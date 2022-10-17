北米ソール材料市場の見通し: ポスト Covid-19 シナリオから 2029 年 | INOAC CORPORATION, Vibram Corporation, Allbirds, Inc

市場は、北米のソール材料の マーケティング レポートを準備 しながら、ローカル、地域、およびグローバル レベルで調査されます。急速に変化する市場環境で成功するには、企業はこの市場調査レポートのような世界クラスのソリューションを採用する必要があります。クライアントの要望に応じて、この業界レポートはビジネス、製品、および市場関連の豊富な情報をまとめ、最終的に企業がより良い戦略を策定するのに役立ちます。経験豊富な予測者、熟練したアナリスト、知識豊富な研究者の細心の注意を払った努力により、このような高品質の市場調査レポートが作成されます。したがって、最高の北米フットウェア市場レポートは、事業活動を増やし、定性的な作業を完了し、利益を増やすための重要なツールです。

唯一の材料市場は、2022年から2029年の予測期間にわたって市場の成長を遂げると予想されています。Data Bridge Market Research の分析によると、市場は 2022 年から 2029 年までの予測期間中に 5.3% の CAGR で成長しており、2029 年までに 18 億 5,590 万米ドルに達すると予想されています。靴の生産数の増加は、市場の成長の原動力です。

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北美顶级鞋底材料 本研究包括的主要参与者： INOAC CORPORATION、Vibram Corporation、Allbirds, Inc.、Solvay、Soles by MICHELIN、Arkema、Covestro AG、Evonik Industries AG、BASF SE、Dow、Huntsman International LLC、Asahi Kasei公司和大陆集团等。DBMR 分析师了解竞争优势，并分别为每个竞争对手提供竞争分析。

最新发展和突破性战略变化的完美示例使我们的客户有机会提高他们的决策技能。最终，这有助于使用完美的业务解决方案并执行创新的实施。2022-2029年 北美鞋底材料市场 报告重点介绍了最新趋势、增长、新机遇和潜在技巧。

北美鞋底材料市场范围和市场规模

鞋底材料市场根据产品类型、来源、类别、包装类型、专业、最终用户和分销渠道进行细分。细分市场之间的增长有助于您分析细分市场的增长和战略以接近市场并确定您的核心应用领域和目标市场的差异。

在产品的基础上，北美鞋底材料市场分为非运动鞋和运动鞋。到 2022 年，由于男女对休闲鞋的需求不断增长，预计非运动领域将主导鞋底材料市场

在鞋底材料的基础上，北美鞋底材料市场细分为聚氨酯、橡胶、EVA、PVC、PEBA、皮革和生物材料，预计2022年橡胶市场将主导市场，因为它更容易生产并提供极大的舒适度

在鞋底成分的基础上，北美鞋底材料市场分为外底、内底和中底。到 2022 年，由于其耐用性，预计外底组件部分将主导鞋底。

根据鞋底类型，北美鞋底材料市场分为新鞋底和修复鞋底。到 2022 年，新鞋底细分市场预计将主导鞋底材料市场，因为新鞋底被认为优于前者。

根据分销渠道，北美鞋底材料市场细分为直销/B2B、电子商务、专卖店等。到 2022 年，直销/B2B 细分市场预计将主导鞋底材料市场，因为它更容易且具有成本效益

エンドユーザーに基づいて、北米の靴底材料市場は男性、女性、および子供に分割されます。女性人口の間でファッションシューズのトレンドが高まっているため、2022年には女性セグメントがフットソール材料市場を支配すると予想されています

北米の唯一の材料に関する統計を除いて、得られたデータのほとんどはグラフ形式で表示されます。グローバル マーケット リサーチ ノース アメリカン ソール マテリアルズは、主要な市場関係者、メーカー、およびディストリビューターの仕事の詳細なプレゼンテーションを提供します。この調査では、北米のフットウェア市場の世界的な需要に影響を与える制約と要因の概要も提供しています。

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さらに、参加者の能力を判断するために、全体的なパフォーマンスの SWOT 分析が行われました。製造能力、販売量、効率、熟練したスタッフの可用性、地域でのプレゼンス、R&D 能力、およびその他の要因はすべて、組織の全体的な内部の成功に影響を与えます。この評価は、信頼できる定性データ、特に社会経済的要因に基づいており、市場の変化を検出し、市場改善の機会を定量化します。

地域的には、このレポートはさまざまな分野に焦点を当てています。

北米 (米国、カナダ、メキシコ)

ヨーロッパ (ドイツ、フランス、イギリス、ロシア、イタリア、その他のヨーロッパ)

アジア太平洋 (中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリア)

南アメリカ (ブラジル、アルゼンチン、コロンビア、その他の南アメリカ)

中東およびアフリカ (サウジアラビア、アラブ首長国連邦、エジプト、南アフリカ、その他の中東およびアフリカ)

ターゲット市場はセクター別および国別レベルで調査され、最も急速に成長している業界を予測するのに役立ちます。これは、サプライヤーが市場の潜在能力を獲得するのに役立ち、それを市場への浸透に使用できます。この調査には、現在の業界動向、開発の可能性、問題、および課題の包括的な調査が含まれます。

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