北米の麻酔および呼吸器市場は、2029 年までに 7.75% の CAGR で成長すると予想されています

麻酔および呼吸器市場は、2022年から2029年の予測期間中に市場の成長を目の当たりにすることが期待されています。DataBridge市場調査分析によると、市場は前述の予測期間中に7.75%のCAGRで成長すると予想されています。麻酔および人工呼吸器とは、治療、評価、診断に焦点を当てた、痛み、血圧、心拍数、呼吸制御、血流および呼吸器系のための酸素および亜酸化窒素など、手術中に基本的に医療用ガスの継続的な供給を提供する機器を指します。 、急性および慢性呼吸器疾患患者の監視、管理、およびケア。

麻酔および呼吸器市場レポートで活動している主要企業には、Baxter、BD、B. Braun Melsungen AG、Pfizer、Ambu A/S.、Cardinal Health、Smith+Nephew、Shenzhen Mindray Biomedical Electronics Co.、Ltd.、 Ltd.、PerkinElmer Inc.、Medline Industries, Inc.、Masimo.、KCWW、GENERAL ELECTRIC、Koninklijke Philips NV、SCHILLER、Drägerwerk AG & Co. KGaA、日本光電株式会社、Medtronic and Westmed, Inc. など。

高齢者の増加と呼吸器疾患の発生率の増加は、麻酔および呼吸器市場の成長に貢献する主な要因です.さらに、地域の高齢者の増加、呼吸器疾患の発生率の増加と進歩麻酔モニタリング技術も市場全体の成長に貢献しています。ただし、未熟児への呼吸装置による負傷と、装置の高コストが市場の成長を妨げると予想されます。麻酔モニタリングの技術的進歩は、市場に有利な機会を生み出すことが期待されています。一方、意識の欠如は、市場の成長への挑戦となる可能性があります。

市場の範囲と規模

麻酔および呼吸器市場は、製品とエンド ユーザーに基づいて分割されます。これらのセグメント間の成長は、業界内の低成長セグメントを分析し、重要な市場アプリケーションを特定するための戦略的決定を下すのに役立つ貴重な市場情報と市場洞察をユーザーに提供するのに役立ちます。

製品タイプに基づいて、市場は麻酔機器と呼吸機器に分割されます。麻酔機器市場はさらに、麻酔トランスポーター、麻酔使い捨て器具および付属品、麻酔モニター、および麻酔情報管理システム (AIMS) に分割されます。続いて、麻酔用ディスポーザブルおよび付属品は、麻酔回路、麻酔マスク、蘇生器、喉頭鏡、軟性挿管内視鏡、声門上気道、人工呼吸器回路、HME、局所および疼痛麻酔、その他、および麻酔モニターに分けられます。麻酔モニターはさらに、基本麻酔モニター、高度麻酔モニター、麻酔モニター、および完全麻酔ワークステーションに分類されます。酸素フード。続いて、治療装置は、さらに気道陽圧 (PAP) 装置として分類され、気道陽圧 (PAP) 装置は、持続的気道陽圧 (CPAP) 装置、自動気道陽圧 (APAP)、バイレベル気道陽圧 ( BPAP)。マスクはさらに、鼻マスク、全面マスク、鼻枕マスク、マスクに分けられます。人工呼吸器は、さらに成人用人工呼吸器と乳児/新生児用人工呼吸器に分類されます。酸素濃縮器は、さらに固定酸素濃縮器に分けられます。固定式酸素濃縮器は、さらに携帯型酸素濃縮器に分けられます。吸入器はさらに、ドライパウダー吸入器、定量吸入器、マイルドミスト吸入器に分類されます。再利用可能な蘇生器は、さらに成人用蘇生器、乳児/新生児用蘇生器に分類されます。監視機器セグメントは、製品タイプに基づいてパルスオキシメータに分類されます。パルスオキシメータは、小児用パルスオキシメータ、リストパルスオキシメータ、ハンドヘルドパルスオキシメータ、指先パルスオキシメータ、デスクトップまたはベッドサイドパルスオキシメータに分類されます。診断装置セグメントは、製品タイプによってスパイロメーターにさらに分類されます。睡眠ポリグラフ (PSG) デバイス、次にピーク フロー メーターの睡眠ポリグラフ (PSG) デバイス。消耗品と付属品のセクションは、使い捨て蘇生器、気管切開挿管、鼻挿管、使い捨てマスクなどにさらに分かれています。商品の種類によります。

エンドユーザーに基づいて、呼吸および麻酔機器市場は、病院、診療所、在宅医療センター、および外来サービスセンターに分割されます。

麻酔および呼吸器市場の国レベルの分析

麻酔および呼吸器市場は、上記の製品およびエンドユーザーごとの市場規模と傾向に関する情報を使用して分析されます。麻酔および呼吸器市場レポートの対象国は、北米の米国、カナダ、およびメキシコです。

麻酔および呼吸器市場レポートの国のセグメントは、現在および将来の市場動向に影響を与える個々の市場インフルエンサーと国の市場における規制の変更も提供します。消費、生産地と数量、輸出入分析、価格動向分析、原材料費、バリューチェーン分析などのデータポイント。各国の市場シナリオを予測するために使用される主要な指標の一部です。そのうえ、

