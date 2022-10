医薬品有効成分 (API) の市場規模、シェア、収益、主要企業、ビジネス レポート 2022-2029 に対する需要の高まり

世界 の医薬品有効成分 (API) 市場は、2021 年に 300 兆 7,222.6 億米ドルと評価され、2022 年から 2029 年までの予測期間中に 7.6% の CAGR で、2029 年までに 5 億 403 億 3,581 億米ドルの価値に達すると予測されています。人口の高齢化は、予測期間中の医薬品有効成分 (API) 市場の主要なドライバーです。データ ブリッジ市場調査チームによってキュレーションされた市場レポートには、詳細な専門家の分析、患者の疫学、パイプライン分析、価格分析、および規制の枠組みが含まれています。

医薬品有効成分 (API) 市場の サンプル レポートを PDF 形式で入手 する – https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-active-pharmaceutical-ingredient-api-market&kishor

医薬品有効成分 (API) 市場の主要 プレーヤー:

Reddy’s Laboratories Ltd.

サン・ファーマシューティカル・インダストリーズ・リミテッド

ファイザー社

サノフィ

グラクソ・スミスクライン plc

AARTI INDUSTRIES LIMITED

レシパルムAB

ジュビラント ファルモバ リミテッド

ルパン

オーロビンド薬局

アランビック ファーマシューティカルズ リミテッド

アッヴィ株式会社

アストラゼネカ

錬金術研究所

アルベマール協会

サネカ製薬

ユニケム研究所

ニューランド・ラボラトリーズ株式会社

ディビ ラボラトリーズ リミテッド

株式会社ハイカル

ビアトリス株式会社

メルクKGaA

ノボ ノルディスク A/S

Sandoz International GmbH (ノバルティス AG の子会社)

Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

Minakem

BASF SE

Cipla inc.

CordenPharma International

Solutions pharmaceutiques Piramal

Dynamique du marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API)

Conducteurs

Des avancées technologiques rapides

L’augmentation des progrès technologiques améliorera les capacités et les compétences de fabrication des acteurs du marché, leur permettant de fournir des API en vrac et de répondre à la demande des consommateurs, stimulant potentiellement la croissance du marché mondial des ingrédients pharmaceutiques actifs (API).

Accroître les investissements dans les infrastructures de santé

L’augmentation des investissements dans la recherche et le développement des API élargira les opportunités de croissance du marché mondial des ingrédients pharmaceutiques actifs (API).

Prévalence élevée des maladies chroniques

La prévalence croissante des maladies chroniques devrait augmenter la demande de médicaments, alimentant la croissance du marché des ingrédients pharmaceutiques actifs dans un proche avenir. De plus, les lancements de nouveaux médicaments et produits biologiques, les acquisitions, les collaborations et les expansions régionales font partie des initiatives stratégiques visant à maintenir la stabilité du marché.

En outre, les progrès de la technologie médicale, les initiatives croissantes d’organisations publiques et privées pour sensibiliser le public et le financement gouvernemental croissant sont les facteurs qui développeront le marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API). De plus, un revenu disponible élevé, un nombre croissant de cas de saisies et un mode de vie changeant élargiront le marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API).

Opportunités

Hausse des investissements en R&D des organismes publics et privés

De plus, l’augmentation des activités de recherche et développement et l’augmentation des investissements du gouvernement et des organisations privées stimuleront de nouvelles opportunités pour le taux de croissance du marché.

さらに、効果的な治療法と継続的な臨床試験の開始は、2022年から2029年の予測期間中に医薬品有効成分(API)市場に有益な機会を提供します。さらに、医療技術の治療と開発に対する現在の満たされていない高いニーズは、将来的に医薬品有効成分 (API) 市場の成長率を高めるでしょう。

制約/課題

ただし、標準以下の偽造薬の入手可能性は、世界の医薬品有効成分 (API) 市場での需要を抑えています。COVID-19 中の API サプライ チェーンの混乱は、医療提供者に課題をもたらし、世界の医薬品有効成分 (API) 市場に脅威をもたらす可能性があります。この神経疾患の治療法の欠如と、遺伝性および希少疾患に対する意識の低さは、上記の予測期間中、市場にさらなる挑戦をもたらすでしょう。

この医薬品有効成分(API)市場レポートは、最近の新しい開発、貿易規制、輸出入分析、生産分析、バリューチェーンの最適化、株式市場分析、国内およびローカライズされた市場プレーヤーの影響に関する詳細を提供し、新興の観点から機会を分析します収益ポケット、市場規制の変化、戦略的な市場成長分析、市場規模、カテゴリー市場の成長、アプリケーションのニッチと優位性、製品承認、製品発売、地理的拡大、市場における技術革新。医薬品有効成分 (API) 市場に関する詳細な洞察については、Data Bridge Market Research に連絡してアナリスト ブリーフを依頼してください。

患者の疫学的分析

医薬品有効成分 (API) 市場は、患者の分析、予後、治療に関する詳細な市場分析も提供します。有病率、発生率、死亡率、順守率は、レポートで利用可能なデータ変数の一部です。市場の成長に対する疫学の直接的または間接的な影響の分析は、成長期間中の市場を予測するためのより堅牢なコホート多変量統計モデルを作成するために分析されます。

