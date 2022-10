医療用ロボット市場は、2029年までに15.7％のCAGR、シェア、サイズ、トレンド、需要、収益、および主要プレーヤーの成長により、34兆4,706億2000万米ドルを獲得します

データ ブリッジ市場調査は 、現在のシナリオ、市場規模、需要、成長パターン、傾向、および予測に関する詳細な分析により、最新の医療用ロボット市場調査を 公開しました 。医療ロボット市場分析レポートは、市場のバリュー チェーンの詳細な分析をカバーしています。バリューチェーン分析は、主要な上流の原材料、主要な機器、製造プロセス、および下流の顧客分析と主要な流通業者の分析を分析するのに役立ち、すべてのドライバーと市場の制限とともにレポートに記載されています。

世界の医療用ロボット市場は、2022 年から 2029 年までの予測期間に大幅な成長が見込まれています。 2021 年の 116 億 5,632 万米ドルから 2029 年までに 344 億 7,062 万米ドルに達する見込みです。医療費の増加とイノベーションとテクノロジーのエスカレートが、予測期間における市場の成長を促進すると予想される主な要因です。

医療用ロボット市場レポートのサンプル PDF を入手する @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-medical-robots-market

市場概況:-

高齢者人口の増加は、水や食べ物の汲み取り、薬の記憶、認知トレーニング、エンターテイメント、テレプレゼンス通信、サイン追跡バイタルなどの多数のタスクを実行するためのロボットの使用の増加につながるため、市場の成長を後押ししています。

これらのロボットは、身体的および医療的ケアを含む高齢者のニーズに対応するために導入されました。さらに、高齢者は慢性疾患の影響を強く受けており、世界の医療用ロボット市場の成長要因になる可能性があります。

神経および脊髄損傷に苦しむリハビリセンターでのこれらのロボットアプリケーションの使用の増加は、世界の医療ロボット市場を牽引する治療における外骨格ロボットの需要の増加につながります。

医療機器の規制は、ヘルスケアにおいて重要な役割を果たします。このような法域での医療機器の合法的な販売に必要な承認を取得するには、多額の金銭的費用がかかる可能性があり、完了するまでに数か月または数年かかる場合があります。これらの制限が理解されていない、または考慮されていない場合、遅延は競争の激しい市場での成功の可能性を深刻に危険にさらす可能性があります。

レポートで取り上げられている主要なプレーヤーは、 ARxIUM、Ekso Bionics、Capsa Healthcare、ReWalk Robotics、Renishaw plc、Hocoma、Asensus Surgical US, Inc.、Paro Robots US, Inc.、Yukai Engineering Inc.、Stryker、Accuray Incorporated、Corindus ( To Siemens Healthineers Company)、Kuka AG、Auris Health, Inc. (Johnson and Johnson の子会社)、CMR Surgical Ltd.、Stereotaxis, Inc.、InTouch Health Inc. (Teladoc Health, Inc. の子会社)グローバル プレーヤー DBMR アナリストは競争力を理解し、各競合他社の競争力分析を個別に提供します。

詳細な調査レポートの概要を調べる @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-medical-robots-market

地域の医療用ロボット市場分析/洞察

前述のように、医療ロボット市場が分析され、市場規模の洞察と傾向が国、製品、アプリケーション、および疾患の種類別に提供されます。

医療用ロボット市場レポートの対象国は、北米の米国、カナダ、メキシコ、ドイツ、フランス、英国、オランダ、スイス、ベルギー、ロシア、イタリア、スペイン、トルコ、ヨーロッパのその他の地域、中国、日本、インドです。韓国、シンガポール、マレーシア、オーストラリア、タイ、インドネシア、フィリピン、その他のアジア太平洋地域 (APAC)、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、南アフリカ、エジプト、イスラエル、その他の中東および中東およびアフリカ (MEA) の一部としてのアフリカ (MEA)、ブラジル、アルゼンチン、および南アメリカの一部としての南アメリカの残りの部分。

北米は、強力な医療施設基盤、高度なデバイスの成長における主要企業からの投資の増加、医薬品開発に関連するプロセス数の増加、およびこの地域での研究活動の増加により、医療用ロボット市場を支配しています。

アジア太平洋地域は、2022 年から 2029 年の予測期間中に、認識を促進するための政府のイニシアチブの増加、医療観光の増加、この地域での研究活動の増加、生活習慣病や自己免疫疾患に関連する疾患の発生率の増加、およびこの地域では質の高い医療に対する需要が高まっています。

目次のハイライト:

第 1 章: 市場の概要

第2章:世界の医療用ロボット市場

第3章:世界の医療用ロボット市場の地域産業分析

第4章:タイプとアプリケーションに基づく医療用ロボット市場のセグメンテーション

第5章:タイプとアプリケーションに基づく収益分析

第 6 章: 市場シェア

第 7 章: 競争環境

第 8 章: 要因、制約、課題、および機会

第9章: 粗利益と価格分析

https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-medical-robots-marketで詳細な目次を 参照してください。

この研究への投資により、次のような情報にアクセスできるようになります。

医療用ロボット市場 [グローバル – 地域別]

地域レベルでの区分 [北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東、アフリカ]

国別の市場規模区分[市場シェアの大きい主要国]

主要プレーヤーの市場シェアと収益/売上高

市場動向:新興技術・新興製品・企業、PESTEL分析、SWOT分析、Porter’s Five Forcesなど

市場規模)

アプリケーション/業界別の市場規模

予測・市場予測

データ ブリッジ市場調査について:

Data Bridge は、比類のないレベルの回復力と統合されたアプローチを備えた、型破りでネオテリックな市場調査およびコンサルティング会社としての地位を確立しています。私たちは、最高の市場機会を発見し、お客様のビジネスが市場で成功するための効率的な情報を促進することを決意しています. Data Bridge は、複雑なビジネス上の課題に対して適切なソリューションを提供し、簡単な意思決定プロセスを開始するよう努めています。

問い合わせ:

データブリッジの市場調査

米国 : +1 888 387 2818

英国: +44 208 089 1725

香港: +852 8192 7475

Eメール:corporatesales@databridgemarketresearch.com