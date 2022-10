北米の敗血症診断市場の概要、分析、サービス別、およびアプリケーション別

対象となる市場関係者

市場で取引されている主要企業は、Trinity Biotech (アイルランド)、Meridian Bioscience (米国)、Omega Diagnostics Group PLC です。(英国)、Xcyton Diagnostics Limited (インド)、Diasorin SpA (イタリア)、Seegene Inc. (韓国)、EKF Diagnostics Holdings plc (英国)、Axis-Shield Diagnostics Ltd. (英国)、Immunexpress Inc. (米国)、 Luminex Corporation (米国)、bioMérieux SA (フランス)、BD (米国)、Thermo Fisher Scientific Inc. (米国)、Abbott (米国)、Roche Diagnostics (米国)、Cepheid (米国)、Beckman Coulter, Inc. (米国) 、T2 Biosystems、Inc.(米国)、Bruker(米国)、およびOrtho Clinical Diagnostics(米国)。