北米の昆虫タンパク質市場の見通し、2029年までのトップ企業、地域、タイプ、アプリケーション、ドライバー、トレンド、予測による成長

北米 の世界的な昆虫タンパク質市場企業文書は、市場の定義、分類、アプリケーション、および市場へのコミットメントを説明しています。会社の概要では、詳細な説明、積極的なシナリオ、主要なキャリアの広範な製品ポートフォリオ、反対者の助けを借りて採用された会社の方法、および 5 つの着用者のプレッシャーの SWOT 評価と分析を利用できます。この広範なファイルは、会社のグローバルな視点、包括的な分析、サイズ、シェア、成長、セグメント、機能、および予測の素晴らしい概要です。勝利の記録である北米の昆虫タンパク質市場は、一般にSWOT評価から得られるすべての市場ドライバーと市場の制約の見積もりで構成され、さらに2020年の12か月間のCAGR予測、基準年2021年、予測期間2022年から2029年までを示しています。 .

トップランキングの北米昆虫タンパク質市場ファイルには、プロファイリング、製品概要、生産範囲、必要な未焼成材料、組織の経済能力など、雇用主のさまざまな目的に完全に基づいた主要な市場プレーヤーの包括的な調査が含まれています. 製品タイプ、機能、および成長要因に基づいて市場を調査します。この市場調査ドキュメントは、市場の包括的な機能に光を当て、市場におけるバイヤー、消費者、代替品、新規参入者、競合他社、およびサプライヤーの影響を分析します。昆虫タンパク質市場の北米側の主要な商業企業文書は、市場の展望、将来的にビジネスに直面する可能性のある問題、および特定のメーカーを非常にうまく機能させる方法をより深く理解するのに役立つ市場の洞察を提供します. .

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市場分析と規模

昆虫タンパク質は、水産養殖、家禽、およびその他の動物の飼料添加物として地域全体で広く消費されています . これらは、アミノ酸とタンパク質の含有量が 40% ～ 70% で、消化率が高いため、ペットフード メーカーの間で注目を集めています。

北米の 昆虫タンパク質 市場は、2021年に30,878.24百万米ドルと評価され、2029年までに338,563.98百万米ドルに達すると予測され、2022年から2029年の予測期間中に24.40％のCAGRを記録します。食品および飲料セグメントは、タンパク質が豊富な食品を提供でき、他のタンパク質源の代替としても機能するため、将来的に成長する可能性があります.市場価値、成長率、市場セグメント、地理的範囲、市場プレーヤー、市場シナリオなどの市場洞察に加えて、Data Bridge Market team Research によってキュレーションされた市場レポートには、詳細な専門家分析、輸出入分析も含まれています。、価格分析、生産消費分析、特許分析、消費者行動。

市場の定義

昆虫タンパク質とは、通常昆虫から得られる高品質の原材料を指します。これらの原材料は、動物、魚、ペットの飼料原料として使用できます。これらの製品は、食品や飼料の新しい供給源であり、大豆や肉などの従来のタンパク質源から離れるためのイニシアチブと見なされています.

レポートの範囲と市場セグメンテーション

レポート指標 詳細 予測期間 2022年から2029年 基準年 2021年 歴史的な年 2020年（2014年～2019年までカスタマイズ可能） 量的単位 百万米ドルでの収益、単位での数量、米ドルでの価格 対象セグメント 昆虫の種類（甲虫、毛虫、ハチ、ハチアリ、バッタ、イナゴ、コオロギ、真性昆虫、ミズアブ、セミ、ヨコバイ、ヨコバイ、カイガラムシ、シロアリ、トンボ、ハエ、ミルワーム、その他）、用途（食用、アグリフード、医薬品、化粧品）、流通チャネル（直接、間接） 対象国 北米の米国、カナダ、メキシコ 対象となる市場関係者 AgriProtein (南アフリカ), Enterra Feed Corporation (カナダ), Aspire Food Group (カナダ), Beta Hatch (米国), BIOFLYTECH (スペイン), Chapul Cricket Protein (米国), Entobel (ベトナム), Entocycle (英国), Entomo Farms (フランス)、Global Bugs (タイ)、Haocheng Mealworms Inc. (中国)、Hexafly (アイルランド)、Innovafeed (フランス)、Insectum (ノルウェー)、nextProtein (フランス)、Protenga Pte Ltd (シンガポール)、Protify (スウェーデン) 、PROTIX（オランダ）、Seek Food（アメリカ）、Thailand Unique（タイ）、Ynsect（フランス）など 市場機会 定義された規制の存在と政府のサポート

