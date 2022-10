医療用モノのインターネット（IoMT）市場は、2022年から2029年の予測期間中に23.9％のCAGRを経験すると予想されています

100以上の市場データ表、円グラフ、グラフ、および図がページ全体に広がり、詳細な分析を理解しやすい「 Internet of Medical Things(IoMT)Market 」というタイトルの、Data Bridge Market Researchの350ページのデータベースによって達成された定性調査研究。

特定のニッチ向けの優れた市場調査レポートを提供するために、真実の医療用モノのインターネット(IoMT)市場レポートの調査研究を実施しながら、クラスと透明性が厳密に維持されます。最良の市場機会を発掘することにより、市場で繁栄するための機知に富んだ情報が提供されます。このレポートは、市場の推進力、市場の制約、課題、機会、および市場の主要な開発についても測定します。このようなデータと事実により、実行可能なアイデア、強化された意思決定、およびより適切なビジネス戦略のマッピングが容易になります。したがって、医療用モノのインターネット(IoMT)市場レポートの一貫した広範な市場情報は、ビジネスの成長と投資収益率(ROI)の改善に間違いなく役立ちます。

医療用モノのインターネット (IoMT) 市場 は、2021 年から 2028 年の予測期間に市場の成長が見込まれています。 2028 年までに 184,592.31 百万米ドルに達する見込みです。世界中でリアルタイムのヘルスケア ソリューションに対する需要が高まっていることは、 医療用モノのインターネット (IoMT) ソフトウェア市場の成長の原動力となっています。

レポートの無料サンプル PDF を入手する – https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-internet-of-medical-things-iomt-market

グローバルな医療用モノのインターネット (IoMT) 市場シナリオ

Data Bridge Market Research によると、北米のグローバルな医療用モノのインターネット (IoMT) の市場が最高の市場シェアを持ち、ヨーロッパとアジア太平洋がそれに続きます。Internet of Medical Things (IoMT) 市場の目論見書のリーダーは Honeywell International Inc. で、続いて Lenovo Healthcare Information Technology (Lenovo HIT)、Hill-Rom Services, Inc.、BIOTRONIK、BioSerenity です。

2021 年 6 月、Honeywell International Inc. は、高度な監視とインシデント対応 (AMIR) サービスを導入しました。このサービスは、迅速な対応のために運用テクノロジで高度な監視を特定するのに役立ちます。このソリューションは、IT および OT セキュリティ チームを支援するために設計された、スケーラブルで費用対効果が高く、展開が容易なサイバーセキュリティ サービスを提供します。

医療用モノのインターネット (IoMT) は、医療機器、ソフトウェア アプリケーション、医療システムおよびサービスを組み合わせたインフラストラクチャであり、医療における医療技術の役割を急速に変えています。医療用モノのインターネットは、医療機関が臨床、ワークフロー管理を合理化し、遠隔地からの患者ケアを拡大するのに役立ちます。

グローバルな医療用モノのインターネット (IoMT) 市場は、技術の進歩と個人のヘルスケアへのアクセスの増加の結果として発展しました。一方で、病院や医療部門におけるインフラ設備や訓練を受けた専門家の不在が、市場の拡大を妨げています。ヘルスケア部門での接続デバイスの需要の増加は、グローバルな医療用モノのインターネット (IoMT) 市場の成長のためのさまざまな機会を生み出すと予想されます。これは、市場の将来を強力かつ高度に保つ傾向があります。

医療用モノのインターネット (IoMT) 市場レポートは、市場シェア、新しい開発、製品パイプライン分析、国内およびローカライズされた市場プレーヤーの影響の詳細を提供し、新たな収益ポケットに関する機会を分析し、市場規制の変化、製品承認、市場における戦略的決定、製品の発売、地理的拡大、および技術革新。分析と医療用モノのインターネット (IoMT) の市場シナリオを理解するには、データ ブリッジ市場調査に連絡してアナリストの概要を説明してください。

レポートで取り上げられている主要な市場の競合他社

Siemens Healthcare GmbH

General Electric

Carre Technologies Inc. (Hexoskin)

Breathometer Inc.

