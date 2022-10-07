到2028年，城市農業市場規模預計將達到5559.4億美元

Data Bridge Market Research Database 進行的 350 頁的定性研究，標題為 “全球城市農業市場” 市場數據表、餅圖、圖表和數字分佈在頁面上，易於理解的詳細分析。革命性的市場需要最好的業務和業務解決方案才能在市場中蓬勃發展。這份都市農業報告包含該行業的市場定義、分類、應用、承諾、市場驅動力和市場約束等綜合數據，這些數據均來自 Gate 的五力分析。本城市農業報告中涵蓋的市場定義給出了特定產品在市場驅動因素和限制方面的範圍。

市場分析與洞察：全球城市農業市場

城市農業市場預計將在 2021 年至 2028 年的預測期內經歷市場增長。Data Bridge Market Research 分析稱，該市場在 2021 年至 2028 年的預測期內以 5.20% 的複合年增長率增長，預計將達到 555.94 美元。到 2028 年將達到 10 億美元。對不含殺蟲劑和除草劑的優質食品的需求不斷增長是加速都市農業市場增長的因素。

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在城市農業市場運營的一些主要參與者有：UrbanFarmers、Urban Crop Solutions、SprotsIO、Sky Greens、Koninklijke Philips NV、FarmVisionAI、GrowUp Farms Ltd.、Green Sense Farms Holdings, Inc.、Gotham Greens、GARDEN FRESH FARMS、 EVERLIGHT ELECTRONICS CO., LTD., Upward Farms, Brooklyn Grange farms, BrightFarms, AMHYDRO, Agrilution, Freight Farms, Inc., AeroFarms, Altius Farms

市場總結：-

都市農業是指在室內和室外種植植物、加工產品及其在城市中在當地居民中的分配。這種耕作方法提供了許多好處，包括低收入群體的糧食安全、增加新鮮水果和蔬菜的獲取、就業和培訓機會，以及由於減少包裝、儲存和運輸而減少的環境影響。這種做法有助於加強城市糧食安全、城市復原力和應對氣候變化。

全球快速的城市化進程以及由於以具有競爭力的價格供應新鮮和營養豐富的農產品以及降低運輸成本而日益普及的都市農業是推動農業市場城市化的主要因素。由於糧食安全和透明度、城市可持續性、健康和營養因素以及教育等諸多好處，城市農業採用的增長以及人口對當地種植的食品的需求不斷增長，正在加速城市農業的發展市場。城市農業項目的增長速度，因為它創造了就業機會，創造了收入，促進當地經濟並幫助小企業發展，由於慢性病的流行，有機食品的日益普及正在成為影響城市農業市場的因素。對不使用化學品種植的優質新鮮食品的需求不斷增加，地下水枯竭，以及在狹窄空間內生產蔬菜和水果的需求不斷增加，這些也推動了城市農業市場的發展。此外，新鮮食品的可負擔性、與傳統農業相比生產力的提高以及對這些項目的投資增加，都對城市農業市場產生了積極影響。此外，提供綠色基礎設施、可持續性、在 2021 年至 2028 年的預測期內，融入大都市計劃以及技術進步和創新為城市農業市場參與者提供了有利可圖的機會。此外，與傳統農業相比，新鮮食品的可負擔性、生產力的提高以及對這些項目的投資增加都會產生積極影響在都市農業市場上。此外，在 2021 年至 2028 年的預測期內，提供綠色基礎設施、可持續性、融入大都市計劃以及技術進步和創新為城市農業市場參與者提供了有利可圖的機會。此外，新鮮食品的可負擔性，與傳統農業相比，生產力的提高和對這些項目的投資增加對城市農業市場產生了積極影響。此外，在 2021 年至 2028 年的預測期內，提供綠色基礎設施、可持續性、融入大都市計劃以及技術進步和創新為城市農業市場參與者提供了有利可圖的機會。

另一方面，高昂的初始成本和作物範圍的限制是可能阻礙城市農業市場增長的因素。在 2021-2028 年的預測期內，空間和污染預計將挑戰都市農業市場。

城市農業市場範圍和市場規模

城市農業市場根據農場類型、生長介質、農業和作物類型進行細分。細分市場之間的增長可幫助您分析增長利基和策略以接近市場並確定您的主要應用領域和目標市場之間的差異。

根據農場類型，城市農業市場分為商業、社區、家庭花園、企業等。商業進一步細分為地面、封閉環境和其他。

根據生長介質，城市農業市場分為水培、魚菜共生和氣培。

在農業的基礎上，都市農業市場分為室內農業和室外農業。

根據作物類型，城市農業市場分為糧食作物和非糧食作物。糧食作物進一步細分為穀物和穀類、蔬菜、水果等。非食用作物進一步細分為香草、藥材、觀賞植物等。

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全球城市農業市場的國家層面分析

分析了城市農業市場，並按國家、農場類型、生長介質、農場和作物類型提供了市場規模、數量信息，如上所述。

全球都市農業市場報告涵蓋的國家是美國、加拿大、墨西哥、北美、德國、瑞典、波蘭、丹麥、意大利、美國、法國、西班牙、荷蘭、比利時、瑞士、土耳其、俄羅斯、歐洲其他地區。在歐洲、日本、中國、印度、韓國、新西蘭、越南、澳大利亞、新加坡、馬來西亞、泰國、印度尼西亞、菲律賓、亞太地區其他地區 (APAC) 在亞太地區 (APAC)、巴西、阿根廷、其他地區作為南美洲一部分的南美洲、阿拉伯聯合酋長國、沙特阿拉伯、阿曼、卡塔爾、科威特、南非、中東和非洲其他地區 (MEA) 作為中東和非洲 (MEA) 的一部分。

亞太地區正在主導城市農業市場，因為人們越來越意識到替代農業的好處，包括農業所需土地減少、環境影響低以及發展中國家的快速城市化。由於納米技術和機器人技術在農業中的應用增加以及轉基因作物技術在該地區的增長，預計歐洲在 2021-2028 年的預測期內將出現顯著的複合年增長率。

城市農業市場報告的國家部分還提供了影響當前和未來市場趨勢的國家級市場的個別市場影響因素和監管變化。消費量、生產地點和數量、進出口分析、價格趨勢分析、原材料成本、價值鏈分析等數據點是用於預測每個國家市場情景的一些主要指標。此外，全球品牌的存在和可用性以及由於來自本地和國家品牌的重大或罕見競爭而面臨的挑戰，

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在研究中進行的投資將使您獲得以下信息：

城市農業市場 [全球 – 細分為區域]

區域分佈[北美、歐洲、亞太、南美、中東和非洲]

按國家劃分的市場規模[主要市場份額的主要國家]

主要參與者的市場份額和收入/銷售額

市場趨勢 – 新興技術/產品/初創公司、PESTEL 分析、SWOT 分析、波特五力等。

市場規模

按應用/行業垂直的市場規模

市場預測/預測

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