医療物流市場の規模は、2029 年までに 7.6% の CAGR で成長し、1 億 433 億 4,429 万米ドルに達すると予想されています。

市場価値の増加は、該当する業界の成長の増加と、それに伴うアプリケーション需要の増加に起因しています。国際医療物流市場レポート また、重要な業界動向、市場規模の見積もり、および市場シェアを調査および分析します。さらに、このレポートでは、ユーザーが正しい情報を取得できるように、定量的および定性的な方法の両方で、さまざまな市場の阻害要因と動機付け要因を検討しています。このレポートは、ビジネス インテリジェンスに基づく広範かつ包括的な市場の洞察を示しています。ヘルスケア ロジスティクスの市場調査ドキュメントは、ビジネス ニーズに最適な最高品質の市場データを入手するための優れたソリューションとして機能します。

主要な市場プレーヤー、主要なコラボレーション、合併、買収、およびトレンドのイノベーションとビジネス ポリシーは、包括的なヘルスケア ロジスティクス市場レポートでレビューされます。熟達した詳細な市場ドキュメントであるため、主要および二次的要因、市場シェア、可能な販売量、主要セグメント、および地理的分析に焦点を当てています。このレポートは、企業が迅速な意思決定を行い、商品の取引をより適切に管理するのに役立ち、最終的にビジネスの成長につながります。

サンプル レポート (グラフ、チャート、図を含む) へのアクセスを取得 @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-healthcare-logical-market

Data Bridge Market Research は、 ヘルスケア ロジスティクス市場 が 2029 年までに 1 億 433 億 4,429 万米ドルの価値に達し、予測期間中の CAGR が 7.6% になると分析しています。「コールドレス チェーン」は、必要な資本投資がはるかに少ないため、ヘルスケア ロジスティクス市場で最大のテクノロジー セグメントです。ヘルスケア ロジスティクス市場レポートには、詳細な価格分析、特許分析、技術の進歩も含まれています。

市場概要:-

医療には、人々の感染症、病気、怪我、その他の身体的および精神的障害の結論、予防、治療、回復または修復による幸福の維持または改善が含まれます。ヘルスケアは、健康関連分野のフィットネス専門家の助けを借りてアプローチされます。歯科、薬学、看護、 聴覚学 、医学、 検眼 、産科、心理学、身体および作業療法、およびさまざまな医療専門職がヘルスケアに追加されます。

ロジスティクスとは、リソースを取得、保管、および最終目的地まで輸送する方法を管理する一般的な手順を指します。これには、潜在的なディストリビューターとサプライヤーを見つけ、その有効性とアクセシビリティに対処することが含まれます。したがって、ヘルスケアロジスティクスは、医師、看護師、およびさまざまなヘルスケア専門家をサポートするために必要な、医療および外科用品、医薬品、臨床機器および機器、およびその他の製品のロジスティクスです。

ヘルスケアロジスティクス市場で活動している主要プレーヤーの一部は次のとおりです。

X2 Group、Emerald Freight Express、TOTAL QUALITY LOGISTICS LLC、Cavalier Logistics Management II, Inc.、AmerisourceBergen Corporation、Agility、Air Canada、CEVA Logistics、DB Schenker、Deutsche Post DHL Group、FedEx、Burris Logistics、OIA Global、United Parcel Service of America, Inc, VersaCold Logistics Services, Abbott, ADAllen Pharma, Biosensors International Group, Ltd., Entero Healthcare, CRYOPDP, SF Express, Alloga, KERRY LOGISTICS NETWORK LIMITED, Transplace, Penske Corporation, Inc, AGRO Merchants Group, pci Pharma Services 、日本通運株式会社、ニチレイ株式会社、イングラムマイクロサービス、CHロビンソン・ワールドワイド株式会社、郵船ロジスティクス株式会社、BDP INTERNATIONAL

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-healthcare-logical-marketで 350 ページの完全な調査研究に アクセス

グローバルヘルスケアロジスティクス市場の次の主要ドライバーのハイライト

事業内容

会社の業務と事業部門の詳細な説明。

企業戦略

会社のビジネス戦略のアナリストの要約。

会社沿革

会社に関連する重要なイベントの進行

主な商品・サービス

同社の主要な製品、サービス、およびブランドのリスト。

主要な競合他社

同社の主な競合他社のリスト。

重要拠点と関連会社

主要な拠点と子会社のリストと連絡先の詳細。

過去5年間の詳細な財務比率

5 年前の会社が発行した年次財務諸表から導き出された最新の財務比率。

最近の展開

2022 年 12 月、世界最大の高速輸送会社であるフェデックス エクスプレスは、マイアミ国際空港にある航空貨物ハブの大規模な拡張を完了しました。この拡張により、米国とカナダをラテンアメリカとカリブ海に接続する同社の南北アメリカ ポータルの容量と機能が向上します。新しいパートナーシップにより、同社の顧客基盤が拡大しました。

