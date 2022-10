北米のデジタル治療 (DTx) 市場は 23.4% の CAGR で成長しており、2028 年までに 10,639.36 百万米ドルに達すると予想されています

データ ブリッジの市場調査には、「北米デジタル治療 (DTx) 市場」というタイトルの新しくリリースされた広範な調査があり、競合他社よりも優れた情報を提供できることが保証されています。この調査は、市場での生き残りと成功を容易にする包括的な市場の洞察と分析により、市場のより広い視点を提供します。

北米のデジタル治療 (DTx) 市場は、2021 年から 2028 年の予測期間に市場の成長を遂げると予想されます。 2028 年までに 106 億 3,936 万米ドルに達する見込みです。糖尿病、高血圧などの慢性疾患の有病率の増加、および政府機関による意識の高まりにより、デジタル治療 (DTx) 市場の成長が促進されます。

北米のデジタル セラピー (DTx) は、エビデンスに基づいた遠隔評価ソフトウェアを使用して患者に直接治療介入を提供し、幅広い行動障害、精神障害、身体障害の治療、管理、回避を行っています。それらは、患者のケアと健康転帰を最適化するために、単独で利用されるか、医薬品、デバイス、または他の治療法と組み合わせて利用されます。安全で効果的であることが臨床的にテストされている治療法へのリモートアクセスの増加は、治療中のデジタル治療法 (DTx) の特性の 1 つです。

企業が製品ラインを成長させて利益を得るために行う技術の進歩は、デジタル治療 (DTx) 市場の成長の原動力の 1 つです。デジタル治療 (DTx) アプリに関連するプライバシーの懸念は、デジタル治療 (DTx) 市場の成長を抑制する要因となる可能性があります。両社の協力は、市場の成長に役立ち、デジタル治療 (DTx) 市場の機会として機能します。顧客により良い治療と適切なケアを提供するために、デジタル治療 (DTx) の品質を維持する必要があります。したがって、これは正しく行う必要があります。したがって、これはデジタル治療 (DTx) 市場にとって課題となります。必要が満たされていない場合があります。

デジタル治療 (DTx) 市場レポートは、市場シェア、新しい開発、製品パイプライン分析、国内およびローカライズされた市場プレーヤーの影響の詳細を提供し、新たな収益ポケットに関する機会を分析し、市場規制の変化、製品承認、戦略的決定、製品の発売、地理的拡大、市場での技術革新。分析とデジタル治療 (DTx) 市場シナリオを理解するには、Data Bridge Market Research に連絡してアナリストの概要を説明してください。当社のチームは、収益に影響を与えるソリューションを作成して、目的の目標を達成するのに役立ちます。

北米のデジタル治療(DTx)市場の範囲と市場規模

北米のデジタル治療 (DTx) 市場は、製品とサービスの種類、アプリケーション、購入モード、販売チャネルに基づく 4 つのセグメントに分類されます。セグメント間の成長は、成長のニッチ ポケットと戦略を分析して市場にアプローチし、コア アプリケーション分野とターゲット市場の違いを判断するのに役立ちます。

製品とサービスの種類に基づいて、デジタル治療 (DTx) 市場は、ハードウェア製品、ソリューション/ソフトウェア、およびサービスに分割されます。2021年には、スマートフォンのユーザー数が増加しているため、ソリューション/ソフトウェアセグメントが市場を支配すると予想されます.

アプリケーションに基づいて、デジタル治療 (DTx) 市場は、治療/ケア関連のアプリケーションと予防アプリケーションに分割されます。2021年には、優れた治療を提供し、人々のライフスタイルを改善するため、治療/ケア関連のアプリケーションセグメントが支配的であると予想されます.

購入モードに基づいて、デジタル治療 (DTx) 市場はグループ購入組織と個人に分割されます。2021年には、多くの人々が個人的にデジタルヘルスケアプラットフォームを受け入れ、パンデミックの状況でそれらを好むため、個人セグメントが市場を支配すると予想されます.

販売チャネルに基づいて、デジタル治療 (DTx) 市場は B2B と B2C に分割されます。2021 年には、B2C セグメントが市場を支配すると予想されます。これは、サービスがほとんどの場合、顧客に直接好まれるためです。

北米のデジタル治療(DTx)市場の国レベル分析

北米のデジタル治療 (DTx) 市場を分析し、国、製品とサービスの種類、アプリケーション、購入モード、販売チャネルごとに市場規模の情報を提供します。

北米のデジタル治療 (DTx) 市場レポートでカバーされている国は、米国、カナダ、メキシコです。

北米地域は、デジタル治療 (DTx) 市場でシェアの大部分を占めており、糖尿病の症例数が増加しているため、予測期間中に CAGR が見られると予想されます。米国は世界で最も家計支出が多く、いくつかの国と貿易協定を結んでおり、デジタル治療 (DTx) 製品を含む消費者製品の最大の市場となっています。

レポートの国のセクションでは、個々の市場に影響を与える要因と、市場の現在および将来の傾向に影響を与える国内市場の規制の変更も提供します。新規販売、交換販売、国の人口統計、規制法、輸出入関税などのデータポイントは、個々の国の市場シナリオを予測するために使用される主要な指針の一部です。また、北米ブランドの存在と入手可能性、およびローカルおよび国内ブランドとの大規模または希少な競争のために直面​​する課題、販売チャネルの影響が考慮され、国データの予測分析が提供されます。

メーカーによる戦略的イニシアチブは、デジタル治療 (DTx) 市場のプレーヤーに新しい機会を生み出しています

また、デジタル治療 (DTx) 市場は、デジタル治療 (DTx) 製品販売の各国の成長、デジタル治療 (DTx) の進歩の影響、およびデジタル治療 (DTx) のサポートによる規制シナリオの変化に関する詳細な市場分析を提供します ( DTx) 市場。データは、2011 年から 2019 年までの過去の期間で利用できます。

競争環境とデジタル治療 (DTx) 市場シェア分析

デジタル治療 (DTx) 市場の競争状況は、競合他社の詳細を提供します。含まれる詳細には、会社の概要、会社の財務、収益、市場の可能性、研究開発への投資、新しい市場への取り組み、生産拠点と施設、会社の強みと弱み、製品の発売、製品試験のパイプライン、製品の承認、特許、製品の幅と幅、アプリケーションの優位性、テクノロジーのライフライン曲線。提供される上記のデータ ポイントは、デジタル治療 (DTx) 市場に関連する同社の焦点にのみ関連しています。

レポートで取り上げられている主要な市場の競合他社

次の重要な要因を強調します。

:- 事業内容 – 会社の業務と事業部門の詳細な説明。

:- 企業戦略 – アナリストによる企業のビジネス戦略の要約。

:- SWOT 分析 – 会社の強み、弱み、機会、脅威の詳細な分析。

:- 会社の歴史 – 会社に関連する主要なイベントの進行。

:- 主要な製品とサービス – 会社の主要な製品、サービス、およびブランドのリスト。

:- 主要な競合他社 – 会社にとっての主要な競合他社のリスト。

:- 重要な場所と子会社 – 会社の主要な場所と子会社のリストと連絡先の詳細。