BIOTRONIK

Medtronic

Meru Health

Boston Scientific Corporation

Hill-Rom Services, Inc. Neurometrix

, Inc.

Honeywell International Inc.

VitaConnect

EKso Bionics

BL Healthcare, Inc.

BioSerenity

Koninklijke Philips NV

Lenovoヘルスケア インフォメーション テクノロジー (Lenovo HIT)

AliveCor, Inc.

医療用モノのインターネット (IoMT) 市場の範囲

世界の医療用モノのインターネット (IoMT) 市場は、国に基づいて、北米の米国、カナダ、メキシコ、ブラジル、アルゼンチン、南米の残りの部分として、南米、ドイツ、イタリア、英国、フランス、スペインに分割されています。 、オランダ、ベルギー、スイス、トルコ、ロシア、ヨーロッパの残りの部分、日本、中国、インド、韓国、オーストラリア、シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピン、アジアの残りのアジア太平洋 (APAC) -太平洋 (APAC)、サウジアラビア、UAE、南アフリカ、エジプト、イスラエル、その他の中東およびアフリカ (MEA) を中東およびアフリカ (MEA) の一部として。

医療用モノのインターネット (IoMT) 市場のすべての国ベースの分析は、最大の粒度に基づいてさらに細分化されてさらに分析されます。市場はまた、コンポーネントに基づいてハードウェア、ソフトウェア、およびサービスに分割されます。プラットフォームに基づいて、グローバルな医療用モノのインターネット (IoMT) 市場は、デバイス管理、アプリケーション管理、およびクラウド管理に分割されます。接続デバイスに基づいて、グローバルな医療用モノのインターネット (IoMT) 市場は有線と無線に分割されます。アプリケーションに基づいて、グローバルな医療用モノのインターネット (IoMT) 市場は、オンボディ デバイス、ヘルスケア プロバイダー、家庭用医療機器、コミュニティなどに分割されます。エンドユーザーに基づいて、グローバルな医療用モノのインターネット (IoMT) 市場は、病院、診療所、研究機関、学者に分割されます。

医療用モノのインターネット (IoMT) は、医療機器、ソフトウェア アプリケーション、医療システムおよびサービスを組み合わせたインフラストラクチャであり、遠隔地からの患者ケアの提供に役立ちます。

ヘルスケア オリジナル 世界の医療用モノのインターネット (IoMT) 市場の詳細な分析については、アナリストとのブリーフィングをリクエストして ください。医療モノiomt市場

世界の医療用モノのインターネット (IoMT) 市場の範囲と市場規模

世界の医療用モノのインターネット (IoMT) 市場は、コンポーネント、プラットフォーム、サービス提供のモード、接続デバイス、アプリケーション、およびエンドユーザーに基づいて分割されます。セグメント間の成長は、成長のニッチ ポケットと戦略を分析して市場にアプローチし、コア アプリケーション分野とターゲット市場の違いを判断するのに役立ちます。