医薬品有効成分 (API) 市場 分析 に関するより多くの洞察を得るには、調査レポートの概要を参照して ください。

世界の原薬(API)市場の範囲

医薬品有効成分 (API) 市場は、分子、種類、メーカーの種類、合成、化学合成、薬物の種類、用途、効能、L 治療への応用に基づいて分割されています。これらのセグメント間の成長は、業界の弱い成長セグメントを分析し、ユーザーに貴重な市場洞察と市場洞察を提供して、市場の主要なアプリケーションを特定するための戦略的決定を下すのに役立ちます。

分子

低分子

高分子

テーパー

革新的な原薬

ジェネリック有効医薬品成分

メーカーの種類

ファブリカン・ダピのキャプティブ

マーチャント API メーカー

合成

合成原薬

バイオテクノロジー原薬

適応症

アセトアミノフェン

アルテミシニン

サクサグリプチン

塩化ナトリウム

イブプロフェン ロサルタン カリウム

エノキサパリンナトリウム

Rufinamide

ナプロキセン

タモキシフェン

その他

薬の種類

処方薬

市販薬

使用法

クリニック

研究する

パワフル

低から中程度の効力の原薬

強力から非常に強力な原薬

治療への応用

心臓病学

中枢神経系と神経学

腫瘍学者

整形外科

内分泌学

呼吸器科

消化器科

腎臓学

眼科

その他の治療への応用

医薬品有効成分 (API) 市場 の完全な TOC を閲覧 する– https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-active-pharmaceutical-ingredient-api-market&kishor

競争環境と医薬品有効成分 (API) の市場シェア分析

医薬品有効成分 (API) 市場の競合状況は、競合他社ごとの詳細を提供します。含まれる詳細には、会社の概要、会社の財務、収益、市場の可能性、研究開発への投資、新しい市場への取り組み、グローバルなプレゼンス、場所と生産施設、生産能力、会社の強みと弱み、製品の発売、製品の幅と幅、アプリケーションの優位性が含まれます。 . 上記のデータポイントは、医薬品有効成分 (API) 市場に対する企業の焦点にのみ関連しています。

医薬品有効成分(API)市場で活動している主要プレーヤーの一部は次のとおりです。

ノバルティスAG(スイス)

サノフィ(フランス)

ファイザー社(アメリカ)

ジョンソン・エンド・ジョンソン・プライベート・リミテッド(アメリカ)

アボット(アメリカ)

Teva Pharmaceutical Industries Ltd.(イスラエル)

Bausch Health Companies Inc.(カナダ)

UCB SA (ベルギー)

サノビオン社(アメリカ)

GW ファーマシューティカルズ plc. (ろやうめうに)

アストラゼネカ(英国)

GlaxoSmithKline plc (ロヤウメユニ)

H. Lundbeck A/S (デンマーク)

武田薬品工業株式会社 (日本)

Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd. (Japon)

キャディラ ファーマシューティカルズ (インド)

ベスト・ヘルスケア・レポート:

世界の遠隔放射線市場 – 業界の動向と 2028 年までの予測

アジア太平洋地域のテル ヨーロッパCBD オイル市場- 業界の動向と 2029 年までの予測

世界のモバイル心臓テレメトリー (MCAT) 市場 – 業界の動向と 2028 年までの予測

中東およびアフリカのモバイル心臓テレメトリー (MCT) 市場 – 業界の動向と 2028 年までの予測

北米のモバイル心臓テレメトリー (MCT) 市場 – 業界の動向と 2028 年までの予測

Data Bridge Market Research, Private Ltd について

Data Bridge Market Research Pvt Ltd は、インドとカナダにオフィスを持つ多国籍経営コンサルティング会社です。比類のないレベルの持続可能性と高度なアプローチを備えた、革新的でネオテリックな市場分析およびコンサルティング会社として。私たちは、最高の消費者インサイトを明らかにし、ビジネスが市場で成功するための有用なインサイトを育成することに取り組んでいます。

データ ブリッジ マーケット リサーチは、2015 年にプネーで考案され、組み込まれた純粋な知恵と実践の結果です。同社は、クラス最高の分析を提供しながら市場全体をカバーすることを意図した従業員がはるかに少ない健康部門から誕生しました。. その後、同社は部門を拡大し、2018 年にグルグラムに新しいオフィスを開設して事業範囲を拡大しました。そこでは、優秀な人材のチームが会社の成長のために手を結びます。「ウイルスが世界的にすべてを遅らせたCOVID-19の困難な時期でさえ、専任のデータブリッジ市場調査チームは24時間体制で働き、顧客ベースに品質とサポートを提供しました。これは、私たちのスリーブの卓越性の証でもあります. »

連絡先 :

データブリッジの市場調査

米国: +1 888 387 2818

英国: +44 208 089 1725

香港 : +852 8192 7475

Corporatesales@databridgemarketresearch.com