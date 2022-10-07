在 2022 年至 2029 年的預測期內，植物營養素市場預計將呈現 7.4% 的健康復合年增長率

Data Bridge Market Research 最近發表了一篇題為“全球植物營養素市場” 的深入研究 保證您將比競爭對手更了解情況。本研究通過全面的市場信息和分析提供了更廣闊的市場視角，有助於在市場中生存和成功。植物營養素市場研究報告由影響市場的無數因素組成，包括行業洞察力和關鍵成功因素 (CSF)、市場細分和價值鏈分析、行業動態、市場驅動因素、市場限制、關鍵機會、技術和應用前景、國家和地區層面的分析、競爭格局、份額分析市場報告和主要公司簡介。此外，

Data Bridge Market Research 分析，在 2022 年至 2029 年的預測期內，全球植物營養素市場將以 7.4% 的複合年增長率增長。以及市場價值、增長率、細分市場、地理覆蓋範圍、市場參與者和市場等市場洞察力在場景中，數據橋市場研究團隊組織的市場報告還包括專家的深入分析、患者流行病學、管道分析、價格分析和監管框架。

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市場概況：-

食品和飲料行業對植物營養素的需求不斷增長，將加速市場需求。製藥行業對減少癌症、糖尿病和心髒病的日益關注也將促進全球植物營養素市場的增長。此外，預計動物飼料和化妝品行業對植物營養素的需求也將推動市場。對阿育吠陀產品不斷增長的需求預計將成為市場機遇。

確定植物營養素及其產品質量的標準技術不足，預計將抑制全球植物營養素市場的增長。此外，植物營養素補充劑不足以規範涉及營銷和促銷的產品，這是預計在預測期內抑制全球植物營養素市場發展的其他因素。植物營養素製造商專注於植物營養素提取工藝的研發工作，這可以挑戰市場上的競爭對手。

本報告中提到的主要市場參與者：默克集團、Kothari Phytochemicals International、Hindustan Herbals、Brlb International、Bio-India Biologicals (BIB) Corporation、ExcelVite、默克集團、Prinova Group LLC.、Aayuritz Phytonutrients Pvt.Ltd.、BTSA、DYNADIS , NutriScience Innovations, LLC, DSM, Arboris, D�?HLER GMBH, BASF SE, Lycored, Cargill, Incorporated., MANUS AKTTEVA BIOPHARMA LLP, Cyanotech Corporation, Sabinsa, HERBAL CREATIONS, ADM, GUSTAV PARMENTIER GMBH, Ashland, IFF Nutrition &生物科學，矩陣精細科學列兵。Ltd, AOM, ConnOils LLC, Vitae Caps SA, Xi’an Healthful Biotechnology Co., Ltd., PhytoSource, Inc., Elementa 等

一份關於植物營養素市場的有影響力的文件使該組織擁有通過健全的研究方法產生的數據和信息。作為估計預測的一部分，這種市場分析有助於了解依賴於觀察業務快速發展的各個細分市場。市場研究報告提供了對產品規格、技術、產品類型和生產分析的深入洞察，並考慮了收入、成本和毛利率等主要因素。全球植物營養素業務報告在實現驚人的業務增長方面發揮著非常重要的作用。

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全球植物營養素市場動態

驅動程序

對食品飲料的需求不斷增長

由於世界人口的增加，對食品和飲料的需求不斷增長，預計將推動工業對植物營養素的需求。類胡蘿蔔素等植物營養素在食品和飲料工業中用作天然著色劑

對動物飼料的需求增加

在動物飼料工業中，植物營養素在動物飼料中用作抗氧化劑，以促進動物生長並保護動物免受自由基引起的氧化損傷。植物營養素有助於提高動物的先天免疫力，尤其是家禽。

對營養保健品的需求增加

對預防和治療糖尿病、高血壓、肥胖、皮膚和衰老問題、骨骼問題、心血管疾病等健康問題的營養保健品需求不斷增長，這可能會推動植物營養素在保健品應用中的需求。

機會

對天然食品的需求不斷增長

有機食品或天然食品是在沒有人工殺蟲劑、肥料或除草劑的情況下種植的。由於越來越多的化學中毒病例，預計全球健康問題日益增長將推動天然食品領域。如今，尤其是在 COVID-19 大流行之後，由於膳食中化學殺蟲劑的有害影響，消費者已經變得有健身意識。食品中化學殺蟲劑的毒性可導致大多數癌症、荷爾蒙失調。

限制/挑戰

然而，額外消耗某些植物營養素可能會產生副作用。對人類有毒的植物化學物質被稱為植物毒素。例如，植物化學物質之一的馬兜鈴酸在低劑量時具有致癌性，對人體有害。一些植物化學物質具有抗營養特性，會干擾營養吸收。一些植物營養素，如多酚和類黃酮，是高攝入量的促氧化劑。

