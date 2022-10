北米医療美容市場のキープレーヤー、アプリケーション、成長機会、将来の課題、アプリケーション、CAGR、2029年までの予測

グローバルな北米医療美容市場は、2021年から2028年の予測期間中に市場の成長を経験すると予想されます。データブリッジ市場調査は、市場が上記の予測期間中に10.10%のCAGRで成長すると予想されることを分析しています。

Medical Aesthetics は、急性ニキビ、日焼けによる皮膚の深い色素沈着、ほくろやスキンタグ、深いしわ、コラーゲンの喪失などの矯正問題に直面している患者にソリューションを提供する革新的なブレークスルーです。それらは、化粧品の外観の改善、若々しい外観の維持、痛みのない非侵襲的な美容トリートメント、ワックスや厄介なヘアトリートメントなしのメンテナンスフリーのヘアレススキンなどの利点を提供します.

低侵襲の再建手術に対する需要の高まりと、交通事故や外傷の増加が、美容医療市場の成長の主な要因です。さらに、顔や歯の先天性欠損症の有病率が高いことも、市場全体の成長を加速させています。ただし、治療費の高さや償還の低さなどの要因が、市場の成長を妨げていると考えられています。

北米の医療美容市場のトッププレーヤー:

Allergan, Bausch Health Companies Inc., Lumenis, Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd., Cynosure, Candela Medical, Aerolase Corp., arclaser, Asclepion Laser Technologies Gmbh, BTL, Cutera, The Eclipse Companies, LLC, Lutronic, Mentor Worldwide LLC 、Merz Pharma、Quanta System、Sciton Inc.、Sharplight Technologies Inc.、Venus Concept など。

北米のグローバル医療美容市場の範囲と市場規模

北米の医療美容市場 は、タイプ、製品、技術、アプリケーション、エンド ユーザー、および流通チャネルに基づいて分割されます。これらのセグメント間の成長は、業界内の低成長セグメントを分析し、ユーザーに貴重な市場洞察と市場洞察を提供して、主要な市場アプリケーションを特定するための戦略的意思決定を支援するのに役立ちます。

タイプに基づいて、市場は美容レーザー、エネルギー機器、体の輪郭を整える機器、顔の美容機器、美容インプラント、および皮膚の美容機器に分割されます。

製品に基づいて、医療美容市場は、ボトックス、皮膚フィラー、脂肪吸引、セルライト減少、脂肪減少、肌の引き締め、豊胸手術、刺青除去、糸リフトに分けられます。

技術に基づいて、市場は侵襲性、非侵襲性、低侵襲性に分けられます。

アプリケーションに基づいて、市場はアンチエイジングとしわ、顔と肌の若返り、胸の強化、ボディシェイピングとセルライト、タトゥー除去、血管病変、乾癬と白斑などに分割されます。

エンドユーザーに基づいて、医療美容市場は化粧品センター、皮膚科クリニック、病院、医療スパ、美容センターに分割されます

流通チャネルに基づいて、医療美容市場は直接入札と小売に分けられます。

医療インフラの成長 インストールベースと新技術の普及

北米医療美容市場では、各国の詳細な市場分析、資本財のヘルスケア支出の伸び、北米の医療美容市場向けのさまざまなタイプの製品の設置ベース、ライフライン曲線を使用した技術の影響、医療規制の変化。シナリオと北米の医療美容市場への影響。2010 年から 2020 年までの過去の期間のデータを利用できます。

競争環境と北米の医療美容市場シェア分析

北米医療美容市場の競合状況は、競合他社ごとの詳細を提供します。含まれる詳細には、会社の概要、会社の財務、収益、市場の可能性、研究開発への投資、新しい市場への取り組み、グローバルなプレゼンス、場所と生産施設、生産能力、会社の強みと弱み、製品の発売、製品の幅と幅、アプリケーションの優位性が含まれます。 . 上記のデータポイントは、北米の医療美容市場に関連するビジネスの方向性にのみ関連しています。

レポートの表紙:

主要な成長ドライバー、抑制要因、機会、市場の潜在的な課題。

地域開発の包括的な概要。

主要な業界プレーヤーのリスト。

市場関係者が採用する主要な戦略。

最新の業界開発には、製品の発売、パートナーシップ、合併、買収が含まれます。

このレポートを購入する理由

レポートは、グローバルおよび地域市場の包括的な評価を提供します。このレポートには、詳細な定性分析、信頼できる情報源からの検証可能なデータ、および市場規模の予測が含まれています。予測は、実績のある研究方法論を使用して計算されます。

このレポートは、広範な一次および二次調査を通じて編集されています。主な調査は、業界の著名人へのインタビュー、調査、観察を通じて行われます。

このレポートには、Porter の 5 つの力のモデルと Ansoff のマトリックスを使用した詳細な市場分析が含まれています。さらに、Covid-19 が市場に与える影響もレポートに示されています。

このレポートには、業界の規制シナリオも含まれており、十分な情報に基づいた決定を下すのに役立ちます。このレポートでは、さまざまな地域でこの業界に課せられている主要な規制機関と主要な規則と規制について説明しています。

このレポートには、アナリスト独自の競合ポジショニング ツールであるポジショニング クアドラントを使用した競合分析も含まれています。

