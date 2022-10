北米サイケデリックドラッグ市場の業界展望、包括的な分析であり、2029 年までに 56 億 9,193 万米ドルに達すると予想されています

北米サイケデリック ドラッグ市場 市場分析レポートは、市場の詳細なバリュー チェーン分析をカバーしています。バリューチェーン分析は、主要な上流の原材料、主要な機器、製造プロセス、および下流の顧客分析と主要な流通業者の分析を分析するのに役立ち、市場のすべてのドライバーと制約とともにレポートに記載されています。すべての地域およびプレーヤー セグメントの詳細な比較分析を提示し、既存のリソースを配置できる分野についてのより良い知識を読者に提供し、市場での地位を高めるために特定の地域の優先度を評価します。

北米 サイケデリック ドラッグ市場 は、2022 年から 2029 年の予測期間に市場の成長が見込まれます。Data Bridge Market Research は、市場が 2022 年から 2029 年の予測期間に 13.4% の CAGR で成長しており、米ドルに達すると予想されていると分析しています。 2021 年の 21 億 677 万米ドルから 2029 年までに 56 億 9,193 万米ドル。

サイケデリックドラッグには、リゼルギン酸ジエチルアミド(LSD)や植物から抽出された化学物質など、さまざまな種類の化学物質が含まれています。これらの薬物は、感覚的知覚、思考プロセス、エネルギーレベルを変更または強化する能力があり、精神的な経験を促進することも報告されています.

レポートのサンプル PDF を入手する – https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=North-America-Psychedelic-Drugs-Market&Shri

サイケデリックな薬物は、共感促進剤と解離性薬物 (フェニルシクロヘキシル ピペリジン (PCP) など) と、LSD などのセロトニン作動性 (古典的な幻覚剤) に分類できます。どちらの種類の幻覚剤も幻覚や感覚を引き起こす可能性があり、さらに解離性薬物は人を自分の体や環境から制御不能にし、切り離されたと感じさせる可能性があります. ソースに基づいて、幻覚剤は天然型と合成型に分類されています。

これらの薬物は、大うつ病性障害、心的外傷後ストレス障害、パニック障害、治療抵抗性うつ病、アヘン中毒などの治療に広く応用されています。サイケデリックドラッグは、ブロッター、ドット、シュガー、アシッド、トリップ、ウィンドウペインとしても知られるリゼルギン酸誘導体(LSD)など、いくつかの他の名前でも知られています.ケタミンは、ビタミンK、バンプ、グリーン、K /スペシャルとしても知られています. K、パープル、スーパー アシッド、PCP はエンジェル/エンジェル ダスト、ボート/ラブ ボート、ピース、キラー ウィード、スーパー グラス、オゾンとも呼ばれます。

市場の定義

サイケデリックドラッグには、リゼルギン酸ジエチルアミド(LSD)や植物から抽出された化学物質など、さまざまな種類の化学物質が含まれています。これらの薬物は、感覚的知覚、思考プロセス、エネルギーレベルを変更または強化する能力があり、精神的な経験を促進することも報告されています.

サイケデリックな薬物は、共感促進剤と解離性薬物 (フェニルシクロヘキシル ピペリジン (PCP) など) と、LSD などのセロトニン作動性 (古典的な幻覚剤) に分類できます。どちらの種類の幻覚剤も幻覚や感覚を引き起こす可能性があり、さらに解離性薬物は人を自分の体や環境から制御不能にし、切り離されたと感じさせる可能性があります. ソースに基づいて、幻覚剤は天然型と合成型に分類されています。

これらの薬物は、大うつ病性障害、心的外傷後ストレス障害、パニック障害、治療抵抗性うつ病、アヘン中毒などの治療に広く応用されています。サイケデリックドラッグは、ブロッター、ドット、シュガー、アシッド、トリップ、ウィンドウペインとしても知られるリゼルギン酸誘導体(LSD)など、いくつかの他の名前でも知られています.ケタミンは、ビタミンK、バンプ、グリーン、K /スペシャルとしても知られています. K、パープル、スーパーアシッド、PCPは、エンジェル/エンジェルダスト、ボート/ラブボート、ピース、キラーウィード、スーパーグラス、オゾンとしても知られています.

レポートで取り上げられている主要な市場の競合他社

Johnson & Johnson Services, Inc.

Jazz Pharmaceuticals, Inc.

Celon Pharma SA

COMPASS

org

Develco pharma schweiz ag

Doughlas Pharmaceuticals limited

NeuroRX, Inc. Hikma

Pharmaceuticals PLC

Amneal Pharmaceuticals, LLC.

