。

Data Bridge Market Research 分析，預計到 2029 年，紙袋市場價值將達到 87.7 億美元，預測期內的複合年增長率為 5.3%。可擴展的開放教育應用程序包括資產、工具和實踐，它們使用開放共享系統來改善各國的教育和可持續性。

市場定義

紙袋是由再生紙製成的包裝袋。這些袋子輕便耐用。紙袋是塑料袋的最佳替代品， 並且 越來越受歡迎，因為它們可重複使用、可回收和完全可生物降解，對環境的破壞最小。這些袋子被用作超市和百貨公司的包裝解決方案。

報告指標 細節 預測期 2022 年至 2029 年 基準年 2021 歷史年份 2020 年（2019 年至 2014 年可定制） 數量單位 收入（百萬美元），數量（單位），價格（美元） 涵蓋的細分市場 按產品（扁平紙袋、多壁紙袋、開口、膠閥、鎖定紙袋、自開（SOS）袋、自立袋等）、用途（一次性和可重複使用）、容量（小於1公斤，1公斤至5公斤，5公斤至10公斤及10公斤以上），尺寸（小號，中號，大號和特大號），密封和手柄（熱封，手把長度，拉鍊、扭柄、扁柄等）、形狀（長方形、正方形、圓形等）、流通渠道（便利店、超市/大賣場、專賣店、電子商務等）、終端用戶（食品飲料、動物飼料） 、化妝品、農業、建築、製藥、化工等） 覆蓋國家 北美的美國、加拿大和墨西哥，德國，法國，英國，荷蘭，瑞士，比利時，俄羅斯，意大利，西班牙，土耳其，歐洲其他地區，中國，日本，印度，韓國，新加坡，馬來西亞，澳大利亞、泰國、印度尼西亞、菲律賓、亞太地區其他地區 (APAC)、沙特阿拉伯、阿拉伯聯合酋長國、南非、埃及、以色列、中東其他地區和非洲 (MEA)中東和非洲 (MEA)、巴西、阿根廷和南美洲其他地區作為南美洲的一部分。 涵蓋的市場參與者 National Paper Products Company（沙特阿拉伯）、Hotpack Packaging Industries LLC（迪拜）、International Paper Company（美國）、Smurfit Kappa Group PLC。（愛爾蘭）、B&H Bag Company（美國）、Ronpak（美國）、DS Smith Plc。（英國）、WestRock Company（美國）、OJI Holding Corporation（日本）、Georgia-Pacific LLC。(美國), Holmen Group (瑞典), United Bags, Inc. (美國), Novolex (美國), Paper Sacks Factory (阿聯酋), Hood Packaging Corporation (加拿大) 機會 雜貨店和百貨商店越來越多地採用紙袋

一個非常實用的零售市場

轉變對環境保護的態度。

紙袋市場動態

本節涉及了解市場驅動因素、利益、機會、限制和挑戰。所有這些都將在下面詳細討論：

在各種最終用途行業中越來越多地採用紙袋

全球紙袋市場是由雜貨店和百貨商店越來越多地採用紙袋、功能強大的零售市場以及對環保態度的轉變推動的。由於最終用戶對紙袋的需求不斷增長，預計全球市場將顯著增長。

場合

防漏和防撕裂紙袋的發展，以及利用社交平台在個人中提高對紙袋好處的環保意識，可以為市場參與者提供高收入機會。

約束

紙袋易於撕裂和磨損可能會限制全球市場的增長。此外，紙袋缺乏提手支撐和無法攜帶重物可能會阻礙目標市場的增長。

這份紙袋市場報告詳細介紹了最近的新發展、貿易法規、進出口分析、生產分析、價值鏈優化、市場份額、國家和本地市場參與者的影響，分析了新興收入來源、市場變化方面的機會法規、市場增長戰略分析、市場規模、類別市場增長、應用程序的利基和主導地位、產品批准、產品發布、地域擴張、市場技術創新。有關紙袋市場的更多信息，請聯繫 Data Bridge 市場研究以獲取分析師簡介，

