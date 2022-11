医療大麻市場の動向、シェア、業界規模、成長、需要、機会、および2028年までの世界予測

医療大麻レポートは、世界中および主要地域全体の市場の可能性と強み、機会と課題、制限とリスクの分析として強調することができます。主要なトレンド、ドライバー、インフルエンサーをグローバルおよびローカルで特定します。業界の現在の市場状況と将来の展望もここで研究されています。さらに、このレポートは、拡張、契約、新製品の発売、市場での買収などの競争力のある開発を分析します。ユニバーサル医療大麻市場レポートは、業界の現状に関する統計も提供し、この市場に関心のある企業や投資家に貴重なガイダンスと方向性を提供します。

大規模な医療大麻ビジネス レポートは、中小企業および大企業のビジネス戦略を定義するのに役立ちます。この市場レポートは、詳細かつ完全な市場調査を提供し、将来の市場投資に光を当てる現在および将来の機会を提供します。このレポートの微妙な競合分析を通じて、企業は競合他社の長所と短所を測定または分析し、製品の優れたビジネス戦略を策定するのに役立ちます。体系的かつ包括的な市場調査を通じて、医療大麻市場調査レポートは、医療大麻マーケティング業界セグメントのあらゆるトピックに関連する事実を提供します。

完全な調査の構造を理解するために、医療用大麻市場レポートの専用サンプル コピーをダウンロードしてください (完全な TOC、表、図を含む) https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-medical -market- カンナビス&DV

医療用マリファナ市場は、2021年から2028年の予測期間にわたって市場の成長を遂げると予想されています. Data Bridge Market Research の分析によると、市場は 2021 年から 2028 年の予測期間中に 25.16% の CAGR で成長しており、2028 年までに 673 億 5,401 万米ドルに達すると予想されています。マリファナの医療使用の増加と合法化は、医療用マリファナ市場を牽引しています。

大麻は、大麻科の大麻植物に由来する向精神薬です。長年にわたって医学的に使用されており、慢性疼痛、癌、うつ病、糖尿病、関節炎、緑内障、てんかん、片頭痛、エイズ、アルツハイマー病などのさまざまな疾患の治療に幅広い用途があります.

化粧品での大麻の使用の増加は、医療大麻市場の原動力と見なすことができます。マリファナの使用に関する複雑な規制構造は、医療用マリファナ市場の制約となっています。研究開発活動の増加による新製品の開発は、医療用大麻市場に機会を提供できます。マリファナの闇市場の台頭は、医療用マリファナ市場に課題をもたらしています。

対象市場参加者

Tilray、Elixinol Global Limited、Medical Marijuana, Inc.、Extractas、Peace Naturals Project Inc.、BOL Pharma、PharmaHemp、Kiehl’s (L’Oreal の子会社)、Vermont Hemp Health、Discover Health LLC、ENDOCA、Pacific root、CANO​​PY GROWTH CORPORATION、Aurora Cannabis、GW Pharmaceuticals plc.、Harmony、Pure Ratios、MARY’s Nutritions、Bioactive Solutions, Inc.、Upstate Elevator Supply Co.、FOLIUM BIOSCIENCES、EcoGen Biosciences、Althea Company Pty Ltd (Althea Group Holdings Limited の子会社)、 Apothecanna、Zenabis Global Ltd、Cresco Labs、IDT Australia、MEDIFARM、Greenwich Biosciences, Inc.、MediPharm Labs Inc.、THC Global Group Limited、Seed Cellar、CANNABIS SEEDS USA、Seeds For Me、HUMBOLDT SEED COMPANY、Crop King Seeds、BARNEY’S FARM、Aphria Inc. 他 DBMR アナリストは競争上の優位性を理解し、各競合他社の競争分析を個別に提供します。

このサンプル レポートには次のものが含まれます。

研究報告の簡単な紹介。

地域分析のグラフィカルな紹介。

市場で最高のプレーヤー、その収益分析。

市場の見通しとトレンドの厳選されたイラスト。

サンプル レポート ページ。

医療大麻市場レポートでカバーされている地域は次のとおりです。

北米 (米国およびカナダ)

ヨーロッパ (英国、ドイツ、フランス、その他のヨーロッパ)

アジアパシフィック (中国、日本、インド、その他のアジアパシフィック)

ラテンアメリカ (ブラジル、メキシコ、その他のラテンアメリカ)

中東およびアフリカ (GCC およびその他の中東およびアフリカ)

次の重要な要素のハイライト:

事業内容 会社の業務と事業単位の詳細な説明。



企業戦略 会社のビジネス戦略に関するアナリストの要約。



SWOT分析 会社の強み、弱み、機会、脅威の詳細な分析。



会社の歴史 会社に関連する主要なイベントの進行状況。



主な商品・サービス 同社の主な製品、サービス、ブランドのリスト。



主な競争相手 同社の主な競合他社のリスト。



重要な場所と支店 主要な場所と会社の子会社のリストと連絡先の詳細。



過去5年間の詳細な財務比率 最新の財務比率は、同社の 5 年前の年次財務諸表からのものです。



カタログのハイライト:

第 1 章: 市場の概要

第2章:医療用マリファナ市場分析

第3章:医療大麻産業の地域分析

第4章:タイプとアプリケーションに基づく市場セグメンテーション

第 5 章: タイプ別およびアプリケーション別の収益分析

第 6 章: 市場シェア

第 7 章: 競争環境

第 8 章: 要因、制約、課題、および機会

第9章: 粗利益と価格分析

画像や図を含む新しいビジネス戦略、課題、ポリシーの詳細なカタログをリクエストする @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-medical-cannabis-market&dv

レポートに含まれる重要な情報:

医療大麻市場セグメントにおける技術開発。

さまざまな地域の新しい市場プレーヤーの成長見通し。

医療大麻市場の主要プレーヤーの会社概要。

医療大麻市場の成長に影響を与える主要な成功要因に関する最新情報。

最近の合併、買収、協会、戦略的提携。

医療用マリファナ市場レポートで取り上げられている重要な質問:

トレンドの変化は、予測期間中の医療用大麻市場の成長にどのように影響しますか? 現在、市場シェアの点で医療用マリファナ市場を支配しているのはどの企業ですか? 市場関係者は、ゾーン 1 の有利な機会をどのように活用できますか? 予測期間中の地域別の医療用大麻市場の予測成長率は? 現在の市況は、新しい市場プレーヤーの成長にとって好ましいものですか?

データ ブリッジ市場調査について:

Data Bridge は、比類のないレベルの回復力と統合されたアプローチを備えた、型破りでネオテリックな市場調査およびコンサルティング会社としての地位を確立しています。私たちは、最高の市場機会を発見し、お客様のビジネスが市場で成功するための効率的な情報を促進することを決意しています. Data Bridge は、複雑なビジネス上の課題に対して適切なソリューションを提供し、簡単な意思決定プロセスを開始するよう努めています。

問い合わせ:

データブリッジの市場調査

米国 : +1 888 387 2818

英国: +44 208 089 1725

香港: +852 8192 7475

Eメール:corporatesales@databridgemarketresearch.com