植物營養素的主要來源是各種水果、蔬菜、香料、穀物、豆類和油籽。獲得的植物營養素的質量和數量直接取決於這些原材料的質量和數量。由於季節變化、氣候條件和其他此類因素，預計原材料的質量和數量會發生變化。出於這個原因，它是獲得所需數量和可接受質量的植物營養素的主要障礙。任何進入原材料的摻假都會導致提取的植物營養素出現不良特性，這可能是消費者無法接受的。

此外，COVID-19“Omicron”的新變種正在全球範圍內迅速傳播，這再次促使世界各國政府重新實施旅行限制，這將在一定程度上再次逐漸擾亂供應鏈。

例如，

2022 年 1 月，世界衛生組織 (WHO) 宣布，在未來六到八週內，超過一半的歐洲人口將感染冠狀病毒的 Omicron 變體。

最近的發展

2021 年 12 月，默克集團擴大了其戰略企業風險投資部門 M Ventures。該公司向 M Ventures 分配了 6 億歐元的投資。這有助於公司增加投資的數量和規模

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全球植物營養素市場 的範圍

全球植物營養素市場細分為類型、來源、形式、類別、性質、功能和應用。這些細分市場之間的增長將幫助您分析跨行業的主要增長細分市場，並為用戶提供有價值的市場洞察力和市場洞察力，以製定戰略決策以識別市場的主要應用。

根據類型，全球植物營養素市場分為維生素、類黃酮、異硫氰酸酯、類胡蘿蔔素、白藜蘆醇、硫代葡萄糖苷、植物雌激素、烯丙基硫化物、多酚、甜菜鹼、生物鹼、單萜、木脂素、植物甾醇等。

根據來源，全球植物營養素市場分為香料、草本植物、花卉、茶、水果、蔬菜、穀物、豆類、油籽和海洋植物提取物。

根據形式，全球植物營養素市場分為乾燥和液體。

根據類別，全球植物營養素市場分為有機和常規。

基於自然，全球植物營養素市場分為純植物營養素和常規植物營養素。

根據功能，全球植物營養素市場細分為免疫系統、視力、皮膚健康、骨骼健康、心血管健康、抗癌、肺部健康、血管健康、女性健康、降低膽固醇等。

考慮這份報告的理由：

通過了解全球植物營養素市場的主要參與者和細分市場，節省入門級研究所需的時間和資源。

該報告強調了關鍵的業務重點，這些重點將幫助公司改革其業務戰略並在全球市場上確立自己的地位。

報告中提出的主要發現和建議強調了植物營養素市場中關鍵的進步行業趨勢，從而使參與者能夠制定有效的長期戰略以獲取市場收入。

獲得對全球市場趨勢和前景以及推動和阻礙市場增長的因素的重要見解。

通過了解在產品、細分和行業垂直領域推動業務興趣的戰略，改進決策過程。

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此報告中解決的查詢：

市場參與者通過密集的設計、財務以及持續的進步預計將接近哪些專業？

您自己的經濟在外部以及內部每個部分的預期發展速度是多少？

製造商仔細附加的應用程序和類型和規格是什麼？

哪些危險會影響增長？

全球市場機會的持續時間？

市場份額如何推動各種裝配品牌的價值波動？

目錄：全球植物營養素市場

介紹

市場細分

恢復

Aperçu 高級版

市場概況

Covid-19 對健康產業中植物營養素的影響

全球植物營養素市場，按產品類型

全球植物營養素市場，按模式

全球植物營養素市場，按類型

全球植物營養素市場，按模式

全球植物營養素市場，按最終用戶

全球植物營養素市場，按地理位置

全球植物營養素市場、商業格局

分析特警

公司簡介

問卷

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關於 Data Bridge Market Research, Private Ltd

Data Bridge Market Research Pvt Ltd 是一家跨國管理諮詢公司，在印度和加拿大設有辦事處。作為一家具有無與倫比的可持續發展水平和先進方法的創新和新時代的市場分析和諮詢公司。我們致力於發掘最佳的消費者洞察力並培養有用的洞察力，幫助您的企業在市場上取得成功。

Data Bridge Market Research 是 2015 年在浦那構思和整合的純智慧和實踐的結果。該公司成立於衛生部門，旨在覆蓋整個市場同時提供一流分析的員工要少得多。. 後來，公司於 2018 年在古爾岡開設了新辦事處，擴大了部門和業務範圍，一支高素質的人才團隊攜手推動公司的發展。“即使在 COVID-19 的困難時期，當病毒減緩了全球一切的速度時，Data Bridge 市場研究的專門團隊也夜以繼日地工作，為我們的客戶提供質量和支持，這也證明了我們袖子的卓越. »

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