コンポーネントに基づいて、グローバルな医療用モノのインターネット (IoMT) 市場は、ハードウェア、ソフトウェア、およびサービスに分割されます。ハードウェアは、プロセッサ、センサーなどにサブセグメント化されています。プロセッサは、マイクロプロセッサ (MPU)、アプリケーション プロセッサ (AP)、マイクロコントローラ (MCU)、およびデジタル シグナル プロセッサ (DSP) にサブセグメント化されます。センサーは、圧力センサー、温度センサー、血中酸素センサー、血糖センサー、心電図 (ECG) センサー、湿度センサー、画像センサー、モーションおよび位置センサー、心拍数センサー、フロー センサー、レベル センサーなどにサブセグメント化されています。 . ソフトウェアは、リアルタイム ストリーミング分析、リアルタイム監視、データ管理、ネットワーク帯域幅管理、セキュリティなどにサブセグメント化されています。データ管理は、患者データ、製品データ、資産データなどに細分されます。セキュリティは、ID アクセス管理、安全な通信、データの暗号化とトークン化、分散型サービス拒否保護などに細分されます。サービスは、プロフェッショナル サービスとマネージド サービスにサブセグメント化されます。プロフェッショナル サービスは、サポートとメンテナンス、展開と統合、およびコンサルティングにサブセグメント化されます。2021年には、医療サービスを提供するための費用対効果が高く効率的なソリューションに対するニーズの高まりに対応するために、IoT対応の医療機器の採用が増加しているため、ハードウェアセグメントが市場を支配すると予想されます。IoT 対応の医療機器は、データの収集とさまざまなアクティビティの追跡において重要な役割を果たし、ヘルスケアのユース ケースにおけるさまざまな IoT の開発につながります。分散サービス拒否保護など。サービスは、プロフェッショナル サービスとマネージド サービスにサブセグメント化されます。プロフェッショナル サービスは、サポートとメンテナンス、展開と統合、およびコンサルティングにサブセグメント化されます。2021年には、医療サービスを提供するための費用対効果が高く効率的なソリューションに対するニーズの高まりに対応するために、IoT対応の医療機器の採用が増加しているため、ハードウェアセグメントが市場を支配すると予想されます。IoT 対応の医療機器は、データの収集とさまざまなアクティビティの追跡において重要な役割を果たし、ヘルスケアのユース ケースにおけるさまざまな IoT の開発につながります。分散サービス拒否保護など。サービスは、プロフェッショナル サービスとマネージド サービスにサブセグメント化されます。プロフェッショナル サービスは、サポートとメンテナンス、展開と統合、およびコンサルティングにサブセグメント化されます。2021年には、医療サービスを提供するための費用対効果が高く効率的なソリューションに対するニーズの高まりに対応するために、IoT対応の医療機器の採用が増加しているため、ハードウェアセグメントが市場を支配すると予想されます。IoT 対応の医療機器は、データの収集とさまざまなアクティビティの追跡において重要な役割を果たし、ヘルスケアのユース ケースにおけるさまざまな IoT の開発につながります。とコンサルティング。2021年には、医療サービスを提供するための費用対効果の高い効率的なソリューションに対するニーズの高まりに対応するために、IoT対応の医療機器の採用が増加しているため、ハードウェアセグメントが市場を支配すると予想されます。IoT 対応の医療機器は、データの収集とさまざまなアクティビティの追跡において重要な役割を果たし、ヘルスケアのユース ケースにおけるさまざまな IoT の開発につながります。とコンサルティング。2021年には、医療サービスを提供するための費用対効果の高い効率的なソリューションに対するニーズの高まりに対応するために、IoT対応の医療機器の採用が増加しているため、ハードウェアセグメントが市場を支配すると予想されます。IoT 対応の医療機器は、データの収集とさまざまなアクティビティの追跡において重要な役割を果たし、ヘルスケアのユース ケースにおけるさまざまな IoT の開発につながります。

プラットフォームに基づいて、グローバルな医療用モノのインターネット (IoMT) 市場は、デバイス管理、アプリケーション管理、およびクラウド管理に分割されます。デバイス セグメントは、バイタル サイン モニター、睡眠監視デバイス、リハビリテーション デバイスなどにサブセグメント化されます。バイタル サイン モニター セグメントは、パルス酸素濃度計、アクティビティ モニター、スプリモニター、心拍数モニター、心電計、血圧モニターなどにサブセグメント化されています。睡眠監視デバイスは、リスト アクティグラフ、睡眠トラッカー、ポリソムノグラフなどにサブセグメント化されています。リハビリテーション デバイスは、加速度計とセンシング デバイスにサブセグメント化されます。ネットワーク管理は、サーバー、イーサネット スイッチ、およびルーティング、ゲートウェイ、ストレージなどにサブセグメント化されています。2021年、

サービス提供のモードに基づいて、グローバルな医療用モノのインターネット (IoMT) 市場はオンプレミスとクラウドに分割されます。2021 年には、ユーザーがデータにアクセスするためにインターネット接続を必要としないため、オンプレミス ソフトウェアが広く使用されているため、オンプレミス セグメントが市場を支配すると予想されます。ほとんどの企業はビジネスを行うためにインターネットに依存していますが、接続が失われると生産性が損なわれ、重要なデータにアクセスできなくなるのではないかという懸念が常にあります。