この地域での動物性食品の消費の増加

機能性食品の増加

北米昆虫タンパク質市場のダイナミクス

このセクションでは、市場のドライバー、利点、機会、制約、および課題を理解することについて説明します。これについては、以下で詳しく説明します。

運転手

動物性食品の大量消費

この地域での動物性食品の消費の増加は、昆虫タンパク質市場の成長を促進する主な要因の 1 つです。増加する人口の間で、高品質の動物製品や肉などのプレミアム肉製品に対する需要の増加は、市場にプラスの影響を与えています。

健康的なライフスタイルへの傾向

食事の強化に対する消費者の嗜好の高まりは、特殊食品および飲料市場の主要な成長ドライバーの 1 つです。健康的で革新的なアプローチへの移行による、すべての年齢層での健康的な生活の傾向の増加は、業界にプラスの影響を与えています。

機能性食品の需要増

機能性食品の増加は、市場の成長にさらに影響を与えています。さらに、健康的で持続可能な食品の選択肢を求める消費者の増加と、スポーツやジムの愛好家の増加が市場の拡大に貢献しています。

さらに、ライフスタイルの変化、可処分所得の増加、および栄養計画の利点についての意識の高まりは、昆虫タンパク質市場にプラスの影響を与えています.

機会

さらに、定義された規制の存在と政府の支援により、2022 年から 2029 年まで市場プレーヤーに収益機会が提供されます。昆虫タンパク質製品メーカーと小売業者のコラボレーションにより、市場がさらに拡大します。

完全な調査レポートをご覧ください @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/north-america-insect-protein-market?SR

目次からのいくつかのポイント

世界の北米昆虫タンパク質市場レポート 2021 主要プレーヤー、種類、アプリケーション、国、市場規模、2029 年までの予測

第1章 報告書の提示

第 2 章 世界の北米昆虫タンパク質市場の成長

動向 2.1 業界動向

2.1.1 SWOT

分析 2.1.2 ポーターのファイブ フォース分析

2.2 市場の可能性と成長の可能性分析

2.3 ニュースとポリシー

2.3.1 業界ニュース

2.3.2 業界ポリシー2.4 下の業界動向COVID- 19

第 3 章 スポーツ賭博市場の

バリュー チェーン 3.1 バリュー チェーンのステータス

3.2北米昆虫タンパク質市場の製造コスト構造分析 3.2.1 生産プロセス分析3.2.2 製品構造 3.2.3 北米昆虫タンパク質市場の製造コスト 3.2.3 北米市場の人件費 3.2.3.1 北米の昆虫タンパク質市場の人件費 3.3 COVID-19 後の米国昆虫タンパク質の販売およびマーケティング モデルの分析 3.4 下流の主要顧客の分析 (地域別)3.5 COVID-19 後のバリュー チェーンの状態

第 4 章 プレイヤーのプロフィール

第5章 地域別の世界の北米昆虫タンパク質市場分析5.1地域別の北米の世界の昆虫タンパク質市場

の売上、収益、市場シェア

5.1.1世界の昆虫タンパク質市場の売上、収益、市場シェア

5.1.2世界の北米昆虫タンパク質市場の収益

の売上高と成長率

5.3 ヨーロッパ北米昆虫タンパク質市場の売上

高と成長率

5.6南アメリカ昆虫タンパク質市場の売上高成長率(2016年から2021年)

第6 章国別の北米昆虫タンパク質市場分析

第7章 ヨーロッパおよび北米の昆虫タンパク質市場の国別分析

第8章 北米アジア太平洋昆虫タンパク質市場の国別分析

第9章 中東およびアフリカ北米の国別昆虫タンパク質市場分析

第10 章北アメリカ南アメリカの国別昆虫タンパク質市場分析

第11章 世界の北米昆虫タンパク質市場のタイプ別セグメンテーション

第12章 世界の北米昆虫タンパク質市場のアプリケーション別セグメンテーション

第13章 北米昆虫タンパク質市場予測(2022-2029)

13.1 世界の北米昆虫タンパク質市場売上高、収益および成長率(2021-2027)13.2

タンパク質市場予測.2ヨーロッパ北米昆虫タンパク質市場予測 (2022-2029) 13.2.3 アジア太平洋地域北米昆虫タンパク質市場予測 (2022-2029)中東およびアフリカ北米(2022-2029)

13.4 アプリケーション別北米昆虫タンパク質市場予測 (2022-2029)

13.5 POST COVID-19 の下での北米昆虫タンパク質市場予測

第 14 章 付属書

14.1 方法論

14.2 調査データのソース

事実と数字、それぞれの画像とグラフを含むレポートの完全な詳細 (TOC) https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=north-america-insect-protein-market&SR

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