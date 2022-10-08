功能性糖果市場份額、規模、全球行業分析、主要增長驅動趨勢、細分市場、機會和預測

功能性糖果市場研究報告結合了行業洞察、智能解決方案、實用解決方案和最新技術，以提供更好的用戶體驗。在市場細分章節中，基於應用、垂直、部署模型、最終用戶和地理等幾個市場和行業細分進行研究和分析。為了進行這項市場研究，我們使用了熟練和先進的工具和技術，包括 SWOT 分析和波特五力分析。企業肯定可以通過獲獎的研究報告預測風險和失敗的減少。

市場分析和規模

Data Bridge Market Research 分析，功能性糖果市場在 2021 年以 18 億美元的價值增長，預計到 2029 年將達到 29.8 億美元，在 2022-2029 年的預測期內以 9.10% 的複合年增長率增長。除了市場價值、增長率、細分市場、地理覆蓋範圍、市場參與者和市場情景等市場洞察之外，數據橋市場團隊研究策劃的市場報告還包括深入的專家分析、進出口分析、價格分析、生產消費分析、專利分析和消費者行為。

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市場定義

功能性糖果是指具有額外健康益處的糖果或零食。這些物品可能用於改善口腔健康、提供能量或增強免疫系統。功能性糖果也可用於為身體提供維生素和礦物質。

功能性糖果市場就是一個沒有年齡限制的細分市場。對於世界上絕大多數人來說，年齡從未阻止他們沉迷於滿足味蕾的功能。十多年來，市場一直在不斷增長，口味和質地的創新為市場的擴大做出了貢獻。此外，越來越多的消費者被功能性有機食品和不添加糖的功能性趨勢所吸引，這推動了此類實驗，從而為功能性糖果市場做出了貢獻。

功能性糖果市場區域分析/概述

由於消費者對健康生活的偏好日益增加以及營養食品補充劑的支出增加，北美佔全球銷售額的很大一部分。此外，Mars Inc.、Lindt 和 Barry Callebaut 等主要製造商提高了該地區的產品滲透率。

報告的國家部分還提供了影響當前和未來市場趨勢的個別市場影響因素和市場法規變化。上游和下游價值鏈分析、技術趨勢和承載五力分析、案例研究等數據點是用於預測每個國家市場情景的一些指標。此外，全球品牌的存在和可用性以及由於來自本地和國家品牌的重大或罕見競爭而面臨的挑戰，國內關稅和貿易路線的影響在提供國家數據的預測分析時被考慮在內。

糖果市場的功能動態

驅動程序

產品分銷的零售渠道不斷擴大

推動功能性糖果市場發展的主要趨勢之一是在線零售的發展。便利店、超市、專賣店、藥店和大賣場都是很好的產品分銷渠道。零售商和製造商不斷努力擴大其供應和分銷鏈，這在改善功能性糖果市場的產品准入方面發揮了重要作用。

根據需求多樣化產品

不斷嘗試新的民族風味和口味的願望是功能性糖果市場的主要驅動力。多年來，功能性行業一直專注於生產更健康的產品。日益增長的健康意識人口，特別是在新興經濟體中，正在推動這一趨勢。發展中地區有組織的零售業的進步推動了功能性糖果市場的發展。

場合

通過在線渠道輕鬆支付產品，以及廣泛的功能性口味和質地，是促進電子商務在功能性糖果市場普及的重要因素。此外，功能性糖果越來越多地用於各種飲料和糖果產品的配方，例如蛋糕、奶昔、羊角麵包和熱功能性產品，這有助於全球功能性糖果市場的增長。

約束

然而，產品替代品的容易獲得、與質量標準化有關的嚴格政府法規以及大流行造成的供應鏈中斷將限制功能性牛奶市場的增長范圍。研發活動的高成本以及原材料價格的波動將抑制功能性糖果市場的增長步伐。市場增長的其他制約因素包括肥胖患病率增加、患者血糖水平升高以及全球糖尿病發病率增加。

這份功能性糖果市場報告詳細介紹了最近的新發展、貿易法規、進出口分析、生產分析、價值鏈優化、市場份額、國家和本地市場參與者的影響，分析了新興收入領域的機會、市場變化法規、市場增長戰略分析、市場規模、類別市場增長、應用程序的利基和主導地位、產品批准、產品發布、地域擴張、市場技術創新。有關功能性糖果市場的更多見解，請聯繫 Data Bridge 市場研究以獲取分析師簡介，

主要市場競爭對手：全球功能性糖果市場

功能性糖果市場報告中涵蓋的主要參與者是 CBarry Callebaut（瑞士）、Olam International（新加坡）、The Hershey Company（美國）、Mars, Incorporated（美國）、Ingredion Incorporated（美國）、美國）、Koninklijke DSM NV（荷蘭） )、Kerry Group plc（愛爾蘭）和 Tate & Lyle PLC（英國）、Nestlé SA（瑞士）、Cargill, Incorporated（美國）、Blommer Chocolate Company（美國）、Foley’s Candies LP（加拿大）、Puratos Group Nv （比利時）、費列羅國際公司（意大利）