發布 COVID-19 對紙袋市場的影響

COVID流行病影響了整個國家。發揮重要作用的公司已遠離源頭，遠離中國。製造單位和供應受到重創，遭受重大挫折。最終用戶行業的需求發生了巨大變化。COVID導致對按需服務的需求減少，同時對在線購物的需求增加。企業標準、某些政府規章制度、電子商務法規和消費者口味的深刻變化導致環保解決方案的使用減少。

如上所述，對紙袋市場進行分析，並按國家、產品、用途、容量、尺寸、密封和手柄、形狀、分銷渠道和最終用戶提供市場規模洞察和趨勢。

紙袋市場報告涵蓋的國家是美國、加拿大和墨西哥、北美、德國、法國、英國、荷蘭、瑞士、比利時、俄羅斯、意大利、西班牙、土耳其、歐洲其他地區、中國、日本、印度。, 韓國, 新加坡, 馬來西亞, 澳大利亞, 泰國, 印度尼西亞, 菲律賓, 亞太其他地區 (APAC) 亞太地區 (APAC), 沙特阿拉伯, 阿拉伯聯合酋長國, 南非, 埃及, 以色列, 中東其他地區和非洲 (MEA) 作為中東和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地區作為“南美洲”的一部分。

亞太地區主導紙袋市場，中國在可重複使用紙袋的生產和消費方面處於領先地位。由於對紙袋的需求不斷增加，預計亞太地區將在 2022 年至 2029 年期間實現最快的增長。由於可重複使用紙袋的生產便利，中國正在引領亞太市場的增長。由於該地區禁止塑料袋，德國主導了歐洲市場，而由於零售業對可重複使用紙袋的需求增加，美國主導了北美市場。

報告的國家部分還提供了影響當前和未來市場趨勢的個別市場影響因素和市場法規變化。上游和下游價值鏈分析、技術趨勢和承載五力分析、案例研究等數據點是用於預測每個國家市場情景的一些指標。此外，全球品牌的存在和可用性以及由於來自本地和國家品牌的重大或罕見競爭而面臨的挑戰，國內關稅和貿易路線的影響在提供國家數據的預測分析時被考慮在內。

競爭格局和紙袋市場份額分析

紙袋市場競爭格局按競爭對手提供了詳細信息。詳細信息包括公司概況、公司財務狀況、產生的收入、市場潛力、研發投資、新市場計劃、全球影響力、地點和生產設施、生產能力、公司優勢和劣勢、產品發布、產品廣度和廣度、應用優勢. 以上提供的數據點僅與紙袋市場公司的重點有關。

在紙袋市場經營的一些主要參與者是：

國家紙製品公司（Arabie saoudite）

Hotpack Packaging Industries LLC（迪拜）

國際紙業公司（美國）

Smurfit Kappa 集團有限公司。(愛爾蘭)

B&H Bag Company (美國)

Ronpack（美國）

DS史密斯公司 (ROYAUME-UNI)

WestRock 公司（美國）

王子控股株式會社（日本）

喬治亞太平洋有限責任公司。（我們）

霍爾門集團（瑞典）

United Bags, Inc.（美國）

Novolex（美國）

紙袋廠（阿聯酋）

胡德包裝公司（加拿大）

我們的報告將幫助客戶解決以下問題：

未來的不確定性：我們的研究和見解幫助我們的客戶預測未來的收入和增長范圍。這將幫助我們的客戶投資或出售他們的資產。

捕捉市場觀點：對於戰略，必須客觀地了解市場觀點。我們的研究提供了市場情緒的清晰畫面。我們通過與每個行業價值鏈中的關鍵意見領袖接觸來維持這種監督。

識別最可靠的投資中心：我們的分析根據預期需求、回報和利潤率評估市場投資中心。通過使用我們的市場研究，我們的客戶可以專注於最重要的投資中心。

識別和評估潛在的業務合作夥伴：我們的研究和洞察力幫助我們的客戶識別業務合作夥伴。

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全球紙袋市場範圍

紙袋市場根據產品、用途、容量、尺寸、密封和手柄、形狀、分銷渠道和最終用戶進行細分。這些細分市場之間的增長將幫助您分析行業中增長較弱的細分市場，並為用戶提供有價值的市場洞察力和市場洞察力，以幫助他們做出戰略決策，以確定市場的主要應用。

