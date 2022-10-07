在到 2029 年的預測期內，運動營養市場將達到近 357.1 億美元，複合年增長率為 10.46%

運動營養市場頂級研究報告 由熟練且經驗豐富的團隊成員組成，他們努力實現業務的絕對增長和成功。該報告進行市場研究和分析，以提供考慮到新產品從開始到發布的開發的市場數據。DBMR 研究團隊在本報告中採用的主要研究方法是數據三角剖分，其中涉及數據挖掘、數據變量對市場影響的分析和初步驗證。在運動營養市場採用此類報告始終對任何公司（無論規模大小）對其產品或服務的營銷都有好處。

在重要的運動營養報告中進行的市場研究有助於改進和修改產品，以便未來的產品為有價值的客戶提供更多的滿意度。報告中對眾多市場相關主題的深入討論，必將有助於客戶研究競爭格局中的市場。為構建此報告而收集的數據基於具有大樣本量的數據收集模塊。運動營養市場研究報告準備了詳細的統計數據和市場研究信息，從而為企業市場帶來高增長和蓬勃發展的可持續性。

獲取報告的完整樣本 PDF 副本：（包括完整目錄、表格和圖表列表、圖表）@ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr= global-sports-nutrition-market

市場分析和規模

運動營養在健身愛好者和健身愛好者中很受歡迎，因為它有助於肌肉生長、新陳代謝、能量水平、心臟健康和 體重管理 。此外，根據 Outlook Nutrition 發表的一篇文章，在冠狀病毒大流行期間，膳食補充劑的銷量正在增加，因為這些補充劑有助於梳理或增強針對 COVID-19 的免疫系統。

Data Bridge Market Research 分析，2021 年運動營養市場價值 161.1 億美元，預計到 2029 年將達到 357.1 億美元，預測期內復合年增長率為 10.46%。除了市場價值、增長率、細分市場、地理覆蓋範圍、市場參與者和市場情景等市場洞察之外，數據橋市場團隊研究策劃的市場報告還包括深入的專家分析、進出口分析、價格分析、生產消費分析、專利分析和消費者行為。

報告範圍和市場細分

報告指標 細節 預測期 2022 年至 2029 年 基準年 2021 歷史年份 2020 年（2014 年至 2019 年可定制） 定量單位 收入（十億美元），數量（單位），價格（美元） 涵蓋的細分市場 產品類型（蛋白粉、iso 飲料粉、膠囊/片劑（肌酸、BCAA 等）、粉狀補充劑、RTD 蛋白飲料、iso 和其他運動飲料、碳水化合物飲料、蛋白質棒、碳水化合物/能量棒和其他補充劑）、完用戶（運動員、健美運動員、休閒用戶和生活方式用戶）、分銷渠道（大型零售商和大眾營銷商、小型零售商、藥店和專賣店、健身場所、在線等） 覆蓋國家 北美的美國、加拿大和墨西哥、德國、瑞典、波蘭、丹麥、法國、英國、荷蘭、瑞士、比利時、俄羅斯、意大利、西班牙、土耳其、歐洲其他地區、中國、日本、印度、南部韓國、新加坡、馬來西亞、澳大利亞、泰國、印度尼西亞、菲律賓、亞太地區其他地區 (APAC)、沙特阿拉伯、阿拉伯聯合酋長國、非洲南部、埃及、以色列、中東其他地區和非洲(MEA) 作為中東和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地區作為南美洲的一部分 涵蓋的市場參與者 Cargill Incorporated（美國）、ADM（美國）、Dupont（美國）、Evonik（德國）、BASF SE（德國）、DSM（荷蘭）、Ajinomoto Co., Inc.（日本）、Novozymes（丹麥）、Chr. Hansen Holding A/S (丹麥), TEGASA (西班牙), Nutreco (荷蘭), Kemin Industries Inc. (美國), Adisseo (法國), Alltech (美國), Global Nutrition International (法國), Centafarm SRL (意大利), Bentoli（美國）和 Novus International（美國） 機會 越來越多的健身中心和女性參與度的提高

