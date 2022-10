医療用ベッド市場は、2029 年までに 52 億 7000 万米ドルに達すると予想され、CAGR 6.1% で成長すると予想されています。

グローバル 医療用ベッド 市場調査レポートには、対象市場または顧客に関する詳細な情報が含まれています。このレポートは、市場と競争環境に関する完全な知識を提供し、意思決定の改善、製品マーケティングの管理の改善、および収益性を高めるための市場ターゲティングを促進します。レポートに適切なツールと適切なテクノロジが含まれていれば、ビジネスが直面している不確実な課題の多くを解決するのに役立ちます。レポートは、クライアントの要求に応じて、PDF およびスプレッドシート形式で利用できるほか、PPT も利用できます。グローバル医療ベッド レポートは、SWOT 分析やポーターの 5 つの力分析などのツールを適切に使用することによって作成されました。

医療用ベッド市場の概要:

Data Bridge Market Research の分析によると、医療用ベッド市場は 2021 年に 32 億 8000 万ドルと評価され、2029 年までに 52 億 7000 万ドルに達すると予想されており、2022 年から 2029 年までの予測期間中に 6.1% の CAGR で成長すると予想されています。 .

病院、診療所、または外来手術センターで必要な機器と機器に関しては、医療用ベッドが最も重要です。医療用ベッドは、検査、病気の診断、患者の治療、および患者の搬送に最も一般的に使用されます。これらは、患者の安全と快適さを念頭に置いて作成されています。病院のベッドは、手動式、電動式、半電動式の 3 つのカテゴリに分類されます。

病院、診療所、または外来手術センターで必要な機器と機器に関しては、医療用ベッドが最も重要です。医療用ベッドは、検査、病気の診断、患者の治療、および患者の搬送に最も一般的に使用されます。これらは、患者の安全と快適さを念頭に置いて作成されています。

グローバル市場の主要プレーヤー-医療用ベッド市場

医療用ベッド市場の競争状況は、競合他社ごとの詳細を提供します。詳細には、会社概要、会社の財務、収益、市場の可能性、R&D 投資、新しい市場の計画、グローバル プレゼンス、場所と生産施設、生産能力、会社の強みと弱み、製品の発売、製品の幅と幅、アプリケーション の利点が含まれます。上記のデータポイントは、医療用ベッド市場の企業のみに焦点を当てています。

医療用ベッド市場で活動している主要プレーヤーの一部は次のとおりです。

Hill-Rom Services, Inc. (米国)

Invacare Company。(米国)

Medical Depot, Inc. (カナダ)

Stryker Corporation (米国)

Arjo. (スウェーデン)

Gendron Inc. (米国)

GF Health Products, Inc. (米国)

HARD Manufacturing Company, Inc. (米国)

Umano Medical inc. (カナダ)

Transfer Master Products, Inc. (米国)

米国の医療機器。(米国)

ProBed Medical Technologies (カナダ)

Amico Group of Companies。(米国)

Getinge AB。(スウェーデン)

ANTANO GROUP(イタリア)

メリヴァーラ(フィンランド)Stiegelmeyer

GmbH & Co. KG(ドイツ)

ライン。(チェコ)

株式会社パラマウントベッド (日本)歩行

補助具の販売・サービス(インド)

より価値のある洞察を得る – セグメンテーション – 医療用ベッド市場

医療用ベッド市場は、製品、アプリケーション、タイプ、およびエンド ユーザーに基づいて分割されます。これらのセグメント間の成長は、業界の成長が弱いセグメントを分析し、ユーザーに貴重な市場の洞察と市場の洞察を提供して、戦略的な決定を下し、市場の主要なアプリケーションを特定するのに役立ちます。

