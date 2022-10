北米の超音波イメージング デバイス市場は、予測期間中に 42 億 9,594 万ドルに達すると予想されています

北米の超音波イメージング デバイス市場レポートは、市場シェア、新しい開発と製品パイプライン分析、国内および地域の市場プレーヤーの影響の詳細を提供し、新たな収益ポケット、市場規制の変化、製品承認、戦略的決定、製品に関する機会について説明します。市場での発売、地理的拡大、および技術革新。市場のシナリオと分析を理解するには、アナリストの概要についてお問い合わせください。当社のチームは、収益に影響を与えるソリューションを作成して、目的の目標を達成するのに役立ちます。

超音波イメージング デバイス市場は、2020 年から 2027 年の予測期間に市場の成長が見込まれます。 2027 年までに 42 億 9,594 万米ドルに達します。世界的な慢性疾患の発生率の増加、産科および婦人科における超音波画像処理の需要の増加が、予測期間の市場需要を牽引した主な要因です。

レポートでカバーされている主要なプレーヤーは、GE Healthcare (A SUBSIDIARY OF GENERAL ELECTRIC)、日立製作所、Trivitron Healthcare、Hologic Inc.、Siemens Healthcare GmbH、ESAOTE SPA、ALPINION MEDICAL SYSTEMS Co., Ltd、FUJIFILM Corporation (子会社) です。 FUJIFILM HOLDINGS CORPORATIONの)、FUKUDA DENSHI、Koninklijke Philips NV、EDAN Instruments、Inc.、Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co.、Ltd.、Shimadzu Medical Systems USA Northwest Branch、CANO​​N MEDICAL SYSTEMS CORPORATION(キヤノンINC.の子会社) 、Mobisante、SonoScape Medical Corp、SAMSUNGHEALTHCARE (SAMSUNG ELECTRONICS CO, LTD. の子会社) などの北米および国内のプレーヤーが含まれます。DBMR アナリストは競争力を理解し、各競合他社の競争力分析を個別に提供します。

北米の超音波イメージングデバイス市場の市場範囲と市場規模

超音波イメージング デバイス市場は、アレイ フォーマット、デバイス ディスプレイ、デバイスの携帯性、技術、アプリケーション、エンド ユーザー、および流通チャネルに基づいて分割されます。セグメント間の成長は、成長のニッチと市場開拓戦略を分析して、コア アプリケーション領域とターゲット市場の違いを判断するのに役立ちます。

アレイ形式に基づいて、市場はフェーズド アレイ、リニア アレイ、カーブ リニア アレイなどに分割されます。 湾曲したリニア アレイは、多数のアプリケーションで市場を支配しており、これらのプローブと同様に、体のさまざまな部分の小さな肋間スペースからのイメージングに使用できます。

デバイスの表示に基づいて、市場はカラー超音波デバイスと白黒 (B/W) 超音波デバイスに分割されます。 北米は新技術をいち早く導入しており、ほとんどの新しい超音波装置はさまざまな機能をサポートするカラー画面を備えているため、カラー超音波装置が市場を支配しています。

デバイスの携帯性に基づいて、市場はカート/トロリーベースの超音波デバイス、コンパクト/ハンドヘルド超音波デバイス、固定型超音波デバイス、およびポイントオブケア超音波デバイスに分割されます。 トロリー/カートベースの超音波装置は、ヘルスケア業界が資本コストを削減しながら価値ベースのケアを提供することに重点を置いているため、市場を支配しています。 カートベースの超音波装置は、要件に基づいて部門間で装置を移動できる利便性を提供することで、資本コストを削減するのに役立ちます。

技術に基づいて、市場は診断用超音波と治療用超音波に分割されます。 超音波診断は、軟部組織のイメージングに使用される古い技術である超音波診断と比較して、治療用超音波の採用が比較的少ないため、市場を支配しています。 したがって、画像診断装置の採用は、治療用画像装置と比較して高くなります。

アプリケーションに基づいて、市場は一般的な放射線/イメージング、産科および婦人科、心血管 、消化器科、血管、泌尿器科、整形外科および筋骨格、疼痛管理、救急部門、クリティカルケアなどに分割されます。 特殊な超音波が必要とされないほとんどの状況で苦痛の原因を見つけるために一般的な画像診断が必要とされるため、一般的な放射線/画像診断が市場を支配しています。 したがって、一般的なイメージングの市場シェアは、特殊な超音波アプリケーションと比較して大幅に高くなります。

エンドユーザーに基づいて、市場は病院、外科センター、学術および研究センター、産科センター、外来治療センター、診断センターなどに分割されます。 病院は、ほとんどの患者が不快感の兆候が見られた場合に病院を訪れる必要があるため、最大の市場シェアを持っています。 原因不明の痛みがあると、患者はしばしば病院に運ばれ、そこで不快感の原因を理解するために診断検査を受けます。 また、病院の数は、診断センターや他の医療提供者と比較して設備が整っています。

流通チャネルに基づいて、市場は直接入札、サードパーティのディストリビューター、および小売販売に分割されます。 直接入札は、医療提供者が医療機器を購入するための最も費用対効果の高い方法として、市場を支配しています。 病院は、サイズが大きいために通常複数のデバイスと交換を必要とするため、特に直接的なオファーを好みます。

北米の超音波画像診断装置市場の国別分析

超音波イメージング デバイス市場を分析し、アレイ形式、デバイス ディスプレイ、デバイスの携帯性、技術、アプリケーション、エンド ユーザー、および流通チャネルに基づく市場規模に関する情報を提供します。

超音波イメージング デバイス市場レポートの対象国は、米国、カナダ、メキシコです。 米国は、超音波画像装置の高い採用により市場を支配し、ハイテクの採用と十分に確立された医療インフラにより、予測期間で高い成長を示すと予想されます。国の設備の整った病院は、患者にさまざまな診断および治療用の超音波サービスを提供しています。

レポートの国のセクションでは、現在および将来の市場動向に影響を与える個々の市場影響要因と国内市場の規制変更についても説明します。新規販売、交換販売、国の人口統計、規制法、輸出入関税などのデータ ポイントは、個々の国の市場シナリオを予測するために使用される主要な指標の一部です。さらに、北米ブランドの存在と入手可能性、およびローカルおよびナショナル ブランドとの強いまたは弱い競争のために直面​​する課題、データの予測分析を提供することにより、販売チャネルの影響が考慮されます。