接続デバイスに基づいて、グローバルな医療用モノのインターネット (IoMT) 市場は有線と無線に分割されます。2021 年には、ワイヤレス アクセス ポイントよりもネットワーク トラフィックの中断による攻撃が少なく、干渉や停止の影響を受けにくいため、有線セグメントが市場を支配すると予想されます。

アプリケーションに基づいて、グローバルな医療用モノのインターネット (IoMT) 市場は、オンボディ デバイス、ヘルスケア プロバイダー、家庭用医療機器、コミュニティなどに分割されます。オンボディ デバイスは、消費者向けの健康ウェアラブルと臨床グレードのウェアラブルにサブセグメント化されています。医療提供者は、在庫管理、人員管理、患者フロー管理、資産管理、および環境監視にサブセグメント化されています。家庭用医療機器は、遠隔医療、遠隔忍耐モニタリング、個人緊急対応システムなどにサブセグメント化されています。コミュニティは、キオスク、ポイント オブ ケア デバイス、ロジスティクス、モビリティ サービス、および緊急対応インテリジェンスにサブセグメント化されています。2021年、

エンドユーザーに基づいて、グローバルな医療用モノのインターネット (IoMT) 市場は、病院、診療所、研究機関および学者、在宅医療などに分割されます。2021年には、電子医療記録(EHR)と遠隔患者監視システムの採用が増加しているため、病院セグメントが市場を支配すると予想されています。

市場分析についてより多くの洞察を得るには、調査レポートの概要を参照してください@ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-internet-of-medical-things-iomt-market

世界の医療用モノのインターネット(IoMT)市場の国レベル分析

医療用モノのインターネット (IoMT) 市場は分析され、市場規模の情報は、上記のコンポーネント、プラットフォーム、サービス提供モード、接続デバイス、アプリケーション、およびエンドユーザーによって提供されます。

医療用モノのインターネット (IoMT) 市場レポートでカバーされている国は、コンポーネント、プラットフォーム、サービス提供のモード、接続デバイス、アプリケーション、およびエンド ユーザーです。米国、ドイツ、中国は、人口の個人の健康に対する意識が高まっているため、市場を支配しています。

レポートの国セクションでは、個々の市場に影響を与える要因と、市場の現在および将来の傾向に影響を与える国内市場の規制の変更も提供します。新規販売、交換販売、国の人口統計、規制法、輸出入関税などのデータ ポイントは、個々の国の市場シナリオを予測するために使用される主要な指標の一部です。また、グローバルなプレゼンスと入手可能性は、ブランドと、ローカルおよび国内のブランドとの大規模または希少な競争のために直面​​する課題であり、国のデータの予測分析を提供しながら、販売チャネルの影響が考慮されます。

アクティブな患者エンゲージメントと患者中心のケアへの注目の高まりは、グローバルな医療用モノのインターネット (IoMT) 市場の市場成長を後押ししています。

グローバルな医療用モノのインターネット (IoMT) 市場は、特定の市場におけるすべての地域の成長に関する詳細な市場分析も提供します。さらに、市場プレーヤーの戦略とその地理的存在に関する詳細な情報を提供します。データは、2010 年から 2019 年までの過去の期間で利用できます。

図のリスト:

図 1 世界の医療用モノのインターネット (IOMT) 市場: セグメンテーション

図 2 世界の医療用モノのインターネット (IOMT) 市場: データの三角測量

図 3 世界の医療用モノのインターネット (IOMT) 市場: DROC 分析

図 4 世界の医療用モノのインターネット (IOMT) 市場: グローバル市場と地域市場の分析

図 5 世界の医療用モノのインターネット (IOMT) 市場: 企業調査分析

図 6 世界の医療用モノのインターネット (IOMT) 市場: インタビュー人口統計

図 7 世界の医療用モノのインターネット (IOMT) 市場: DBMR 市場ポジション グリッド

図 8 世界の医療用モノのインターネット (IOMT) 市場: ベンダー シェア分析

図 9 世界の医療用モノのインターネット (IOMT) 市場: 市場アプリケーション カバレッジ グリッド

図 10 世界の医療用モノのインターネット (IOMT) 市場: セグメンテーション

図 11 鉱山労働者に関連する安全性への懸念の高まりは、2021 年から 2028 年の予測期間に世界の医療用モノのインターネット (IOMT) 市場を牽引すると予想される