アバデル ファーマシューティカルズ PLC

北米の幻覚剤市場のダイナミクス

運転手

進行中の臨床試験

大うつ病性障害は、現代世界における健康危機の深刻な懸念となっています。臨床試験の開始は、臨床試験の特定の段階にある指定された医薬品の安全性と有効性をテストすることです。うつ病は、他のほとんどの慢性疾患よりも大きな奇形と関連しているため、死亡の危険因子となります。うつ病に苦しむ患者のほとんどは、抗うつ薬治療による症状の完全な粘り強さを経験することができません. 体内での有効性を研究するために、特定の臨床試験が実施されています。地域全体で進行中の臨床試験は、迅速な薬物承認、薬物ポートフォリオの強化、リハビリテーションセンターでの幻覚剤の配布、および薬物療法に関する意識の向上につながります。

製品承認の増加

幻覚剤の承認は多くの要因に依存しますが、重要な要因は主要な医療機関からの承認です。米国食品医薬品局は、米国における医薬品承認の主要な機関です。中央機関は、医薬品が最終的に患者の手に渡るかどうかを決定します。以下に提供されるのは、特定の精神疾患の治療法として開発された医薬品化合物または製品の実現可能性を評価するために FDA によって審査された、確立された医学研究による臨床データです。製品承認の増加は、国内および国際的な国々での医薬品の流通の増加につながります. それは市場にプラスの成長をもたらすでしょう。

機会

今後のリハビリテーションセンター

患者リハビリテーション病院とも呼ばれる今後のリハビリテーションセンターの存在は、PTSD、不安関連障害に苦しむ患者のタイムリーな治療を保証します。これらのリハビリテーション センターは、効果的な治療法を提供し、患者が全体的な患者の転帰を改善する高度な薬物を達成できるようにします。また、急性の病状を安定させるために、整形外科、神経、筋骨格などの複雑な手術のために麻酔治療を必要とする患者にも専念します。

また、幻覚剤の研究開発活動の増加は、2022年から2029年の予測期間に幻覚剤市場に構造的完全性と将来の機会を提供します。

拘束・挑戦

幻覚剤の特許満了

ただし、一部の企業でサイケデリック ドラッグの特許が期限切れになると、サイケデリック ドラッグ市場の成長率が妨げられます。さらに、厳しい規則と規制は、上記の予測期間に市場にさらに挑戦します。

この幻覚剤市場レポートは、新しい最近の動向、貿易規制、輸出入分析、生産分析、バリュー チェーンの最適化、市場シェア、国内およびローカライズされた市場プレーヤーの影響の詳細を提供し、新たな収益ポケット、市場の変化に関する機会を分析します。規制、戦略的な市場成長分析、市場規模、カテゴリ市場の成長、アプリケーションのニッチと優位性、製品承認、製品発売、地理的拡大、市場における技術革新。サイケデリック ドラッグ市場の詳細については、データ ブリッジ マーケット リサーチに連絡してアナリスト ブリーフを入手してください。当社のチームは、市場の成長を達成するために十分な情報に基づいた市場決定を行うお手伝いをします。

市場分析についてより多くの洞察を得るには、調査レポートの概要を参照してください @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/north-america-psychedelic-drugs-market?Shri

COVID-19後の北米サイケデリックドラッグ市場への影響

COVID-19 は市場にプラスの影響を与えています。パンデミック中の封鎖と隔離は、病気の管理と服薬遵守を複雑にします。したがって、さまざまな治療薬の使用が世界人口で大幅に増加しています。したがって、パンデミックはこの市場にプラスの影響を与えました

最近の開発

2020 年 8 月、Janssen Pharmaceuticals, Inc. は、自殺願望のある人々の治療を適応とする Spravato 点鼻薬の承認を取得しました。アメリカ人の約 11% から 12% が自殺に至る大うつ病性障害に苦しんでいるため、この承認はこれらの患者に優れた治療法を提供し、会社がより多くの収益を生み出す道を開きました。

北米サイケデリックドラッグ市場の範囲

北米サイケデリック ドラッグ市場は、ソース、種類、薬、アプリケーション、投与経路、エンド ユーザー、流通チャネルに分割されます。これらのセグメント間の成長は、業界のわずかな成長セグメントを分析し、コア市場アプリケーションを特定するための戦略的決定を行うための貴重な市場概要と市場洞察をユーザーに提供するのに役立ちます.

