屋内植物市場は、2022年から2029年の予測期間中に4.87％のCAGRの市場成長で上昇し、1262億3000万ドルに達すると予想されています

世界の屋内植物市場の市場分析と洞察

Data Bridge Market Research は、屋内植物市場が 2021 年に 179 億 3000 万米ドルと評価され、2022 年から 2029 年の予測期間中に 4.87% の CAGR で、2029 年までに 262 億 3000 万米ドルの価値に達すると分析しています。市場価値、成長率、市場セグメント、地理的範囲、市場プレーヤー、市場シナリオなどの市場洞察に加えて、データ ブリッジ市場調査チームによってキュレーションされた市場レポートには、詳細な専門家分析、輸出入分析、価格分析、生産消費分析、技術進歩、特許分析。

観葉植物とは名前からも明らかなように室内で育てる植物です。屋内植物は、家庭、オフィス、またはその他の屋内の場所で育てることができます。屋内植物を育てることは、多くのポジティブさと利点をもたらすと考えられています. 観葉植物は、酸素レベルを上げ、家の中の空気を浄化し、汚染物質を取り除き、室内の空気汚染率を減らします。

レポート指標 詳細 予測期間 2022年から2029年 基準年 2021年 歴史的な年 2020 (2014 – 2019 にカスタマイズ可能) 量的単位 百万米ドルでの収益、単位でのボリューム、米ドルでの価格 対象セグメント 種類 (日陰を好む植物、低照度植物、高照度植物)、用途 (有害ガスの吸収、家の装飾)、製品 (多肉植物、キバ科植物、木本植物、水耕栽培植物) 対象国 米国、北米のカナダとメキシコ、ドイツ、フランス、英国、オランダ、スイス、ベルギー、ロシア、イタリア、スペイン、トルコ、ヨーロッパのその他の地域、中国、日本、インド、韓国、シンガポール、マレーシア、オーストラリア、タイ、インドネシア、フィリピン、アジア太平洋地域 (APAC)、サウジアラビア、UAE、南アフリカ、エジプト、イスラエル、中東の一部としての中東およびアフリカ (MEA) の残りの地域 (APAC)およびアフリカ (MEA)、ブラジル、アルゼンチン、および南米の一部としてのその他の南米 対象となる市場関係者 DÜMMEN ORANGE(米国)、Syngenta(スイス)、Beekenkamp Group(オランダ)、Hofland flowering plant(オランダ)、SAKATA(米国)、DUTCH FLOWER GROUP(オランダ)、MARGINPAR BV(オランダ) Walter Blom Plants BV(オランダ) Selecta Klemm , Double H Nurseries Ltd, (ドイツ) ARCANGELI GIOVANNI (イタリア) KP Holland (オランダ) Ball Horticultural Company (米国) 機会 交雑育種や多品種育種を含む植物育種は、最近、多くの花や植物の生産センターで広く使用されています。

製品開発と技術の進歩に対するメーカーの絶え間ない努力。

さまざまな国の政府が、 屋内ガーデニングの利点についてさまざまな意識向上プログラムを実施しています。

市場範囲と世界の屋内植物市場

屋内植物市場レポートで取り上げられている主要なプレーヤーは、Subhiksha Organics、RollingNature、Unique Industries、Inc.、Patch Gardens Ltd、Sheel Biotech Limited、Rentokil Initial plc、ガナガ ナーサリー、Sonyaflowers.com、Totally Plants、Heart of Florida Greenhouses Inc. です。 .、Gamlaa、Lakshmi Garden Creators.、Inside Plants、Arnott and Mason、Stargardens.、Sugandha Farms And Nursery、Vertvista、Sidhivinayak green India、THE BOUQS COMPANY、Root Bridges などの国内外のプレーヤーが含まれます。市場シェア データは、グローバル、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋 (APAC)、中東およびアフリカ (MEA)、および南アメリカで個別に入手できます。DBMR アナリストは競争力を理解し、各競合他社の競争力分析を個別に提供します。

世界の屋内植物市場の範囲

屋内植物市場は、タイプ、アプリケーション、および製品に基づいて分割されます。これらのセグメント間の成長は、業界のわずかな成長セグメントを分析し、ユーザーに貴重な市場の概要と市場の洞察を提供して、コア市場アプリケーションを特定するための戦略的決定を下すのに役立ちます。

タイプ

日陰を好む植物

低照度植物

ハイライトプラント

応用

有害ガスを吸収

家の装飾

製品

多肉植物

キバ科の植物

木本植物

水耕植物

このレポートの範囲:

このレポートは、世界の屋内植物市場を包括的にセグメント化し、市場全体とさまざまな業種や地域のサブセグメントの収益の最も近い概算を提供します。

このレポートは、利害関係者が屋内植物市場の動向を理解するのに役立ち、主要な市場ドライバー、制約、課題、および機会に関する情報を提供します。

このレポートは、利害関係者が競合他社をよりよく理解し、ビジネスでの地位を向上させるためのより多くの洞察を得るのに役立ちます。競合状況のセクションには、競合他社のエコシステム、新製品の開発、契約、および買収が含まれます。

レポートによって回答された主な質問

屋内植物市場の主要なアイライナー ブランドは何ですか?

今後数年間でプレイヤーが採用すると予想されるトップの戦略は何ですか?

この屋内植物市場の動向は?

今後、競争環境はどのように変化するでしょうか。

この屋内植物市場の課題は何ですか?

屋内植物市場の市場機会と市場の概要は何ですか?

世界の屋内植物市場の主な原動力と課題は何ですか?

世界の屋内植物市場は製品タイプ別にどのように分類されていますか?

2022年から2028年までの予測期間の世界の屋内植物市場2022の成長率は?

この推定期間中の市場規模は?

事業主がより多くの利益を獲得し、推定期間中に競争力を維持するために信頼できる機会は何ですか?

有望な成長を示す潜在的およびニッチなセグメント/地域

グローバル屋内植物市場のパフォーマンスに対する中立的な視点?

