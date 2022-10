医薬品安全性およびファーマコビジランス ソリューションの市場規模、シェア、主要企業、CAGR、およびビジネス レポート 2022-2029

世界の 医薬品安全性およびファーマコビジランス ソリューション 市場は、2021 年から 2028 年までの予測期間中に市場で成長すると予想されます。 .

医薬品安全性ソリューションおよびファーマコビジランス (PV または PHV) は、本質的に、医薬品および治療法の有害作用を収集、分析、監視、および防止するための科学的手順です。その主な目的は、医薬品開発者が業界の規制基準を満たしていることを確認し、バイオテクノロジー企業や製薬会社に安全な医薬品を製造し、販売後にその結果を評価するよう圧力をかけることです。

薬物有害反応 (ADR) の有病率の増加は、医薬品の安全性とファーマコビジランス ソリューション市場の成長を担う主な要因です。さらに、アウトソーシング企業によるファーマコビジランス ソフトウェアの採用の増加と、医薬品の市販前および市販後の厳しい政府規制も、市場全体の成長を加速させています。ただし、熟練したファーマコビジランスの専門家の不足と、医薬品の安全性とファーマコビジランス ソリューションの高コストが、市場の成長を妨げていると考えられています。

医薬品安全性およびファーマコビジランス ソリューション市場の主要プレーヤー:

Pharmaceutical Product Development, LLC、Drug Safety Solutions Limited、C3i、Worldwide Clinical Trials、Bioclinica、United Biosource LLC、Ennov、AB Cube、Covance Inc.、Accenture、PRA Health Sciences, Inc.、Ergomed、IQVIA、Genpact、Cognizant、Parexel International Corporation、ArisGlobal、ICON plc、Oracle、Syneos Health entre autres。

グローバル医薬品安全性およびファーマコビジランス ソリューション市場の範囲と市場規模

医薬品の安全性とファーマコビジランス ソリューション市場は、タイプ、製品、機能、エンド ユーザー、配信、および流通チャネルに基づいて分割されます。これらのセグメント間の成長は、業界内の低成長セグメントを分析し、ユーザーに貴重な市場洞察と市場洞察を提供して、主要な市場アプリケーションを特定するための戦略的意思決定を支援するのに役立ちます。

タイプに基づいて、市場はソフトウェア とサービスに分割され ます。

製品に基づいて、市場は標準形式とカスタム形式に分割されます。

機能に基づいて、市場は有害事象報告ソフトウェア、投薬安全性監査ソフトウェア、および問題追跡ソフトウェアに分割されます。

エンドユーザーに基づいて、市場は病院、医療提供者、製薬およびバイオテクノロジー産業、KPO / BPO、受託研究機関 (CROS) などに分割されます。

流通チャネルに基づいて、市場は直接販売と小売販売に分割されます。

医薬品安全性およびファーマコビジランス ソリューション市場分析に関するより多くの洞察を得るには、調査レポートの概要を参照して ください。

医薬品安全性およびファーマコビジランス ソリューション市場の国レベル分析

医薬品安全性およびファーマコビジランス ソリューション市場を 分析し、市場規模の情報と傾向を国、種類、展開、および上記以外のエンド ユーザー別に提供します。

医薬品安全性およびファーマコビジランス ソリューション市場レポートの対象国は、米国、カナダ、メキシコ、北米、ドイツ、フランス、英国、オランダ、スイス、ベルギー、ロシア、イタリア、スペイン、トルコ、ヨーロッパの残りの地域、中国です。、日本、インド、韓国、シンガポール、マレーシア、オーストラリア、タイ、インドネシア、フィリピン、アジア太平洋地域 (APAC)、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、南アフリカ南部、エジプト、イスラエル、中東およびアフリカ (MEA) の一部としてのその他の中東およびアフリカ (MEA)、ブラジル、アルゼンチン、および南アメリカの一部としての北米南部のその他の地域。

北米は、有利な規制シナリオの存在と地域での HCIT ソリューションの高い採用により、医薬品安全性およびファーマコビジランス ソリューション市場を支配しています。アジア太平洋地域は、この地域に多数のヘルスケア IT 企業が存在するため、2022 年から 2029 年の予測期間中に大幅な成長が見込まれます。

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché des solutions de sécurité des médicaments et de la pharmacovigilance

医薬品安全性およびファーマコビジランス ソリューション市場の競合状況 は、競合他社ごとの詳細を提供します。含まれる詳細には、会社の概要、会社の財務、収益、市場の可能性、研究開発への投資、新しい市場への取り組み、グローバルなプレゼンス、場所と生産施設、生産能力、会社の強みと弱み、製品の発売、製品の幅と幅、アプリケーションの優位性が含まれます。 . 上記のデータポイントは、医薬品安全性ソリューションおよびファーマコビジランス市場に関連する企業の方向性にのみ関連しています。

レポートの表紙:

主要な成長ドライバー、抑制要因、機会、および市場の潜在的な課題。

地域開発の包括的な概要。

主要な業界プレーヤーのリスト。

市場関係者が採用する主要な戦略。

最新の業界開発には、製品の発売、パートナーシップ、合併、買収が含まれます。

このレポートを購入する理由

レポートは、グローバルおよび地域市場の包括的な評価を提供します。レポートには、詳細な定性分析、信頼できるソースからの検証可能なデータ、および市場規模の予測が含まれています。予測は、実績のある研究方法論を使用して計算されます。

このレポートは、広範な一次および二次調査を通じて編集されています。主な調査は、業界の著名人へのインタビュー、調査、観察を通じて行われます。

このレポートには、Porter の 5 つの力のモデルと Ansoff のマトリックスを使用した詳細な市場分析が含まれています。さらに、Covid-19 が市場に与える影響もレポートに示されています。

このレポートには、業界の規制シナリオも含まれており、十分な情報に基づいた決定を下すのに役立ちます。このレポートでは、さまざまな地域でこの業界に課せられている主要な規制機関と主要な規則と規制について説明しています。

このレポートには、アナリスト独自の競合ポジショニング ツールであるポジショニング クアドラントを使用した競合分析も含まれています。