ソース

合成

天然

ソースに基づいて、北米の幻覚剤市場は合成と天然に分割されます。

タイプ

エンパソゲン

解離剤

その他

タイプに基づいて、北米のサイケデリック ドラッグ市場は共感促進剤、解離剤などに分割されます。

薬物

ガンマヒドロキシ酪酸

ケタミン

シロシビン

その他

薬物に基づいて、北米の幻覚剤市場はガンマヒドロキシ酪酸、ケタミン、サイロシビンなどに分割されます。

応用

ナルコレプシー、

治療抵抗性うつ病

大うつ病性障害

オピエート依存症

心的外傷後ストレス障害

その他

アプリケーションに基づいて、北米の幻覚剤市場は、ナルコレプシー、治療抵抗性うつ病、大うつ病性障害、アヘン中毒、心的外傷後ストレス障害などに分割されます。

投与経路

経口

吸入

注射

投与経路に基づいて、北米の幻覚剤市場は経口、吸入、注射に分割されます。

エンドユーザー

病院

専門クリニック

在宅医療

その他

エンドユーザーに基づいて、北米の幻覚剤市場は、病院、専門クリニック、在宅医療などに分割されます。

流通経路

病院 薬局

小売薬局

オンライン薬局

サイケデリックドラッグ市場の地域分析/洞察

幻覚剤市場が分析され、市場規模の洞察と傾向が、国、ソース、種類、薬物、アプリケーション、投与経路、エンドユーザー、流通チャネルごとに提供されます。

サイケデリック ドラッグ レポートの対象国は、米国、カナダ、メキシコです。

北米の米国の国は、市場シェアと市場収益の面でサイケデリックドラッグ市場を支配しており、予測期間中、その優位性を引き続き発揮します。これは、この地域でのうつ病の有病率が高いためであり、急速な研究開発が市場を後押ししています。

レポートの国セクションでは、個々の市場に影響を与える要因と、市場の現在および将来の傾向に影響を与える市場の規制の変更も提供します。新規および交換販売、国の人口統計、病気の疫学、輸出入関税などのデータポイントは、個々の国の市場シナリオを予測するために使用される主要な指針の一部です。さらに、国別データの予測分析を提供しながら、グローバル ブランドの存在と入手可能性、およびローカルおよび国内ブランドとの激しい競争のために直面​​する課題、および販売チャネルの影響が考慮されます。

完全な目次を参照 – https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=North-America-Psychedelic-Drugs-Market&Shri

この包括的なレポートは次のことを提供し

ます。 業界に関する知識を深める

重要な市場動向を常に把握

する 十分な情報に基づいた成長戦略を策定できるようにする

技術的洞察を構築

する 活用すべきトレンドを説明する

競合他社の分析を強化

する リスク分析を提供して、落とし穴を回避するのに役立てる他の企業は、

最終的には、あなたの会社の収益性を最大化するのに役立ちます.

レポートの対象範囲:

レポートが提供するもの:

主要な成長ドライバー、抑制要因、機会、および市場の潜在的な課題。

地域の発展に関する包括的な洞察。

主要な業界プレーヤーのリスト。

市場関係者が採用する主要な戦略。

最新の業界開発には、製品の発売、パートナーシップ、合併、および買収が含まれます。

世界クラスの市場レポートは、最近の業界の傾向と発展について説明しています。市場への浸透の下で、業界のトッププレーヤー、その製品ポートフォリオ、および主要な戦略に関する包括的な情報を提供します。このレポートは、市場とサブマーケットの成長に影響を与えている主要な要因 (ドライバー、制約、機会、および課題) について説明しています。新規参入者の市場シェアを評価します。このレポートは、主要なプレーヤーとブランドの戦略的プロファイリングをカバーしています。競争評価の下で、市場戦略、地理的および事業セグメント、および市場の主要プレーヤーの製品ポートフォリオの詳細な評価を行います。

DBMR がヘルスケア分野を包括的にカバーしていることを確認してください:

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-cardasil-treatment-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-aestheticcosmetic-lasers-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-hydrocolloid-dressing-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-pharmaceutical-laboratory-information-management-systems-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-protein-crystallization-crystallography-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/india-analytical-chromatography-in-pharma-quality-control-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-yeast-infection-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-automated-sample-storage-systems-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-dna-vaccines-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-healthcare-cognitive-computing-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-irradiation-apparatuses-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-luciferase-assay-kits-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-protein-stability-analysis-market

データ ブリッジ市場調査について:

未来がどうなるかを予測する絶対的な方法は、今日の傾向を理解することです!

Data Bridge Market Research は、比類のないレベルの回復力と統合されたアプローチを備えた、型破りでネオテリックな市場調査およびコンサルティング会社としての地位を確立しています。私たちは、最高の市場機会を発掘し、お客様のビジネスが市場で成功するための効率的な情報を促進することを決意しています。Data Bridge は、複雑なビジネス上の課題に対して適切なソリューションを提供するよう努め、簡単な意思決定プロセスを開始します。データ ブリッジは、2015 年にプネーで策定および組み立てられた、純粋な知恵と経験の余波です。

Data Bridge Market Research には、さまざまな業界で働く 500 人を超えるアナリストがいます。世界中のフォーチュン 500 企業の 40% 以上にサービスを提供しており、世界中に 5000 以上の顧客のネットワークがあります。Data Bridge は、私たちのサービスを信頼し、私たちのハードワークを確実に信頼してくれる満足のいくクライアントを作成することに長けています。お客様満足度99.9%という輝かしい実績に満足しております。

お問い合わせ

米国: +1 888 387 2818

英国: +44 208 089 1725

香港: +852 8192 7475

電子メール – Corporatesales@databridgemarketresearch.com