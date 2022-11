医療機器接続のサイズ、シェア、トレンド、成長、需要、収益、新しいイノベーション、将来の範囲、機会、2029 年までの予測

重要な医療機器コネクティビティ レポートでは、収益、コスト、粗利益などの重要な要因を考慮して、製品仕様、技術、製品タイプ、および生産分析の考慮された概要を利用できます。ビジネス レポートは、医療機器コネクティビティ業界が直面している課題と問題に対する優れたソリューションを提供することは間違いありません。この市場調査レポートは、さまざまな市場セグメントと地域、新たなトレンド、主要な市場ドライバー、課題、および市場における機会に関する広範な調査で構成されています。

Medical Device Connection (MDC) は、患者の電子医療記録 (EHR) を分析および監視する統合医療機器の患者中心のシステムです。ワイヤレス ネットワーク テクノロジを介して接続された医療機器により、医療従事者は遠くからでも常に患者を監視できます。病院は、医療機器技術の進歩に伴い、臨床転帰と患者の安全性を向上させるために、包括的で正確かつ詳細な医療機器データの取得に努めています。

世界の医療機器接続市場は 2021 年に 17 億米ドルと評価され、2029 年までに 100 億米ドルに達すると予想され、2022 年から 2029 年の予測期間中に 24.9% の CAGR を記録します。「医療機器コネクティビティ ソリューション」は、複数の医療施設を橋渡しできるため、予測期間内の医療機器コネクティビティ市場で最大の製品およびサービス セグメントを表しています。Data Bridge 市場調査チームが作成した市場レポートには、詳細な専門家の分析、患者の疫学、パイプライン分析、価格分析、および規制の枠組みが含まれています。

対象となる市場関係者:

Cerner Corporation (米国)、Medtronic (アイルランド)、Masimo (米国)、Koninklijke Philips NV (オランダ)、General Electric Company (米国)、Stryker (米国)、iHealth Labs Inc. (米国)、Cisco (米国)、Lantronix Inc. (米国)、Infosys Limited (インド)、Silicon & Software Systems Ltd. (アイルランド)、Spectrum Medical (英国)、Hill-Rom Services Inc. (米国)、Iatric Systems Inc. (米国)、Silex Technology, Inc. . (日本)、Digi International Inc. (米国)、Baxter (米国)、TE Con​​nectivity (スイス)、Bridge-Tech (米国)、Medicollector (米国)

医療機器接続市場のグローバル バージョンを選択した場合。その場合、次の国別分析が含まれます。

北米(アメリカ、カナダ、メキシコ) ヨーロッパ (ドイツ、フランス、イギリス、オランダ、イタリア、北欧諸国、スペイン、スイス、その他のヨーロッパ) アジア太平洋 (中国、日本、オーストラリア、ニュージーランド、韓国、インド、東南アジア、その他の APAC)



南米(ブラジル、アルゼンチン、チリ、コロンビア、その他の国など)



中東およびアフリカ (サウジアラビア、アラブ首長国連邦、イスラエル、エジプト、トルコ、ナイジェリア、南アフリカ、その他の MEA)

https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-medical-device-connectivity-market&dvで全目次を 参照してください。