部分產品

扁紙袋

多壁紙袋

張開嘴

卡住的閥門

鎖紙袋

自開袋（sos）

立袋

其他

在產品的基礎上，全球紙袋市場分為平板紙袋、多層紙袋、開口袋、膠合閥、可鎖紙袋、自開（SOS）袋、自立袋等。開口紙袋在全球市場上占主導地位，因為開口紙袋有不同的尺寸可供選擇，可用於不同的應用，這正在增加其全球需求。

用法

用法獨特

可重複使用的

根據用途，全球紙袋市場分為一次性和可重複使用。與一次性紙袋相比，可重複使用的紙袋在零售領域的成本效益更高，因此在全球範圍內佔據主導地位。

能力

小於 1 公斤

1kg-5kg

5kg-10kg

超過 10 公斤

根據產能，全球紙袋市場分為1公斤以下、1公斤-5公斤、5公斤-10公斤和10公斤以上。由於雜貨包裝的需求不斷增長，1Kg-5Kg 正在主導全球市場。

切

小尺寸

平均身高

大號

非常大的尺寸

根據尺寸，全球紙袋市場分為小尺寸、中尺寸、大尺寸和超大尺寸。中號紙袋在全球市場上占主導地位，因為它易於製造，並且比小號紙袋能承受更多的負荷。

密封和處理

熱封

手長手柄

拉鍊

扭柄

平柄

其他

在封口和提手的基礎上，全球紙袋市場細分為 熱封 、手長提手、拉鍊、扭提手、平提手等。Heal Seal 主導全球市場，因為它是一種非常重要的包裝，並且不允許產品在運輸過程中出現，這增加了其需求。

形式

長方形

卡雷

圓

其他

根據形狀，全球紙袋市場分為矩形、方形、圓形等。矩形形狀在全球市場上占主導地位，因為矩形形狀的袋子可以根據應用輕鬆製成不同的尺寸。

運河分佈

便利店

超市/大賣場

專賣店

電子商務

其他

根據分銷渠道，全球紙袋市場分為便利店、超市/大賣場、專賣店、電子商務等。超市/大賣場主導著全球市場，因為紙袋有不同的尺寸，用於將不同的產品包裝在一個屋簷下，這增加了其需求。

最終用戶

食品和飲料

動物飼料

化妝品

農業

建造

藥物

化學產品

其他

根據最終用戶，全球紙袋市場細分為食品和飲料、動物飼料、化妝品、農業、建築、製藥、化學品等。食品和飲料正在主導全球市場，因為不斷增長的人口正在增加所有地區對食品和飲料的需求，這也增加了全球對紙袋的需求。

紙袋市場區域分析/概述

單擊以查看完整報告的目錄、圖表和表格，網址為 @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-paper-bags-market

目錄中涵蓋的要點：

全球紙袋市場行業概況

製造商市場份額 按地區劃分的生產市場份額

不同地區的消費

按類型劃分的產量、收入和價格趨勢

按應用分列的全球紙袋市場分析

全球紙袋市場行業公司概況和關鍵數據紙袋市場製造成本分析

客戶、經銷商和營銷渠道

市場走向

全球紙袋市場的研究結果和結論

數據來源和方法

利益相關者和商業專業人士擴大其在全球紙袋市場地位的一些重要問題：

Q 1. 2022 年之前，哪個地區為市場提供最有利可圖的開放大門？

Q 2. 有哪些業務威脅，以及最新情景對市場增長和估計的影響？

Q 3. 從應用、類型和領域來看，全球紙袋市場最令人興奮和最有前景的發展機會是什麼？

Q 4. 2022年及以後哪些紙袋細分市場最受關注？

Q 5. 現在和未來紙袋市場的主要參與者是誰？

自定義選項：

本報告上面提供的所有細分都在國家一級進行了表示，並且可以根據需要進行定制。

所有市場涵蓋的產品、產品數量和平均售價將作為可定制選項包括在內，這些選項可能會產生很少或沒有額外成本（取決於定制）。

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