最近的發展

好時於 2022 年 2 月創建了一個功能性酒吧，以紀念所有女性和女孩。“Celebrate SHE”酒吧是限量版。品牌在功能性奶吧的中心突出了SHE。

億滋國際旗下品牌吉百利 (Cadbury) 於 2022 年 1 月為其 Duos 系列推出了 Twist Wrap 包裝解決方案，讓消費者在食用一半的功能棒後通過扭曲和密封包裝紙來小份零食。

與拉加代爾合作，費列羅將於 2021 年 9 月在零售渠道推出新款 Ferrero Rocher 平板電腦。費列羅憑藉新產品進入功能性平板電腦市場，提供三種口味：牛奶、55% 黑可可和白色。

瑪氏將於 2021 年 1 月推出兩款新的純素功能棒，正好趕上 Veganuary。繼 2019 年發布其首款無麩質功能棒 Galaxy Vegan 之後，該公司發布了其兩個最具標誌性的功能棒 Bounty 和 Topic 的純素版本。

如需更多見解，請獲取詳細 TOC @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-functional-confectionery-market

全球功能性糖果市場範圍

功能性糖果市場根據性質、類型、功能、成分、應用和分銷渠道進行細分。這些細分市場之間的增長將幫助您分析行業中增長較弱的細分市場，並為用戶提供有價值的市場洞察力和市場洞察力，以幫助他們做出戰略決策，以確定市場的主要應用。

自然

生物

傳統的

錐度

甜食

口香糖

硬糖

煮熟的糖果

其他

麵包糕點

糕點

貝涅茨

餅乾

其他

巧克力糖果

乳製品吧

鑽機

格蘭諾拉麥片

黑巧克力

其他

功能

認知健康

性能增強劑

健康增強劑

口腔護理

其他

原料

蛋白質

歐米茄 3 和歐米茄 6

維生素和礦物質

益生菌

其他

應用

孩子們

中世紀

高級的

青年

運河分佈

直銷

體育館

健身俱樂部

場所

其他

間接銷售

現代雜貨店

大賣場/超市

便利店

Magasins 折扣

傳統雜貨店

特色食品和飲料店

小型獨立雜貨店

其他

網上零售

功能性（可定制）糖果市場的區域分析：

報告的這一階段包括市場上許多領域的詳細知識。每個地區都提供獨特的市場長度，因為每個州對高管和其他項目都有不同的保險政策。

北美（美國、加拿大）

歐洲（英國、意大利、德國、法國、歐盟其他國家）

亞太地區（印度、日本、中國、韓國、澳大利亞、亞太地區其他地區）

拉丁美洲（智利、巴西、阿根廷、拉丁美洲其他地區）

中東和非洲（沙特阿拉伯、阿拉伯聯合酋長國、南非、MEA 其他地區）

關鍵問題的答案：

誰是主要的關鍵參與者，他們在全球功能性糖果市場的主要業務計劃是什麼？

全球功能性糖果市場五力分析的主要關注點是什麼？

全球功能性糖果市場經銷商面臨的各種前景和威脅是什麼？

主要供應商的優勢和劣勢是什麼？

訪問完整報告 @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-functional-clothing-market

購買本報告的理由

發達國家和新興市場全球功能性糖果市場的當前和未來前景

預計將主導市場的細分市場以及預測期內復合年增長率最高的細分市場

預計在預測期內增長最快的地區/國家

主要市場參與者採用的最新發展、市場份額和策略

報告定制：

本報告中以上提供的所有細分均代表國家級

所有市場涵蓋的產品、產品數量和平均售價將作為可定制選項包括在內，可能會產生很少或不產生額外成本（取決於定制）

DBMR 的主要趨勢報告：

https://www.marketwatch.com/press-release/roller-shutter-market-is-stimate-to-forschritt-at-a-cagr-of-750-Während-der-Prognose-bis-2029-2022- 22.09?mod=search_headline

https://www.marketwatch.com/press-release/outdoor-living-products-market-is-expected-to-show-a-healthy-cagr-of-650-for-the-forecast-period-of- 2022-2029-2022-09-22?mod=search_headline

https://www.marketwatch.com/press-release/spa-market-to-observe-highest-cagr-growth-of-580-by-2028-market-analysed-by-growth-trends-share-industry-關鍵球員的規模和分析-2022-09-22?mod=search_headline

https://www.marketwatch.com/press-release/industrial-chocolate-market-value-is-expected-usd-1079-billion-by-2029-says-data-bridge-market-research-2022-09- 22?mod=search_headline

https://www.marketwatch.com/press-release/freeze-dried-fruits-and-vegetables-market-to-perceive-hege-growth-of-usd-14557-billion-and-is-likely-to- touch-cagr-of-811-by-2029-2022-09-22?mod=search_headline

https://www.marketwatch.com/press-release/breakfast-cereals-market-to-receive-hike-of-usd-9191-billion-by-2029-with-size-share-and-forecast-to- 2029-2022-09-22?mod=search_headline

https://www.marketwatch.com/press-release/smartwatch-market-will-exhibit-at-a-cagr-of-2100-with-segmentation-statistics-industry-outlook-2022-09-22?mod=搜索標題

數據橋市場研究信息：

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