千禧一代人口的增長，以及社交媒體營銷的增加

多國政府鼓勵人們吃健康食品以增強免疫力

市場定義

營養是許多運動訓練計劃的重要組成部分，主要是力量和耐力運動。運動營養是指運動員為滿足身體營養需要而攝入的食品和飲料。運動營養可以提高運動員的表現，它為身體提供必需的維生素、 礦物質 、脂肪、碳水化合物和蛋白質。

運動營養市場動態

驅動程序

肥胖病例增加和公眾意識提高

運動營養產品越來越受歡迎，尤其是在運動員和從事劇烈體育活動的人群中。更加註重保持健康和健康，並增加對運動、健身俱樂部、體育俱樂部和健身房的參與。這些是運動營養行業的一些主要增長因素。​​​

社交媒體營銷的興起

隨著消費者越來越關注產品中成分的使用，在運動營養產品的生產中使用有機成分正在市場上獲得關注。此外，不積極從事劇烈體育活動的休閒消費者的需求增加正在推動市場的增長。

場合

健身中心數量的增加和女性參與度的增加預計將推動市場的增長。千禧一代人口的增長和社交媒體營銷的增加將進一步增加許多機會，從而在預測期內推動運動營養市場的發展。

約束

低成本替代品的可用性、負面宣傳和副作用將阻礙運動營養市場在預測期內的增長。

這份運動營養市場報告提供了有關最新發展、貿易法規、進出口分析、生產分析、價值鏈優化、市場份額、國家和本地市場參與者的影響的詳細信息，分析了新興收入來源、市場變化方面的機會法規、市場增長戰略分析、市場規模、類別市場增長、應用程序的利基和主導地位、產品批准、產品發布、地域擴張、市場技術創新。有關運動營養市場的更多見解，請聯繫 Data Bridge 市場研究以獲取分析師簡介，

COVID-19 對運動營養市場的影響

COVID-19 的爆發給功能性食品和保健品行業帶來了壓力。包括醫生、護士、其他醫療專業人員、環衛工人或清掃工等在內的幾名一線工作人員正在努力阻止新型冠狀病毒的傳播。政府機構已建議公民遵循健康和有營養的飲食來對抗這種疾病。預計這將增加對運動營養的需求，運動營養通過提供必需的營養來促進身體健康和最佳功能。運動營養是人體細胞和組織的生長和修復所必需的。

最近的發展

其母公司 Lovate Health Sciences 旗下的運動營養品牌 Hydroxycut 於 2022 年 1 月推出了“Cut”，這是一款幫助消費者降低體脂率的能量飲料。

可口可樂公司於 2020 年 3 月推出了能量飲料“Powerade”。該公司推出了多種口味的產品。該戰略是通過開發新產品來擴大公司的產品組合。

荷美爾於 2019 年 4 月完成了以 4.65 億美元將 CytoSport 蛋白質業務出售給百事可樂公司。此次出售給百事可樂公司預計將使 CytoSport 及其旗艦產品進一步增長，增加百事公司在體育領域的市場份額. 食品超市。

閱讀完整研究的詳細索引 @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-sports-nutrition-market

全球運動營養市場範圍

運動營養市場根據產品類型、最終用戶和分銷渠道進行細分。這些細分市場之間的增長將幫助您分析行業中增長較弱的細分市場，並為用戶提供有價值的市場洞察力和市場洞察力，以幫助他們做出戰略決策，以確定市場的主要應用。

