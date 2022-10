子宮内避妊器具市場は 2029 年までに 60 億米ドルに達すると予想されています

子宮内避妊具 (IUD)市場は、 子宮に挿入される銅製の避妊具または小さなプラスチック製の T 字型のデバイスとして定義されます。 これらのデバイスは、精子が卵子に到達して受精するのを防ぐため、妊娠を防ぐことが知られています. これらのデバイスは、安全で長時間作用し、効果的であり、他の避妊薬を必要としないと考えられているため、広く展開されています.

世界の子宮内避妊器具市場 は、2021 年に 40.9 億と評価され、2029 年までに 60.0 億米ドルに達すると予測され、2022 年から 2029 年の予測期間中に 4.70% の CAGR を登録します。 データ ブリッジ市場調査チームによってキュレーションされた市場レポートには、詳細な専門家の分析、患者の疫学、パイプライン分析、価格分析、および規制の枠組みが含まれています。

特定の主要な行為者のオペラント・シュル・ル・マルシェ ディスポジティフ 避妊薬 子宮内避妊薬 Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Jérusalem), Bayer (Allemagne), EUROGINE (Espagne), CooperSurgical Inc. (États-Unis), Pfizer Inc. (États-Unis) 、HLL Lifecare Limited (Thiruvananthapuram)、OCON Medical Ltd. (イスラエル)、Prosan International BV (Pays-Bas)、Melbea Innovations (Hongrie)、Allergan, Merck & Co., Inc. (États-Unis)、DKT International (États-Unis) -Unis)、Medisafe Distribution Inc. (カナダ)、Medicines360 (États-Unis)、Pregna International Limited (Inde) et Egemen International (トルコ)、entre autres.

子宮内避妊器具市場のダイナミクス

このセクションでは、市場のドライバー、利点、機会、制約、および課題を理解することについて説明します。 これについては、以下で詳しく説明します。

感作が発生する

世界中で避妊対策と家族計画に関する意識が高まっていることは、子宮内避妊具市場の成長の主要な原動力の 1 つです。

イニシアチブ 政府

IUD の使用を促進するためのいくつかの政府や非営利団体によるイニシアチブの増加は、市場の成長を加速させています。

医療費負担適正化法 (ACA)

米国で医療費負担適正化法 (ACA) が廃止されたことで、大部分の女性が中絶へのアクセスが不足しているため、長時間作用型の可逆的避妊法 (LARC) を選択するようになりました。

機会

さらに、2022 年から 2029 年にかけて、最新の技術革新が避妊効果と効果をもたらします。

世界の子宮内避妊器具市場の範囲と市場規模

子宮内避妊器具市場は、タイプ、製品タイプ、エンドユーザーに基づいて分割されています。 これらのセグメントの成長は、業界内の低成長セグメントを分析し、ユーザーに貴重な市場洞察と市場洞察を提供して、マルシェの主要なアプリケーションを特定するための戦略的決定を下すのに役立ちます。

円錐

Dispositif 子宮内ホルモン

銅子宮内器具

タイプに基づいて、子宮内避妊器具市場はホルモン性子宮内避妊器具市場と銅子宮内避妊器具に分割されます。

製品のタイプ

ミレーナ

ウン・トゥルー

パラガード

エシュア

レヴォサート

レ・オートル

子宮内避妊器具市場は、製品タイプに基づいてミレナ、スカイラ、パラガード、エシュア、レボサートなどに分割できます。

エンドユーザー

オピトー

婦人科クリニック

センター・デ・サンテ・コミュノテール

レ・オートル

子宮内避妊器具市場のエンドユーザー セグメントは、病院、 婦人科 クリニック、地域医療センターなどに分割されています。

地域分析 / 子宮内避妊器具市場の概況

子宮内避妊器具市場を分析し、市場規模とトレンド情報を国、タイプ、製品タイプ、およびエンドユーザー別に提供します。 Reste de l’Europe en Europe、Chine、Japon、Inde、Corée du Sud、シンガポール、マレージー、オーストラリア、タイ、インドネシア、フィリピン、Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) Asia-Pacific (APAC)、Saudi Arabia、アラブ首長国連邦、南アフリカ、エジプト、イスラエル、その他の中東およびアフリカ (MEA) 中東およびアフリカ (MEA)、ブラジル、アルゼンチン、および南米の一部としてのその他の南米。

北米は、地域の子宮内避妊具の技術的進歩により、子宮内避妊具市場を支配しています。 アジア太平洋地域 (APAC) は、この地域の女性人口の間で意識が高まっているため、2022 年から 2029 年の予測期間中に大幅な成長が見られると予想されます。

レポートの国のセクションでは、市場の現在および将来のテ​​ナントに影響を与える個々の市場に影響を与える要因と国内市場の規制変更も提供します。 上流および下流のバリュー チェーン分析、テクノロジーのテナンシー、ポーターのファイブ フォース分析、ケース スタディなどのデータ ポイントは、市場シナリオの予測に使用される指標の一部です。彼らが直面する重大な競争や、ローカルおよび国内ブランドとの希薄化により、国内データの予測を提供しながら、国内の関税と貿易ルートの影響が考慮されます を分析します。

