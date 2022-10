医療機器コネクティビティの市場規模、トレンド、アプリケーション、シェア、収益、成長率、主要プレーヤー、および 2029 年までの予測

世界の医療機器接続市場は、2021 年に 17 億米ドルと評価され、2029 年までに 100 億米ドルに達すると予測されており、2022 年から 2029 年の予測期間中に 24.9% の CAGR を登録します。「医療機器コネクティビティ ソリューション」は、さまざまな医療機関をまとめることができるため、予測期間中の医療機器コネクティビティ市場で最大の製品およびサービス セグメントを表しています。データ ブリッジ市場調査チームによってキュレーションされた市場レポートには、詳細な専門家の分析、患者の疫学、パイプライン分析、価格分析、および規制の枠組みが含まれています。

医療機器接続市場の主要なプレーヤー: Cerner Corporation (米国)、Medtronic (アイルランド)、Masimo (米国)、Koninklijke Philips NV (オランダ)、General Electric Company (米国)、Stryker (米国)、iHealth Labs Inc.、 (米国)、Cisco (米国)、Lantronix Inc. (米国)、Infosys Limited (インド)、Silicon & Software Systems Ltd. (アイルランド)、Spectrum Medical (英国)、Hill-Rom Services Inc. (米国)、Iatric Systems Inc. (米国)、Silex technology, Inc. (日本)、Digi International Inc. (米国)、Baxter (米国)、TE Con​​nectivity (スイス)、Bridge-Tech (米国)、Medicollector (米国)

世界の医療機器接続市場の範囲

医療機器接続市場は、製品とサービス、技術、アプリケーション、およびエンド ユーザーに基づいて分割されます。これらのセグメント間の成長は、業界の弱い成長セグメントを分析し、ユーザーに貴重な市場洞察と市場洞察を提供して、市場の主要なアプリケーションを特定するための戦略的決定を下すのに役立ちます。

製品とサービス

医療機器接続ソリューション

医療機器接続サービス

製品とサービスに基づいて、医療機器接続市場は医療機器接続ソリューションと医療機器接続サービスに分割されます。医療機器接続ソリューションは、医療機器統合ソリューション、インターフェース デバイス、テレメトリー システム、および接続ハブにサブセグメント化されます。医療機器接続サービスは、実装および統合サービス、サポートおよび保守サービス、トレーニング サービス、コンサルティング サービスにサブセグメント化されます。医療機器接続ソリューションは、さまざまな医療機関をまとめることができるため、最大の市場シェアを占めるでしょう。

テクノロジー

有線技術

ワイヤレス技術

ハイブリッド技術

技術に基づいて、医療機器接続市場は有線技術、無線技術、およびハイブリッド技術に分割されます。

応用

バイタルサインと患者モニター

麻酔器と人工呼吸器

輸液ポンプ

その他

アプリケーションに基づいて、医療機器接続市場は、バイタル サインと患者モニター、麻酔器と人工呼吸器、 輸液ポンプ などに分割されます。

最終ユーザー

病院

在宅医療センター

診断センター

外来診療センター

エンドユーザーに基づいて、医療機器接続市場は、病院、在宅ケア センター、診断センター、外来ケア センターに分割されます。

医療機器接続市場の国レベル分析

医療機器コネクティビティ市場を分析し、市場規模の情報と傾向を国、種類、展開、および上記以外のエンド ユーザー別に提供します。

医療機器コネクティビティ市場レポートの対象国は、米国、カナダ、メキシコ、北米、ドイツ、フランス、英国、オランダ、スイス、ベルギー、ロシア、イタリア、スペイン、トルコ、ヨーロッパの残りの地域、中国、日本です。、インド、韓国、シンガポール、マレーシア、オーストラリア、タイ、インドネシア、フィリピン、その他のアジア太平洋地域 (APAC) in Asia-Pacific (APAC)、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、南アフリカ、エジプト、イスラエル、その他の地域中東およびアフリカ (MEA) の一部としての中東およびアフリカ (MEA)、ブラジル、アルゼンチン、および南アメリカの一部としての南アメリカのその他の地域。

北米は、有利な規制シナリオの存在と地域での HCIT ソリューションの高い採用により、医療機器接続市場を支配しています。アジア太平洋地域は、この地域に多数のヘルスケア IT 企業が存在するため、2022 年から 2029 年の予測期間中に大幅な成長が見込まれます。

レポートの国のセクションでは、現在および将来の市場動向に影響を与える、個々の市場に影響を与える要因と国内市場における規制の変更も提供します。消費量、生産地と量、輸出入分析、価格動向分析、原材料コスト、バリュー チェーン分析などのデータ ポイントは、各国の市場シナリオを予測するために使用される主要な指標の一部です。さらに、グローバルブランドの存在と入手可能性、およびローカルおよびナショナルブランドとの重大またはまれな競争のために直面​​する課題、国内の関税と貿易ルートの影響が考慮され、国内データの予測分析が提供されます。

競争環境と医療機器接続市場シェア分析

医療機器コネクティビティ市場の競合状況は、競合他社ごとの詳細を提供します。含まれる詳細には、会社の概要、会社の財務、収益、市場の可能性、研究開発への投資、新しい市場への取り組み、グローバルなプレゼンス、場所と生産施設、生産能力、会社の強みと弱み、製品の発売、製品の幅と幅、アプリケーションの優位性が含まれます。 . 上記のデータポイントは、医療機器接続市場に関連するビジネスの方向性にのみ関連しています。

レポートの表紙:

主要な成長ドライバー、抑制要因、機会、および市場の潜在的な課題。

地域開発の包括的な概要。

主要な業界プレーヤーのリスト。

市場関係者が採用する主要な戦略。

最新の業界開発には、製品の発売、パートナーシップ、合併、買収が含まれます。

このレポートを購入する理由

レポートは、グローバルおよび地域市場の包括的な評価を提供します。レポートには、詳細な定性分析、信頼できるソースからの検証可能なデータ、および市場規模の予測が含まれています。予測は、実績のある研究方法論を使用して計算されます。

このレポートは、広範な一次および二次調査を通じて編集されています。主な調査は、業界の著名人へのインタビュー、調査、観察を通じて行われます。

このレポートには、Porter の 5 つの力のモデルと Ansoff のマトリックスを使用した詳細な市場分析が含まれています。さらに、Covid-19 が市場に与える影響もレポートに示されています。

このレポートには、業界の規制シナリオも含まれており、十分な情報に基づいた決定を下すのに役立ちます。このレポートでは、さまざまな地域でこの業界に課せられている主要な規制機関と主要な規則と規制について説明しています。

このレポートには、アナリスト独自の競合ポジショニング ツールであるポジショニング クアドラントを使用した競合分析も含まれています。

