医療用ガス機器市場は、2029 年までに 4,838.15 百万ドルに達すると予想されています

Data Bridge Market Research は、 医療用ガス機器市場 が 2022 年から 2029 年の予測期間中に 8.00% の CAGR で成長すると予想され、2029 年までに 48 億 3,815 万米ドルに達すると予想されていると 分析しています。医療機器は、酸素、窒素、ヘリウム、およびその他の医療ガスを含む機器のカテゴリです。 この製品の市場は、純粋なガス (医療グレード)、空気、亜酸化窒素、二酸化炭素を含む 1 つ以上の他の成分などの混合物で、さまざまな医療およびヘルスケア用途で使用される 3 つのカテゴリに分類できます。

がん、糖尿病、喘息、心血管障害などの慢性疾患の有病 率の増加は、医療用ガス機器市場の成長率を加速させる主要なドライバーとして機能します。 早産の発生率の上昇により、医療用ガス機器の需要が増加し、市場の成長率がさらに促進されます。 市場の拡大に伴うもう 1 つの重要な要因は、高齢者の増加です。 さらに、医療費の増加と技術の進歩は、市場の成長を促進する主要なドライバーです。 同様に、在宅ケアとポイントオブケア診断の需要の高まりは、市場の成長率にプラスの影響を与えます。 発展途上国および先進国における急速な都市化、ライフスタイルの変化、および可処分所得の増加は、医療用ガスおよび機器市場の成長率に影響を与えます。 喫煙 と汚染レベルの上昇は、医療用ガス機器市場の成長率を高めます。

医療用ガス機器市場で活動している主要なプレーヤーには、Linde plc、Air Products Inc.、Air Liquide、Atlas Copco AB、Messer SE & Co. KGaA、GCE Group、Praxair Technology, Inc.、SOL SpA、MATHESON TRI などがあります。 GAS, INC.、Rotarex、Medical Gas Solutions Inc.、Amico Group of Companies、BeaconMedaes、DCC plc、大陽日酸株式会社、Ohio Medical、Airgas, Inc.、Allied Healthcare Products, Inc. など。

この医療ガス機器市場レポートは、最近の新しい開発、貿易規制、輸出入分析、生産分析、バリューチェーンの最適化、シェア分析、国内およびローカライズされた市場プレーヤーの影響、新たな収益ポケットに関する機会分析、変化に関する詳細を提供します市場規制、戦略的市場成長分析、市場規模、カテゴリーの市場成長、ニッチとアプリケーションの優位性、製品承認、製品発売、地理的拡大、市場における技術革新。 医療ガス機器市場に関するより多くの洞察を得るには、Data Bridge Market Research に連絡して アナリスト ブリーフ を入手してください。

世界の医療ガス市場の範囲と市場規模

医療ガス機器市場は、タイプ、アプリケーション、製品、およびエンド ユーザーに基づいて分割されます。 これらのセグメント間の成長は、業界内の低成長セグメントを分析し、ユーザーに貴重な市場洞察と市場インテリジェンスを提供して、市場の主要なアプリケーションを特定するための戦略的意思決定を支援するのに役立ちます。

タイプに基づいて、医療ガス機器市場は医療ガスと医療ガス機器に分割されます。 医療用ガス セグメントは、純粋な医療用ガスと医療用ガス混合物にさらに細分されます。 タイプに基づく純粋な医療用ガスは、酸素 、二酸化炭素、窒素、亜酸化窒素、医療用空気、ヘリウムに 分けられ ます。純粋な医療用ガス配送セグメントの形態は、高圧シリンダー、液体タンク、バルク配送に分類されます。 医療ガス混合物セグメントは、血液ガス混合物、肺拡散混合物、亜酸化窒素-酸素混合物、二酸化炭素-酸素混合物、レーザーガス混合物、好気性ガス混合物、嫌気性ガス混合物、ガス混合物酸化物-酸化物に分けられます。エチレン/滅菌ガス。 医療用ガス機器セグメントは、機器付属品、ガス供給システム、極低温製品にさらに細分されます。 機器の付属品はさらに、真空システム、マニホールド、レギュレーター、流量計、吸引レギュレーター、ホース、圧力レギュレーターが組み込まれたバルブ、アウトレット、監視システム、および医療用空気圧縮機に分類されます。

市場のアプリケーション セグメントは、治療アプリケーション、医薬品の製造と研究、診断アプリケーション、その他のアプリケーションに分かれています。 治療アプリケーションは、呼吸療法、心臓血管治療、麻酔送達、凍結手術、およびその他の治療アプリケーションにさらにサブセグメント化されます。 医薬品製造および研究セグメントは、創薬、医薬品製造、プロセス開発、および品質管理にさらに細分化されています。 診断アプリケーション セグメントは、医療画像処理と一般的な実験室アプリケーションにさらに細分されます。

医療用ガス機器市場の製品セグメントは、マニホールド、アウトレット、パイプとバルブ、警報システム、シリンダー、流量計、レギュレーター、医療用空気圧縮機、真空システム、マスクに分割されています。

エンドユーザーに基づいて、市場は病院 、在宅医療、製薬およびバイオテクノロジー企業、学術および研究機関、緊急サービスに分割され ます。

医療ガス機器市場の国レベル分析

医療ガス機器市場は分析され、市場規模とトレンド情報は、上記のように国、タイプ、アプリケーション、製品、およびエンドユーザーによって提供されます。医療ガス機器市場レポートの対象国は、米国、カナダ、メキシコ、北米、ドイツ、フランス、英国、オランダ、スイス、ベルギー、ロシア、イタリア、スペイン、トルコ、ヨーロッパの残りの地域、中国、日本です。 . . 、インド、韓国、シンガポール、マレーシア、オーストラリア、タイ、インドネシア、フィリピン、その他のアジア太平洋地域 (APAC) in Asia-Pacific (APAC)、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、南アフリカ、エジプト、イスラエル、その他の地域中東およびアフリカ(MEA)、ブラジル、中東およびアフリカ(MEA)、

北米は、市場シェアと市場収益の点で医療用ガス機器市場を支配しており、2022年から2029年の予測期間中、その優位性は引き続き繁栄します。 これは、この地域に主要な主要プレーヤーが存在し、確立された製薬およびヘルスケア部門があるためです。 一方、アジア太平洋地域は、慢性疾患の有病率の増加、医療費の増加、およびこの地域の医療セクターインフラの改善により、2022年から2029年の予測期間中に最高の成長率を示すと予想されています。

医療ガス機器市場レポートの国のセクションでは、現在および将来の市場動向に影響を与える、個々の市場に影響を与える要因と、国内市場における規制の変更も提供しています。 消費量、生産地と量、輸出入分析、価格動向分析、原材料コスト、バリュー チェーン分析などのデータ ポイントは、各国の市場シナリオを予測するために使用される主要な指標の一部です。 さらに、グローバルブランドの存在と入手可能性、およびローカルおよびナショナルブランドとの重大またはまれな競争のために直面​​する課題、国内の関税と貿易ルートの影響が考慮され、国内データの予測分析が提供されます。

