動物の創傷治療市場は、2029 年までに 198 万米ドルに達すると予想され、予測期間中に 7.90% の CAGR で成長します

動物の体の小さくて放置された傷でさえ、さまざまな細菌性疾患を引き起こす可能性があります. 不幸な出来事を避けるためには、動物の創傷ケアサービスを受けることが不可欠です。動物の健康に対する意識の高まりにより、動物の創傷ケア サービスの需要が高まっています。

動物の傷は、とりわけ、損傷した組織や血栓の構造修復、外傷や外科手術、獣医の診療に使用されます。 世界 の動物創傷ケア市場は、2021 年に 10.8 億米ドルと評価され、2029 年までに 198 万米ドルに達すると予測され、2022 年から 2029 年の予測期間で 7.90% の CAGR を登録します。Data Bridge 市場調査チームが選択した市場レポートには、詳細な専門家の分析、患者の疫学、パイプライン分析、価格分析、および規制の枠組みが含まれます。

動物創傷ケア市場で活動している主要なプレーヤーには、3M (米国)、B. Braun Melsungen AG (ドイツ)、NEOGEN Corporation などがあります。(米国)、Indian Immunologicals Ltd. (インド)、Johnson & Johnson Services, Inc. (米国)、Bayer AG (ドイツ)、Virbac。(フランス)、Medtronic (アイルランド)、Sonoma Pharmaceuticals, Inc. (米国)、Advancis Veterinary Ltd (英国)、KRUUSE (スウェーデン)、Robinson Healthcare (英国)、Dechra Pharmaceuticals PLC (英国)、Jorgensen Labs (米国)、SilverGlide (オーストラリア)、Sentrx Animal Care, Inc. (アメリカ)、INNOVACYN, INC. (米国)、KCI Licensing, Inc. (米国)、および Huvepharma (米国)。

世界 の動物の創傷治療 市場の範囲と市場規模

動物創傷ケア市場は、製品、動物の種類、およびエンド ユーザーに基づいて分割されます。これらのセグメントの成長は、ユーザーに貴重な市場情報を提供することで、業界内の低成長セグメントを分析し、主要な市場アプリケーションを特定するための戦略的決定を下すのに役立ちます。

製品

外科製品

高度な創傷ケア

伝統的な創傷ケア

治療装置

製品に基づいて、動物の創傷ケア市場は、外科用製品、高度な創傷ケア、および従来の創傷ケアおよび治療装置に分割されます。外科用製品は、縫合糸とステープラー、組織接着剤とシーラント、および接着剤に細分されます。高度な創傷ケアは、高度なドレッシングとその他のドレッシングに細分されます。高度なドレッシング セグメントは、フォーム ドレッシング、ハイドロコロイド ドレッシング、フィルム ドレッシング、ハイドロゲル ドレッシングなどに分かれています。従来の創傷ケア部門は、テープ、包帯、包帯、吸収剤などにさらに分かれています。

動物の種類

家畜

家畜

動物の種類に基づいて、動物の創傷ケア市場はコンパニオン アニマルと家畜に分割されます。犬、猫、馬など はペットのサブセグメントであり、牛、豚などは家畜のサブセグメントです。

最終ユーザー

病院と診療所

ホームケア

等

動物の創傷ケア市場は、エンドユーザーに基づいて、病院や診療所、在宅ケアなどにも分割されています。

地域の動物創傷治療市場 分析/予測

動物の創傷治療市場が分析され、前述のように、国、製品、動物の種類、およびエンドユーザーごとの市場規模と傾向に関する情報が提供されます。動物創傷治療市場レポートの対象国は、米国、カナダ、メキシコ、北米、ドイツ、フランス、英国、オランダ、スイス、ベルギー、ロシア、イタリア、スペイン、トルコ、その他のヨーロッパ、中国、日本、インドです。、韓国、シンガポール、マレーシア、オーストラリア、タイ、インドネシア、フィリピン、その他のアジア太平洋地域 (APAC) アジア太平洋地域 (APAC)、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、南アフリカ、エジプト、イスラエル、中東およびその他のアフリカ (MEA) ) 中東およびアフリカの一部 (MEA)、

北米は動物の創傷ケア市場を支配しており、主要なプレーヤーはこの地域で製品ポートフォリオを前進させるための取り組みを強化しています。アジア太平洋 (APAC) 地域は、この地域での家畜の病気に対する意識の高まりにより、2022 年から 2029 年の予測期間中に大幅な成長が見込まれています。

レポートの国セクションでは、現在および将来の市場動向に影響を与える国レベルの市場に影響を与える個々の市場要因と規制の変更についても取り上げています。上流と下流のバリュー チェーン分析、技術動向、ポーターの 5 つの力の分析、ケース スタディなどのデータ ポイントは、各国の市場シナリオを予測するために使用される指標の一部です。また、グローバル ブランドの存在と入手可能性、地域や国内のブランドとの競争が激しいか低いかによって直面する課題、国内の料金と貿易ルートの影響も考慮してください。

