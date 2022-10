塩酸の市場規模は 2029 年までに 29 億 6,000 万米ドルに達すると予想 | Ashland (米国)、Arkema (フランス)、BASF SE (ドイツ)

市場定義

塩酸または塩酸は、化学式HClを持つ複数の無機化合物に由来する無機酸です。無色、強酸性で腐食性があり、特に刺激臭があります。塩酸の腐食性は、水溶液中で完全に解離する能力に起因します。液体塩酸は、 塩化水素 と水で構成され、最も単純な塩素ベースの酸性システムの 1 つです。

世界の塩酸市場は、2021 年に 19 億米ドルと評価され、2029 年までに 29 億 6000 万米ドルに達すると予想され、2022 年から 2029 年の予測期間中に 5.70% の CAGR で成長します。市場価値、成長率、セグメント、地理的範囲、市場プレーヤー、市場シナリオなどの市場洞察に加えて、Data Bridge 市場調査チームによってキュレーションされた市場レポートには、詳細な専門家分析、輸出入分析、価格分析が含まれています。 、生産消費分析と気候連鎖シナリオ。

大型塩酸市場調査レポートは、業界調査の包括的な分析です。さらに、メーカーはここで分析された需要状況に応じて生産を調整できます。さらに、ビジネス レポートは、製造業者が既存の流通チャネル、広告プログラムまたはメディア、販売方法、および最終消費者に商品を流通させる最善の方法の有効性を理解するのに役立ちます。レポートには、重要な業界動向、市場規模、および市場シェアの見積もりに関する分析と議論が明らかにされています。影響力のある塩酸事業レポートは、製品流通の経済性を確保し、潜在能力を実現する最善の方法を特定することもサポートしています。

塩酸市場のトップメーカーは、 Ashland (米国)、Arkema (フランス)、BASF (ドイツ)、Kemira (フィンランド)、The Lubrizol Corporation (米国)、NIPPON SHOKUBAI CO. LTD (日本)、Dow (米国) です。 )、Henan Qingshuiyuan Technology Co., Ltd. (中国)、Aurora Fine Chemicals (米国)、Zouping Oriental Chemical Co., Ltd. (中国)、ACURO ORGANICS LIMITED (米国)、Maxwell Additives Pvt. Ltd (インド)、Chemtex Specialty Limited (インド)、Polysciences, Inc. (米国)、PROTEX INTERNATIONAL (フランス)、Corporate.Evonik (ドイツ)。

COVID-19が塩酸市場に与える影響

最近のコロナウイルスの発生は、塩酸市場に悪影響を及ぼしました。世界のほぼすべての地域で、新型コロナウイルスに対する懸念が高まり、建物や家を消毒する必要性が高まっています。これにより、エタノール、乳酸、二酸化塩素、塩化ナトリウム、 過酸化水素、クエン酸、ヨウ素、エタノール、第 4 級アンモニウム、グリコール酸、チモール、塩酸、 イソプロパノール、フェノール酸などのさまざまな化学物質の需要が高まっています。これらは、溶液、手指消毒剤、ワイプ、消毒剤、スプレーなど、さまざまな製品に含まれる化学物質の一部です。塩酸は、殺ウイルス剤、消毒剤、殺菌剤、殺菌剤など、さまざまな医療用途でも人気を集めています. したがって、市場はCOVID中に拡大すると予想されます。

世界の塩酸市場の範囲

塩酸市場は、タイプ、フォーム、およびアプリケーションに基づいて分割されます。これらのセグメントの成長は、業界のわずかな成長セグメントを分析し、ユーザーに貴重な市場の概要と市場の洞察を提供して、コア市場アプリケーションを特定するための戦略的決定を下すのに役立ちます。

タイプ

合成塩酸

副生塩酸

形

水性

水性

解決

応用

鋼の酸洗

油井の酸性化

鉱石処理

食品加工

プール衛生

塩化カルシウム

他の

流通経路

電子商取引

B2B

専門店

他の

エンドユーザー

食べ物や飲み物

製鉄業

薬

繊維

オイルとガス

化学工業

他の

塩酸市場の地理的評価は次のとおりです。

北米市場(米国、カナダ、北米諸国、メキシコ)、

ヨーロッパ市場 (ドイツ、フランス、イギリス、ロシア、イタリア)、

アジア太平洋市場(中国、日本、韓国、アジア諸国、インド、東南アジア)、

南米市場(ブラジル、アルゼンチン、コロンビアなど)、

中東およびアフリカ市場 (サウジアラビア、UAE、エジプト、ナイジェリア、南アフリカ)

新しい調査レポートは、世界の塩酸市場への体系的かつ説明的なアプローチを提供します。業界のダイナミクス、さまざまなセグメント、地域の全体的な成長の程度、および業界の規模と価値を拡大するのに非常に効果的なその他のさまざまなパラメーターを構築します。したがって、このドキュメントは、世界の塩酸市場で考えられるすべての条件と構造を明確に示すことを目的としています。