製品

救急ベッド

医療外科ベッド

集中治療ベッド

小児ベッド

分娩ベッド

長期

介護ベッド 精神科介護ベッド

減量ケアベッド

その他

製品に基づいて、医療ベッド市場は急性期医療ベッド、medSurg ベッド、集中治療ベッド、小児科ベッドに分割されます。 、分娩用ベッド、介護用ベッド、精神科用ベッド、減量用ベッドなど

応用

非集中治療

用ベッド アプリケーションに基づいて、医療用ベッド市場は集中治療用ベッドと非集中治療用ベッドに分割されます。

タイプ

電動ベッド

半電動ベッド

手動ベッド

タイプに基づいて、医療用ベッド市場は電動ベッド、半電動ベッド、および手動ベッドに分割されます。

エンドユーザー

ホーム ホスピタル

ケア

高齢者ケア

エンド ユーザーに基づいて、医療用ベッド市場は病院、在宅、および高齢者ケアに分割されます。

地域によって、市場は次のように分割されます。

上に示すように、医療用ベッド市場は分析され、国、製品、アプリケーション、タイプ、およびエンドユーザー別に市場規模の洞察と傾向が提供されます。

医療用ベッド市場レポートの対象国には、米国、カナダ、メキシコ、北米、ドイツ、フランス、英国、オランダ、スイス、ベルギー、ロシア、イタリア、スペイン、トルコ、その他のヨーロッパ、中国、日本、インドが含まれます. 、韓国、シンガポール、マレーシア、オーストラリア、タイ、インドネシア、フィリピン、その他のアジア太平洋地域 (APAC) アジア太平洋地域 (APAC)、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、南アフリカ、エジプト、イスラエル、その他の中東およびアフリカ (MEA) 中東およびアフリカ (MEA) の一部として、ブラジル、アルゼンチン、および「南アメリカ」の一部としてのその他の南アメリカ。

ヨーロッパは、心血管疾患と糖尿病の発生率が上昇しているため、医療用ベッド市場を支配しています。さらに、肥満人口の増加は、予測期間中、この地域の医療用ベッド市場の成長をさらに促進します。

医療用ベッド市場レポートは、次の質問に対する回答を提供します。

医療用ベッド市場レポートはどのセグメントをカバーしていますか?

医療用ベッド市場のキープレーヤーは誰ですか?

医療用ベッド市場の将来の市場価値は?

医療用ベッド市場の成長率は?

市場でカバーされている主な国は?

医療用ベッド市場の主要な市場ドライバーは何ですか?

医療用ベッドの上流の原材料や製造設備、医療用ベッドの製造工程とは?

医療用ベッド業界への経済的影響と医療用ベッド業界の発展傾向。

医療用ベッド市場の市場機会、リスク、概要は何ですか?

医療用ベッド市場の業界動向と2027年までの予測でカバーされるキーポイント

市場規模

市場新規販売量

市場代替販売量

市場インストール量 市場セグメンテーション

ブランドごとの市場

プログラム量

市場 製品価格分析

市場ヘルスケアの成果 市場医療費の変化規制の枠組みと市場市場

分析競合他社の市場今後のアプリ市場 イノベーターの研究

カスタマイズ可能: 世界の医療用ベッド市場

Data Bridge Market Research は、高度な形成的研究のリーダーです。私たちは、既存および新規のクライアントに、その目的に合ったデータおよび分析サービスを提供できることに誇りを持っています。レポートをカスタマイズして、追加の国の市​​場 (リクエスト国のリスト)、臨床試験結果データ、文献レビュー、新しい市場分析、製品ベースを含むターゲット ブランドの価格動向分析を含めることができます。ターゲットとする競合他社の市場分析は、技術ベースの分析から市場ポートフォリオ戦略まで分析できます。

必要なデータ形式とスタイルに基づいて、必要な数の競合他社を追加できます。当社のアナリスト チームは、未加工の Excel ファイル (ファクト シート) のピボット テーブルに未加工のデータを提供したり、レポートで利用可能なデータセットからプレゼンテーションを作成したりすることもできます。

