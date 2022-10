創薬における人工知能 (AI) の市場規模、シェア、収益、アプリケーション、キープレーヤー、およびビジネスレポート 2022-2029

創薬市場における世界の 人工知能 (AI) は 、2029 年までに 24,618.25 百万米ドルの価値に達し、予測期間中に 53.3% の CAGR で成長すると予想されます。ソフトウェアは、創薬市場での AI の使用を商業化するための技術進歩の急速な進化により、市場の最大の技術セグメントを表しています。この市場レポートには、価格分析、特許分析、および詳細な技術的進歩も含まれています。

創薬市場のトップキープレーヤーにおける人工知能(AI) :

· マイクロソフト

・エヌビディアコーポレーション

IBM社

・株式会社アトムワイズ

ディープゲノミクス

· Cloud Pharmaceuticals, Inc.

インシリコ医学

· BenevolentAI Ltd

・ 知識

・株式会社サイクリカ

· 番号付き

・ニューメディア株式会社

· 構想。

twoXAR、組み込み

・株式会社オーキン

・XtalPi inc.

・SARL BERG

創薬におけるグローバル人工知能 (AI) の市場定義

近年、AI は医療技術の実践者の注目を集め、その心をつかんでいます。複数の企業や主要な研究機関がこれらの技術を臨床使用に向けて完成させるために取り組んできたからです。AI (ディープ ラーニング (DL)、機械学習 (ML)、または人工ニューラル ネットワーク (ANN) とも呼ばれます) がどのように臨床医を支援できるかを示す最初の商用デモンストレーションが現在利用可能です。これらのシステムは、臨床医のワークフローにパラダイム シフトをもたらし、生産性を向上させると同時に、患者の治療とスループットを向上させる可能性があります。創薬のための AI は、機械を使用して人間の知性をシミュレートし、創薬プロセスにおける複雑な課題を解決する技術です。臨床試験プロセスに AI ソリューションを採用すると、潜在的な障壁がなくなり、臨床試験のサイクル時間が短縮され、臨床試験プロセスの生産性と精度が向上します。したがって、創薬プロセスにおけるこれらの高度な AI ソリューションの採用は、ライフ サイエンス業界のプレーヤーの間で人気を集めています。製薬部門では、新しい化合物の発見、治療標的の特定、個別化された医薬品の開発に役立ちます。創薬に使用される AI プラットフォームは、さまざまな慢性疾患を治療し、重症度を最小限に抑えるための創薬の洞察を得るための実行可能なオプションであることが証明されるかもしれません.それは、新しい化合物の発見、治療標的の特定、個別化された薬の開発に役立ちます. . 創薬に使用される AI プラットフォームは、さまざまな慢性疾患を治療し、重症度を最小限に抑えるための創薬の洞察を得るための実行可能なオプションであることが証明されるかもしれません.それは、新しい化合物の発見、治療標的の特定、個別化された薬の開発に役立ちます. .

創薬市場のダイナミクスにおけるグローバル人工知能 (AI)

このセクションでは、市場のドライバー、利点、機会、制約、および課題を理解することについて説明します。これについては、以下で詳しく説明します。

運転手

慢性疾患の発生率の上昇により、創薬における AI の必要性が高まる

慢性疾患の発生率は、世界中で急速に増加しています。疾病管理予防センター (CDC) によると、米国の成人の 10 人に 6 人が慢性疾患に苦しんでいます。さらに、CDCは、心臓病や糖尿病などの慢性疾患が米国の主な死因であることも指摘しています. これらの統計は、慢性疾患の有病率の増加と、これらの疾患による死亡率を下げる必要性を浮き彫りにしています。

Les plates-formes d’IA utilisées pour la découverte de médicaments peuvent s’avérer être une option réalisable pour obtenir des informations sur la découverte de médicaments pour traiter et minimiser la gravité de diverses maladies chroniques. Ainsi, ces facteurs devraient agir comme un moteur de la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Collaborations stratégiques, partenariats et lancement de produits

L’IA a le potentiel de transformer la découverte de médicaments en accélérant rapidement le calendrier de R&D, en rendant le développement de médicaments moins cher et plus rapide et en améliorant la probabilité d’approbation. L’IA peut également accroître l’efficacité de la recherche sur la réorientation des médicaments.

業界を超えたアライアンスとコラボレーションの増加が市場を牽引しています。創薬と開発における AI の関連性の高まりと、創薬研究における AI 技術を含む R&D 活動への資金の増加は、世界市場の成長を促進すると予想されます。したがって、業界を超えたコラボレーションとパートナーシップの増加が市場を牽引しています。

拘留

テクノロジーと技術的な制限に伴う高コスト

今日のヘルスケア業界は、医薬品や治療費の高騰など、いくつかの複雑な課題に直面しており、社会はこの分野で特定の有意義な変化を必要としています。AI のすべての成功は、システムに提供されるさらなるトレーニングにこのデータが使用されるため、かなりの量のデータを利用できるかどうかにかかっています。さまざまなデータベース ベンダーのデータにアクセスすると、ビジネスに追加コストが発生する可能性があります。臨床試験は、特定の疾患に対するヒトでの薬の安全性と有効性を確立することを目的としており、6 ~ 7 年と多額の投資が必要です。ただし、これらの試験に参加する分子の 10 分の 1 のみが承認を得ることができます。これは業界にとって大きな損失です。これらの失敗は、不適切な患者の選択、技術的要件の欠如、貧弱なインフラに起因する可能性があります。したがって、テクノロジーによるコストの増加は、市場の成長のブレーキとして機能します。

創薬市場シェア分析における競争環境とグローバル人工知能 (AI)

創薬市場におけるグローバルな人工知能 (AI) の競合状況は、競合他社ごとの詳細を提供します。含まれる詳細には、会社の概要、会社の財務、収益、市場の可能性、研究開発への投資、新しい市場への取り組み、生産拠点と施設、強みと弱み、製品の発売、製品テストのパイプライン、製品の承認、特許、製品の幅と息吹、アプリケーションの優位性、テクノロジーのライフライン曲線。上記のデータポイントは、創薬市場におけるグローバルな人工知能 (AI) に対する同社の焦点にのみ関連しています。

市場で活動している主要なプレーヤーには、NVIDIA Corporation、IBM Corp.、Atomwise Inc.、Microsoft、Benevolent AI、Aria Pharmaceuticals、Inc.、DEEP GENOMICS、Exscientia、Cloud、Insilico Medicine、Cyclica、NuMedii、Inc.、Envisagenics などがあります。 、Owkin Inc.、BERG LLC、Schrödinger、Inc.、XtalPi Inc.、BIOAGE Inc.など。

