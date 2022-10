動物寄生虫駆除剤市場の業界概要、シェア、トレンド、セグメンテーション、地域分析、見通し、戦略、および競争環境の予測

データ ブリッジ市場調査は、 害虫駆除ペット フード市場が 2022 年から 2029 年の予測期間中に 5.45% の CAGR で成長すると予想されることを分析しています。動物向け食品に対する需要の増加は、動物害虫駆除市場の成長を促進するのに役立ちます。動物寄生虫駆除剤は、家畜、ペット、その他の動物の真菌や細菌以外の寄生虫を殺す化学物質です。それらは一般に、製剤で作成され、1 つまたは複数の有効成分を含む不活性成分です。ほとんどの寄生虫駆除活性成分は、類似した化学構造を持ち、多くの特徴を共有しています。多くの場合、それらは化学クラスまたはファミリーに分類されます。

動物の健康に対する世界的な意識の高まりにより、世界の動物害虫駆除市場は予測期間中に大幅に成長すると予想されます。さらに、新興国では食料生産に使用される家畜の数が増加しているため、動物用医薬品の需要が高まっており、これが世界の動物害虫駆除市場の成長を後押ししています。家畜の健康を改善するための動物福祉のための動物の健康支出の増加は、動物寄生虫駆除剤の世界市場を牽引しています。さらに、先進国でのペットの採用の増加は、動物の害虫駆除市場にプラスの影響を与えると予想されます。

動物害虫駆除市場で活動している主要なプレーヤーには、Eli Lilly and Company.、Merck and Co.、Inc.、Bayer AG、Virbac、Vetoquinol SA、Oceanic Pharmachem、Zoetis、Boehringer Ingelheim International GmbH、Ceva、Bovian Health Care などがあります。 , Intas Pharmaceuticals Ltd., Erbe Elektromedizin GmbH, Conmed Corporation¸ Megadyne Medical Products, Inc., KLS Martin Group, ACOMA Medical Industry Co., Ltd., Doral Medical, Perlong Medical Equipment Co., Ltd., Stryker and Special Medical Technology.ロスオトロの間で。

この動物用殺虫剤市場レポートは、最近の新しい開発、貿易規制、輸出入分析、生産分析、バリューチェーンの最適化、市場シェア、国内およびローカライズされた市場プレーヤーの影響に関する詳細を提供し、新たな収益ポケットに関する機会を分析し、市場規制、戦略的市場成長分析、市場規模、カテゴリー市場成長、ニッチおよびアプリケーション ドメイン、製品承認、製品発売、地理的拡大、市場における技術革新。動物寄生虫駆除剤市場の詳細については、

世界の動物用殺虫剤市場の範囲と市場規模

動物害虫駆除市場は、製品タイプ、動物、およびエンドユーザーに基づいて分割されています。これらのセグメント間の成長は、業界内の低成長セグメントを分析し、ユーザーに貴重な市場情報と市場の洞察を提供して、主要な市場アプリケーションを特定するための戦略的意思決定を支援するのに役立ちます。

製品タイプに基づいて、動物害虫駆除市場は、外部寄生虫駆除剤、殺虫剤、内部寄生虫駆除剤に分割されます。外部寄生虫駆除剤はさらに、ポアとパッチ、錠剤とスプレーに分類されます。内部寄生虫駆除剤は、経口固形物、注射剤、および飼料添加物にさらに分割されます。

動物害虫駆除市場はまた、動物に基づいてコンパニオン アニマルと食用動物に分割されています。食料生産を目的とした動物のセグメントは、牛、羊、家禽、豚、山羊、およびその他の動物にさらに細分されます。ペットは、犬、猫、馬に分けられます。

動物害虫駆除市場は、エンドユーザーに基づいて、獣医病院と診療所、畜産農場、在宅介護施設にも分割されています。

動物寄生虫駆除剤市場 の国別分析

上記のように、動物用殺虫剤市場が分析され、国、製品タイプ、動物、およびエンドユーザーごとの市場規模に関する情報と傾向が提供されます。動物用殺虫剤市場レポートの対象国は、米国、カナダ、メキシコ、北米、ドイツ、フランス、英国、オランダ、スイス、ベルギー、ロシア、イタリア、スペイン、トルコ、ヨーロッパの残りの部分、中国、日本、インドです。、韓国、シンガポール、マレーシア、オーストラリア、タイ、インドネシア、フィリピン、アジア太平洋地域 (APAC) の残りのアジア太平洋地域 (APAC)、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、南アフリカ、エジプト、イスラエル、中東の残りの部分およびアフリカ (MEA) を中東およびアフリカ (MEA) の一部として、

北米は、動物用食品の消費の増加、ペット用健康製品の需要の増加、および獣医師、ペット所有者、および動物製造業者からの革新的な寄生虫駆除剤に対する需要の増加により、動物寄生虫駆除剤市場を支配しています。最速。2022 年から 2029 年の予測期間中の率は、牛の頭数の増加と健康管理の重視によるものです。

動物用殺虫剤市場レポートの国のセクションでは、現在および将来の市場動向に影響を与える個々の市場影響要因と国の市場における規制の変更も提供します。消費量、生産地と量、輸出入分析、価格動向分析、原材料コスト、下流および上流のバリュー チェーン分析などのデータ ポイントは、各国の市場のシナリオを予測するために使用される主要な指標の一部です。また、グローバルブランドの存在と入手可能性、およびローカルおよびナショナルブランドとの重大なまたはまれな競争のために直面​​する課題.

