医療機器メンテナンス市場は 8.95% の割合で成長し、2029 年までに 443 億 7,654 万米ドルの価値に達すると推定されています。

「Data Bridge Market Research」によるアクティブ 創傷ケア市場 調査は、ヘルスケア ビジネス インテリジェンス市場、市場範囲、市場セグメンテーションに影響を与える市場ダイナミクスに関する詳細を提供し、主要な市場プレーヤーに影を落として、長年にわたる有利な競争環境と傾向を強調しています。 .

市場の発展に対するポーターの5つの力の影響は、説得力のあるアクティブ創傷ケア市場のビジネスレポートで調査されています。人々が生き、信じ、消費する方法を念頭に置いて、市場調査分析を実施し、質の高い市場洞察を提供しています。さらに、主要なプレーヤー、主要なコラボレーション、合併と買収、およびトレンドのイノベーションとビジネス ポリシーがレポートでレビューされます。この業界レポートは、多くのビジネス上の課題に対する回答をより迅速に提供する強力な情報源として機能します。一貫したアクティブな創傷ケア市場レポートは、市場構造の包括的な分析と、市場のさまざまなセグメントおよびサブセグメントの予測を提供します。

アクティブな創傷ケア製品セグメントは、市場の最大の割合を占めていました。積極的な創傷ケア ソリューションは、治療の第一選択として人気が高まっています。Data Bridge Market Research は、理学療法市場が 2021 年に 16 億 6,463 万米ドルと評価され、さらに 2029 年までに 2 億 4,767 万米ドルに達すると推定され、2022 年から 2029 年の予測期間中に 5.15% の CAGR で成長する可能性が高いと分析しています。市場価値、成長率、市場セグメント、地理的範囲、市場プレーヤー、市場シナリオなどの市場洞察に加えて、データ ブリッジ市場調査チームによってキュレーションされた市場レポートには、詳細な専門家分析、患者疫学、パイプラインも含まれています。分析、価格分析、および規制の枠組み。

グローバルアクティブ創傷ケア市場シナリオ

積極的な創傷ケアには、潰瘍、火傷、術後の創傷などの急性および慢性の創傷を治療するための製品が含まれます。フィルムおよびフォーム ドレッシング、ハイドロゲル、アルギン酸塩、およびハイドロコロイドを含む積極的な創傷ケア治療は、創傷を湿潤に保ち、閉塞することなく治癒を促進します。

Data Bridge Market Research によると、開発途上地域のアクティブな創傷ケア市場は、慢性創傷の高度な治療に対する需要の高まり、有利な償還ポリシー、高齢化人口の増加、新しいヘルスケアへの研究開発投資の増加により、採用率の点で成長を遂げています。ソリューション。

問題は、アクティブな創傷ケア市場のプレーヤーがターゲットにすべき地域はどこかということです。Data Bridge Market Research は、市場リーダーが北米の発展途上の地域をターゲットにして、より多くの収益を生み出すのを支援すると推定しています。

アクティブな創傷ケア市場で活動している主要なプレーヤーの一部は次のとおりです。

メンリッケヘルスケアAB。(スウェーデン)

Smith & Nephew plc (英国)

Medline Industries, Inc. (米国)

AVITA Medical (英国)

ConvaTec Inc. (英国)

Cytori Therapeutics Inc. (米国)

Human BioSciences (米国)

Stryker Corporation (米国)

Organogenesis Inc. (米国)

ライト・メディカル・グループ NV (米国)

グローバルアクティブ創傷ケア市場の範囲と市場規模

アクティブな創傷ケア市場は、製品タイプ、適応症、創傷タイプ、およびエンドユーザーに基づいて分割されています。これらのセグメント間の成長は、業界のわずかな成長セグメントを分析し、ユーザーに貴重な市場の概要と市場の洞察を提供して、コア市場アプリケーションを特定するための戦略的決定を下すのに役立ちます。

製品タイプ

同種移植片

合成皮膚

移植片 異種移植片

コラーゲン包帯

羊膜組織移植片

成長因子

増殖因子はさらに、血小板由来増殖因子 (PDGF)、多血小板血漿 (PRP)、上皮増殖因子 (EGF)、塩基性線維芽細胞増殖因子 (BFGF)、顆粒球コロニー刺激因子 (G-CSF)、タラクトフェリン ALFA にサブセグメント化されます。 、トロンビンペプチドおよびケラチノサイト増殖因子(KGF)。

表示

火傷

糖尿病性足潰瘍

褥瘡

下肢潰瘍

適応症に基づいて、アクティブな創傷ケア市場は、火傷、糖尿病性足潰瘍、褥瘡および下肢潰瘍に分割されます。

傷の種類

慢性創傷

急性創傷

慢性創傷は、褥瘡、糖尿病性足潰瘍、静脈性潰瘍、その他の慢性創傷にさらに分類されます。急性創傷はさらに、外科的創傷および外傷性創傷および熱傷に細分化されます。

エンドユーザー

病院

診療所

外来手術センター

診断センター

在宅医療の設定

その他

アクティブな創傷ケア市場のダイナミクス

運転手

創傷治癒能力に影響を与える疾患や状態の増加

急性創傷、慢性創傷、および外科的創傷はすべて、創傷治癒過程に有害な影響を及ぼします。過去10年間で、急性、慢性、および外科的創傷の発生が劇的に増加しており、市場の成長をさらに促進すると予想されています.

