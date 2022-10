市場規模、地域の傾向と機会、2029 年までの収益分析

対象となる市場関係者

DFM Packaging Solutions (南アフリカ)、Dispak (英国)、ECPlaza Network Inc. (インド)、BWAY Corporation (米国)、Ovotherm International Handels GmbH (オーストリア)、Pactiv Evergreen Inc. (米国)、Al-Ghadeer Group (南アラビア) )、Brødrene Hartmann A/S (デンマーク)、Cascades inc、(カナダ) Cellulose de la Loire (フランス)、GI-OVO BV (オランダ)、GREEN PULP PAPER INDUSTRY SDN.BHD (マレーシア)、Huhtamäki (フィンランド)、BWAY Corporation (米国)、Reynolds Group Ltd (ニュージーランド)、Teo Seng Capital Berhad (マレーシア)、CRB Ventures Private Limited (インド)、Sri Mallikarjuna Poultry Equipments。(インド)、Dahlia Udyog (インド)