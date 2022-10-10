大麻市場 2022 成長要因、技術革新、および新たなトレンド 2029

最も優れたカンナビス市場の営利企業ファイルに含まれる、透明で、率直で、かなりの規模の市場の事実と記録は、企業を強化し、投資収益率 (ROI) を高めるのに心から役立ちます。市場文書は、世界で最も多くの可能性を生み出すと予測されている場所を推定します 大麻市場 予測期間中に市場の反対に調整があるかどうかを判断します. これらの洞察は、製品計画、新製品開発、流通経路計画、所得圧力の開発など、企業の主要な手順に定期的に不可欠です。非常に優れた大麻市場の評価記録は、事実上、グループが積極的な優位性を獲得するための検証済みの回答となります。

信頼できる大麻市場レポートにより、購入者は、企業を適切な道に維持している ABC 企業の情報と現実に注意を向けることができます。市場での積極的なパノラマを把握するために、市場向けのポーターの 5 力マネキンの評価が追加で含まれています。この最高の市場記録を生成するために蓄積された事実とデータは、企業の Web サイト、ホワイト ペーパー、ジャーナル、合併などの依存するソースから派生したものです。包括的な大麻市場のルックアップ レコードは、大麻市場の強力な背骨として機能します。競争に勝つことができる企業。

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世界 の 大麻市場 の分析と規模

一部の大麻化合物には精神的効果がありますが (精神を変化させます)、そうでないものもあります。生産者の育て方や工場の運営方法によって、元素の強弱やバランスが異なります。大麻には、てんかん発作の制御と軽減、PTSD患者の支援、脳卒中後の脳の保護、関節リウマチの緩和、化学療法の副作用の軽減など、さまざまな薬効があります。

オーストラリア、カナダ、チリ、コロンビア、ドイツ、ギリシャ、イスラエル、イタリア、オランダ、ペルー、ポーランドなど、多くの国が医療目的での大麻の使用を承認しています。ポルトガル、ウルグアイ。Data Bridge Market Research は、大麻市場が 2021 年に 254 億米ドルと評価され、さらに 2029 年までに 1685 億 8000 万米ドルに達すると推定され、2022 年から 2029 年の予測期間中に 9% の CAGR で成長すると予想されていると分析しています。

レポートの範囲と市場セグメンテーション

レポート指標 詳細 予測期間 2022年から2029年 基準年 2021年 歴史的な年 2020 (2019 – 2014 にカスタマイズ可能) 量的単位 10 億米ドルでの収益、単位でのボリューム、米ドルでの価格 対象セグメント 材料（生物学的、合成）、アプリケーション（頸動脈内膜切除術、腹部大動脈瘤の開腹修復、血管バイパス手術）、エンドユーザー（病院、外来手術センター） 対象国 米国、カナダ、北米のメキシコ、ドイツ、スウェーデン、ポーランド、デンマーク、イタリア、英国、フランス、スペイン、オランダ、ベルギー、スイス、トルコ、ロシア、ヨーロッパのその他の地域、日本、中国、インド、韓国、ニュージーランド、ベトナム、オーストラリア、シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピン、アジア太平洋 (APAC) の残りのアジア太平洋 (APAC)、ブラジル、アルゼンチン、南米の一部としての南米の残り、UAE、中東およびアフリカ (MEA) の一部として、サウジアラビア、オマーン、カタール、クウェート、南アフリカ、その他の中東およびアフリカ (MEA) 対象となる市場関係者 The Cronos Group (カナダ)、Tilray (米国)、Marley Natural (米国)、Aurora Cannabis (カナダ)、Cara Therapeutics (米国)、ARUMA LABS HOLDINGS PTY LIMITED (オーストラリア)、Medcan Australia (オーストラリア)、Sundial Growers Inc. (カナダ)、Canopy Growth Corporation (カナダ)、The Scotts Company LLC (米国)、Aphria Inc. (カナダ)、VIVO Cannabis Inc. (カナダ)、Cannatrek (オーストラリア)、SpeedWeed (米国)、GW Pharmaceuticals plc. (英国)、Harborside Health Center (米国)、Steep Hill, Inc. (米国)、CBD アインシュタイン。(米国)、Weedmaps (米国)。 市場機会 大麻植物の遺伝的発生と改変に関するさまざまな研究活動

大麻の作成に対する法的権利の変化

大麻の医学的利点の現れ。

世界 の大麻市場 の定義

大麻は、レクリエーションおよび医療用途に使用される植物です。人々は乾燥した葉、 種子油、および大麻植物の他の要素を利用しています. 慢性的な痛みを含むさまざまな病気の症状を緩和するのに役立つ肯定的な結果になる可能性があります.