続き…

完全な目次を参照 – https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-internet-of-medical-things-iomt-market

このレポートで回答された主な質問のいくつか:

この市場の詳細な概要は、戦略を立てるクライアントと企業を提供するのに役立ちます。市場の需要と制約を盛んにしている影響要因。

医療用モノのインターネット (IoMT) 市場の集中度とは? 断片化されているか、または高度に濃縮されていますか?

医療用モノのインターネット (IoMT) 市場の開発とサイジングに影響を与えるトレンド、課題、障壁は何ですか?

Porter のファイブ フォース ツール メカニズムを使用して、言及された各主要プレーヤーの SWOT 分析とその企業プロファイルを補完します。

予測期間中に医療用モノのインターネット(IoMT)市場がもたらす成長の勢いまたは加速は?

関連レポート:

北米の医療用モノのインターネット (IoMT) 市場 – 業界の動向と 2028 年までの予測 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/north-america-internet-of-medical-things-iomt-market

中東およびアフリカの医療用モノのインターネット (IoMT) 市場は、2021 年から 2028 年の予測期間に市場の成長が見込まれています。https://www.databridgemarketresearch.com/reports/middle-east-and-africa-internet-of-medical-things-iomt-market _

アジア太平洋地域の医療用モノのインターネット (IoMT) 市場、コンポーネント別 (ハードウェア、ソフトウェア、サービス)、プラットフォーム (デバイス管理、アプリケーション管理、クラウド管理)、サービス提供モード (オンプレミス、クラウド)、接続性デバイス (有線およびワイヤレス)、アプリケーション (オンボディ デバイス、医療提供者、家庭用医療機器、コミュニティなど)、エンドユーザー (病院、診療所、研究機関および学術機関、在宅医療など)、国(中国、日本、韓国、インド、オーストラリア、シンガポール、タイ、マレーシア、インドネシア、フィリピン、その他のアジア太平洋地域) 2028 年までの業界動向と予測 . https://www.databridgemarketresearch.com/reports/asia-pacific -医療モノのインターネット-iomt-市場

ヨーロッパの医療用モノのインターネット (IoMT) 市場 – 業界の動向と 2028 年までの予測 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-in ​​ternet-of-medical-things-iomt-market

データ ブリッジ市場調査について:

未来がどうなるかを予測する絶対的な方法は、今日の傾向を理解することです!

Data Bridge Market Research は、比類のないレベルの回復力と統合されたアプローチを備えた、型破りでネオテリックな市場調査およびコンサルティング会社としての地位を確立しています。私たちは、最高の市場機会を発掘し、お客様のビジネスが市場で成功するための効率的な情報を促進することを決意しています。Data Bridge は、複雑なビジネス上の課題に対して適切なソリューションを提供するよう努め、簡単な意思決定プロセスを開始します。データ ブリッジは、2015 年にプネーで策定および組み立てられた、純粋な知恵と経験の余波です。

Data Bridge Market Research には、さまざまな業界で働く 500 人を超えるアナリストがいます。世界中のフォーチュン 500 企業の 40% 以上にサービスを提供しており、世界中に 5000 以上の顧客のネットワークがあります。Data Bridge は、私たちのサービスを信頼し、私たちのハードワークを確実に信頼してくれる満足のいくクライアントを作成することに長けています。お客様満足度99.9%という輝かしい実績に満足しております。

お問い合わせ:-

データ ブリッジ市場調査

米国: +1 888 387 2818

英国: +44 208 089 1725

香港: +852 8192 7475

電子メール:- Corporatesales@databridgemarketresearch.com