產品類型

蛋白粉

粉末狀iso飲料

膠囊/片劑（肌酸、BCAA 等）

粉末補充劑

即飲蛋白質奶昔

Iso和其他運動飲料

碳水化合物飲料

蛋白質棒

能量棒/碳水化合物

其他補充劑

終端用戶

運動員

健美運動員

休閒用戶

生活方式用戶

運河分佈

大分佈和大分佈

小零售

藥店和專賣店

健身場所

在線的

其他

運動營養市場區域分析/概述

分析了運動營養市場，並按國家、產品類型、最終用戶和分銷渠道提供了市場規模洞察力和趨勢，如上所述。

運動營養市場報告涵蓋的國家是美國、加拿大和墨西哥、北美、德國、瑞典、波蘭、丹麥、法國、英國、荷蘭、瑞士、比利時、俄羅斯、意大利、西班牙、土耳其、歐洲其他地區歐洲。, 中國, 日本, 印度, 韓國, 新加坡, 馬來西亞, 澳大利亞, 泰國, 印度尼西亞, 菲律賓, 亞太地區 (APAC) 中的其他亞太地區 (APAC), 沙特阿拉伯, 阿拉伯聯合酋長國, 南非, 埃及,以色列、中東和非洲其他地區 (MEA) 作為中東和非洲 (MEA) 的一部分、巴西、阿根廷和南美洲其他地區作為南美南部的一部分。

由於純素飲食意識的提高和社交媒體平台上的品牌宣傳活動，北美正在主導運動營養市場，而由於城市化進程加快、可支配收入增加和發展支出增加，預計亞太地區將從 2022 年到 2029 年增長天然產物。原料。

報告的國家部分還提供了影響當前和未來市場趨勢的個別市場影響因素和市場法規變化。上游和下游價值鏈分析、技術趨勢和承載五力分析、案例研究等數據點是用於預測每個國家市場情景的一些指標。此外，全球品牌的存在和可用性以及由於來自本地和國家品牌的重大或罕見競爭而面臨的挑戰，國內關稅和貿易路線的影響在提供國家數據的預測分析時被考慮在內。

運動營養市場的一些主要參與者是：

格蘭比亞公司 (愛爾蘭)

Now Health Group, Inc.（美國）

Nutiva Inc (美國)

The Simply Good Food Co (États-Unis)

Iovate Health Sciences International Inc.（加拿大）

MusclePharm 公司（美國）

嘉里集團（愛爾蘭）

CytoSport, Inc.（美國）

Nature’s Bounty Co.（美國）

Reliance Vitamin Company, Inc.（美國）

康寶萊營養公司（美國）

達能 SA（法國）

一般營養中心 (GNC) Holdings, Inc.（美國）

Orgain Inc.（美國）

真正的營養（美國）

TOC 中提到了新的業務戰略、挑戰和政策，TOC Request @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-sports-nutrition-market

目錄中涵蓋的要點：

市場概述：它包括六個部分、研究範圍、涵蓋的主要製造商、按類型劃分的市場碎片、按應用劃分的運動營養市場份額、研究目標和考慮的年份。

市場格局：在這裡，按價值、收入、交易和餡餅份額按組織、市場率、無情情況剖析全球運動營養市場反對派最新格局和模式、整合、發展、獲得以及整個行業的部分大組織。

製造商概況：在這裡，全球運動營養市場的領先企業被認為取決於交易區域、關鍵要素、淨收益、收入、成本和創造。

按地區劃分的市場狀況和展望：在本部分中，報告按地區檢查了淨利潤、交易、收入和初始、整體行業份額、複合年增長率和市場規模。在這裡，基於北美、歐洲、中國、印度、日本和 MEA 等地區和國家，對全球運動營養市場進行了深入研究。

應用程序或最終用戶：探索研究的這一部分顯示了非凡的最終客戶/應用程序部分是如何為全球運動營養市場增加的。

市場預測： 生產方面：在這部分報告中，創作者重點關注了創造和創造價值猜想、主要製造商衡量和創造價值估計和類型的創造。

研究結果和結論：這是報告的最後一部分，其中給出了調查人員的發現和探索性研究的結束。

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報告的主要好處：

本研究介紹了全球運動營養行業的分析代表以及當前趨勢和未來估計，以確定即將進行的投資。

該報告提供了與關鍵驅動因素、限制因素和機遇相關的信息，以及對全球運動營養市場份額的詳細分析。

對當前市場進行定量分析，以突出全球運動營養市場的增長情景。

波特的五力分析說明了市場中買方和供應商的力量。

該報告根據競爭強度以及未來幾年競爭將如何形成，對全球運動營養市場進行了詳細分析。

最受歡迎的報告：

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-alcohol-beverages-market

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