大麻 市場のダイナミクス

運転手

予測期間に大麻市場の成長を後押しすると予想される主な要因は次のとおりです。

大麻の薬効

50歳以降の慢性疾患の発生率の増加、およびそのような問題の治療における大麻の有効性. 2018 年 1 月、オーストラリア政府は、地域の大麻生産者が医療用大麻とその製品を国際市場に輸出することを許可しました。これにより、市場の成長がさらに促進されることが予想されます。

政策と規制の緩和を可能にする

SAFE 銀行法を含む HEROES 法は、下院で制定され、2020 年に上院に提出されました。この法案により、銀行は合法的な場所でマリファナ ビジネスにサービスを提供することができます。ただし、社会的、宗教的、文化的目的など、成人の非医療用の法的枠組みを作成する国が増えており、市場の成長をさらに加速させます。

麻を注入した食品の製品開発、差別化、アクセシビリティ

摂取後のマリファナの一貫性のない効果などの食用の問題は、科学の進歩と商業的革新の進歩のおかげで克服され始めています. 局所または舌下注入製品は、口の下または皮膚から吸収される新しいタイプの注入製品であり、市場の成長にさらに貢献しています。

機会

さらに、世界中で大麻の使用を徐々に合法化する国が増えていることは、今後数年間で大麻市場の成長に潜在的な機会を提供するとさらに推定されています。

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大麻市場の目次からのいくつかのポイント

主要なプレーヤー、タイプ、アプリケーション、国、サイズ、2028年までの予測による世界の大麻市場レポート2022

第 1 章 レポートの概要

第 2 章 世界の大麻市場の成長動向

2.1 業界動向

2.1.1 SWOT 分析

2.1.2 ポーターズ ファイブ フォース分析

2.2 潜在力と成長 大麻市場の潜在力分析

2.3 大麻市場の業界ニュースと地域別政策

2.3.1 大麻市場の業界ニュース

2.3.2 大麻市場業界のポリシー

2.4 POST COVID-19 の下での大麻市場業界の動向

第 3 章 大麻市場の

バリュー チェーン 3.1 バリュー チェーンの状態

3.2 大麻市場の製造コスト構造分析

3.2.1 生産プロセス分析

3.2.2 大麻市場の製造コスト構造

3.2.3 大麻市場の人件

費 3.2.3.1 ビール製造設備の人件費ポスト COVID-19 の下で

3.3 販売および大麻市場モデルの分析

3.4 下流の主要顧客分析 (地域別)

3.5 ポスト COVID-19 の下でのバリュー チェーンのステータス

第 4 章 プレイヤーのプロフィール

第5章 地域別の世界の大麻市場分析

5.1 地域別の世界のビール製造装置の売上高、収益およびシェア

5.1.1 地域別の世界の大麻市場の売上高 5.1.2 地域別 の

世界の大麻市場 収益大麻市場の売上高と成長率 5.4 アジア太平洋大麻市場の売上高と成長率 5.5 中東とアフリカの大麻市場の売上高と成長率 5.6 南米の大麻市場の売上高と成長率

第6 章国別の北米大麻市場分析

第7 章国別ヨーロッパ大麻市場分析

第8 章国別のアジア太平洋大麻市場分析

第9 章国別の中東およびアフリカの大麻市場分析

第10 章国別の南米大麻市場分析

第11章 タイプ別の世界の大麻市場セグメント

第12章 アプリケーション別の世界の大麻市場セグメント

第13章 大麻市場予測 (2022- 2029年)

13.1 グローバル大麻市場売上高、収益、成長率予測

13.2 地域別大麻市場予測

13.2.1 北米大麻市場予測

13.2.2 ヨーロッパ大麻市場予測

13.2.3 アジア太平洋 B 大麻市場予測

13.2.4 中東およびアフリカ大麻市場予測

13.2.5 南米大麻市場予測

13.3 タイプ別大麻

市場予測 13.4 アプリケーション別 B 大麻市場予測

13.5 POST COVID-19 の下での大麻市場予測

第 14 章 付録

14.1 方法論

14.2 研究データソース

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データ ブリッジ市場調査について:

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Data Bridge Market Research は、比類のないレベルの回復力と統合されたアプローチを備えた、型破りでネオテリックな市場調査およびコンサルティング会社としての地位を確立しています。私たちは、最高の市場機会を発掘し、お客様のビジネスが市場で成功するための効率的な情報を促進することを決意しています。Data Bridge は、複雑なビジネス上の課題に適切なソリューションを提供するよう努め、簡単な意思決定プロセスを開始します。データ ブリッジは、2015 年にプネーで策定および組み立てられた、純粋な知恵と経験の余波です。

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