高齢者人口の増加

人口の高齢化は、急性創傷、慢性創傷、および外科的創傷などの状態を発症する傾向があります。傷は、市場の成長に貢献している高齢者人口でより一般的です。

さまざまな生活習慣病の発生率の増加

糖尿病性足潰瘍、静脈性下肢潰瘍、褥瘡は、慢性創傷の一因となる生活習慣病のほんの一部にすぎず、市場の成長をさらに加速させます。

機会

さらに、適切な創傷ケア管理に対する意識の高まりと先進国での可能性の高まりは、今後数年間でアクティブな創傷ケア市場の成長の潜在的な機会をさらに提供します。

拘束・挑戦

一方、アクティブな創傷ケア製品のコストの増加は、タイムライン期間におけるアクティブな創傷ケア市場の成長をさらに妨げると予測されています。しかし、近い将来の活発な創傷ケア市場の成長にさらに挑戦する可能性のある高度な創傷ケア製品の使用に関する危険性.

このアクティブな創傷ケア市場レポートは、新しい最近の開発、貿易規制、輸出入分析、生産分析、バリュー チェーンの最適化、市場シェア、国内およびローカライズされた市場プレーヤーの影響の詳細を提供し、新たな収益ポケットに関する機会を分析し、市場規制、戦略的市場成長分析、市場規模、カテゴリー市場成長、アプリケーションのニッチと優位性、製品承認、製品発売、地理的拡大、市場における技術革新。アクティブな創傷ケア市場の詳細については、Data Bridge Market Research に連絡してアナリスト ブリーフを入手してください。当社のチームは、市場の成長を達成するための十分な情報に基づいた市場決定を下すお手伝いをします。

アクティブな創傷ケア市場に対する COVID-19 の影響

COVID-19 は、アクティブな創傷ケア市場に悪影響を及ぼしました。予測期間の前半では、COVID-19 の流行が創傷ケア市場に影響を与えます。ロックダウンにより、待機手術がキャンセルまたは延期され、COVID-19 医療従事者の間で皮膚損傷が増加し、創傷ケア業界は悪影響を受けました。しかし、ワクチンの急速な開発に伴い、各国は国境を開放しており、その結果、アクティブな創傷ケア市場は COVID-19 後の期間を推進すると予想されます。

最近の開発

Integra LifeSciences は、2021 年 1 月に Acell Inc. の買収を完了しました。両社は、創傷ケアの革新の境界を押し広げ続けることに興奮しています。

2020 年 1 月、ConvaTec Group Plc は、下肢潰瘍、糖尿病性足潰瘍などの滲出性の高い創傷を管理するための超吸収性創傷被覆材である ConvaMaxTM をリリースしました。新しい治療システムの導入の結果として。

アクティブな創傷ケア市場の地域分析/洞察

アクティブな創傷ケア市場が分析され、市場規模の洞察と傾向が、上記で参照されている国、製品タイプ、適応症、創傷タイプ、およびエンドユーザー別に提供されます。

アクティブな創傷ケア市場レポートでカバーされている国は、北米の米国、カナダ、メキシコ、ドイツ、フランス、英国、オランダ、スイス、ベルギー、ロシア、イタリア、スペイン、トルコ、ヨーロッパの残りの地域、中国、日本、インド、韓国、シンガポール、マレーシア、オーストラリア、タイ、インドネシア、フィリピン、アジア太平洋地域 (APAC)、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、南アフリカ、エジプト、イスラエル、その他の中東地域中東およびアフリカ (MEA) の一部としてのアフリカ (MEA)、ブラジル、アルゼンチン、および南アメリカの一部としての南アメリカのその他の地域。

北米は、大規模な人口ベースの発生により、アクティブな創傷ケア市場を支配しています。さらに、いくつかの国での患者プールの増加と高齢化人口の増加により、予測期間中の地域のアクティブな創傷ケア市場の成長がさらに促進されます。

アジア太平洋地域では、ライフスタイルの変化と慢性疾患の有病率の上昇により、アクティブな創傷ケア市場の大幅な成長が見られると予測されています。さらに、実施される手術数の増加は、今後数年間でこの地域の活発な創傷ケア市場の成長を促進するとさらに予想されます。

レポートの国のセクションでは、個々の市場に影響を与える要因と、市場の現在および将来の傾向に影響を与える国内市場の規制の変更も提供します。下流および上流のバリュー チェーン分析、技術トレンド、ポーターの 5 つの力の分析、ケース スタディなどのデータ ポイントは、個々の国の市場シナリオを予測するために使用される指針の一部です。また、各国のデータの予測分析を提供しながら、グローバルブランドの存在と入手可能性、およびローカルおよび国内ブランドとの大規模またはほとんどの競争のために直面​​する課題、国内関税と貿易ルートの影響が考慮されます。

ヘルスケア インフラストラクチャの成長 インストール ベースと新技術の浸透

アクティブな創傷ケア市場は、資本設備の医療費の各国の成長、アクティブな創傷ケア市場向けのさまざまな種類の製品の設置ベース、ライフライン曲線を使用した技術の影響、および医療規制シナリオの変化に関する詳細な市場分析も提供します。アクティブな創傷ケア市場への影響。データは、2010 年から 2020 年までの過去の期間で利用できます。