2022 年 2 月、Kerry Logistics Network Limited は、英国国際貨物協会 (BIFA) の 2021 年貨物サービス賞で航空貨物サービス賞を受賞しました。授賞式は昨夜ロンドンで行われました。この名誉賞は、会社の認知度を高めるのに役立ちました。

世界のヘルスケアロジスティクス市場の目次でカバーされている戦略的ポイント:

第1章: はじめに、グローバルヘルスケアロジスティクス市場の基本情報と製品概要

第2章: ヘルスケアロジスティクス市場の調査目的と調査範囲

第3章: ヘルスケアロジスティクス市場のダイナミクス–成長要因、破壊的な力、トレンド、課題と機会の推進

第4章: 市場要因分析、ヘルスケアロジスティクス市場バリューチェーン、PESTEL&PORTERモデル、市場エントロピー、特許/商標分析

第 5 章: プレーヤーの分析; 競争環境、ヘルスケア ロジスティクス市場のピア グループ分析、戦略的グループ分析、パーペチュアル マッピング、BCG マトリックス、および企業プロファイル

第6章: タイプ、アプリケーション/垂直またはエンドユーザー、その他のセグメント別の市場収益規模の視覚化

第 7 章: 国ごとにさらに細分化された国ごとの市場を評価するには

第8章: 研究方法論

第 9 章: データ ソース

完全な目次を確認するには、ここをクリックして ください https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-healthcare-logical-market

レポートは、次の質問に答えることができます。

ヘルスケアロジスティクス業界のグローバルキープレーヤーは誰ですか? 経営状況(能力、生産量、価格、原価、総収入)はどうですか? ヘルスケアロジスティクスの種類と用途は? 各タイプとアプリケーションの市場シェアは? ヘルスケアロジスティクスの原材料と上流の製造設備は何ですか? ヘルスケアロジスティクスの製造工程は? ヘルスケアロジスティクス業界への経済的影響とヘルスケアロジスティクス業界の開発動向。 世界のヘルスケアロジスティクス市場を牽引する主な要因は何ですか? ヘルスケアロジスティクス市場の成長に影響を与える主要な市場動向は何ですか? 市場の成長に対するヘルスケアロジスティクス市場の課題は何ですか? グローバルヘルスケアロジスティクス業界のベンダーが直面するヘルスケアロジスティクス市場の機会と脅威は何ですか?

傾向レポートを調べる:

紙診断の市場規模、シェア、成長、機会 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-paper-diagnostics-market

小児遺伝性疾患治療の市場規模、シェア、成長、 機会

医師が調剤する化粧品の市場規模、シェア、成長、機会 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-physician-dispensed-cosmeceuticals-market

血小板機能検査の市場規模、シェア、成長、機会 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-platelet-function-testing-market

再生医療機器の市場規模、シェア、成長、機会 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-refurbished-medical-equipment-market

リハビリテーション機器の市場規模、シェア、成長、機会 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-rehabilitation-equipment-market

シース拡張器の市場規模、シェア、成長、および機会 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-sheath-dilators-market

単一細胞ゲノムシーケンシングの市場規模、シェア、成長、および機会 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-single-cell-genome-sequencing-market

使い捨てバイオリアクターの市場規模、シェア、成長、機会 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-single-use-bioreactors-market

使い捨てろ過アセンブリの市場規模、シェア、成長、および機会 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-single-use-filtration-assemblies-market

データ ブリッジ市場調査について:

Data Bridge は、比類のないレベルの回復力と統合されたアプローチを備えた、型破りでネオテリックな市場調査およびコンサルティング会社としての地位を確立しています。私たちは、最高の市場機会を発見し、お客様のビジネスが市場で成功するための効率的な情報を促進することを決意しています. Data Bridge は、複雑なビジネス上の課題に対して適切なソリューションを提供し、簡単な意思決定プロセスを開始するよう努めています。

問い合わせ:

データブリッジの市場調査

米国 : +1 888 387 2818

英国: +44 208 089 1725

香港: +852 8192 7475

Eメール:corporatesales@databridgemarketresearch.com