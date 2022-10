感熱フィルム ラベル市場は近い将来に驚異的な成長を遂げる可能性が高い: Appvion Operations, Inc.、Telemark Diversified Graphics、Tele-Paper Malaysia

直熱フィルム ラベル 市場は、2021 年から 2028 年の予測期間に 12% の割合で市場の成長が見込まれ、2028 年までに 6,800.19 米ドルの推定値に達すると予想されます。 直熱フィルム ラベルに関するデータ ブリッジ市場調査レポート市場は、市場の成長への影響を提供しながら、予測期間を通じて普及すると予想されるさまざまな要因に関する分析と洞察を提供します。消費財部門の世界的な拡大により、感熱フィルム ラベル市場の成長が加速しています。

ダイレクト サーマル フィルム ラベルとは、フェイス ストックに感熱コーティングが施されたタイプのフィルム ラベルを指し、リボンを必要とせずにバーコード プリンターでこれらの製品をイメージできます。トップ コートは、高感度で滑らかなサーマル コーティングを施したプレミアム レンジのラベルです。

世界中の商品の安全で確実な輸送と物流の必要性の高まりは、感熱フィルム ラベル市場の成長を促進する主な要因の 1 つとして機能します。グラフィックの高品質の解像度につながる保護層が表面にある傾向があるため、ダイレクト サーマル フィルム ラベルの採用が増加しています。 、テキスト、バーコード、およびダイレクトサーマル印刷フィルムの感熱性が市場の成長を妨げると予想されます。感熱印刷において、他のフィルムよりもダイレクト サーマル フィルム ラベルを使用する傾向が強まっていること、およびこれらのフィルムの耐熱性と強度による費用対効果が市場にさらに影響を与えています。さらに、最終用途産業の拡大、急速な工業化、および食品と飲料の成長は、感熱フィルム ラベル市場にプラスの影響を与えます。さらに、電子商取引の成長と 、従来のラベリング ソリューション フィルムの低コストの代替手段としての使用により、2021 年から 2028 年の予測期間に、市場関係者に収益機会が広がります。

一方、日光への露出によるフィルムの交換は、市場の成長を妨げると予想されます。屋外または過酷な条件での耐久性に関する問題は、2021年から2028年の予測期間にダイレクトサーマルフィルムラベル市場に挑戦すると予測されています.

トップメーカー/キープレーヤーによるダイレクトサーマルフィルムラベル市場の競争Appvion Operations, Inc., Telemark Diversified Graphics, Tele-Paper Malaysia, NIPPON PAPER INDUSTRIES CO., LTD., Ricoh Company Ltd., Papierfabrik August Koehler, Hansol, OJI PAPER (THAILAND) LTD., Mitsubishi HiTec Paper Europe GmbH, Gold Huasheng Paper (SuZhou Industrial Park) CO.,Ltd., Henan Province JiangHe Paper Co.,Ltd., Thermal Solutions International, Inc., Jujo Thermal Ltd., Iconex LLC, UPM, Rotolificio Bergamasco Srl, NAKAGAWA Manufacturing (USA) 、Inc.、Domtar Corporation、Ahlstrom-Munksjö、および Nath Paper など、国内外のプレーヤーがいます。市場シェア データは、グローバル、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋 (APAC)、中東およびアフリカ (MEA)、および南アメリカで個別に入手できます。DBMR アナリストは競争力を理解し、各競合他社の競争力分析を個別に提供します。

企業プロファイルに関する章では、世界のダイレクトサーマルフィルムラベル市場で活動しているさまざまな企業を研究しています。これらの企業の財務見通し、研究開発状況、および今後数年間の拡大戦略を評価します。アナリストは、過去数年間に直接感熱フィルム市場の参加者が競争をリードし続けるために取った戦略的イニシアチブの詳細なリストも提供しました。

さまざまなサブセグメントを特定することにより、ダイレクトサーマルフィルムラベル市場の構造を理解する。



今後数年間の価値、市場シェア、市場競争環境、SWOT 分析、および開発計画を定義、説明、および分析するために、世界の直接感熱フィルム ラベル市場の主要なプレーヤーに焦点を当てています。個々の成長傾向、将来の見通し、および市場全体への貢献に関して、ダイレクトサーマルフィルムラベル市場を分析する。

このダイレクトサーマルフィルムラベル市場レポートは、最近の新たな展開、貿易規制、輸出入分析、生産分析、バリューチェーンの最適化、市場シェア、国内およびローカライズされた市場プレーヤーの影響の詳細を提供し、新たな収益ポケットに関する機会を分析し、市場規制、戦略的市場成長分析、市場規模、カテゴリー市場成長、アプリケーションのニッチと優位性、製品承認、製品発売、地理的拡大、市場における技術革新。ダイレクト サーマル フィルム ラベル市場の詳細については、Data Bridge Market Research に連絡して アナリスト ブリーフを入手してください。 当社のチームは、市場の成長を達成するための情報に基づいた市場決定を支援します。

感熱フィルムラベルの市場範囲と市場規模

感熱フィルム ラベル市場は、材料の種類、フォーム、製品の種類、および最終用途の種類に基づいて分割されます。さまざまなセグメント間の成長は、市場全体に普及すると予想されるさまざまな成長要因に関連する知識を獲得し、さまざまな戦略を策定して、コアアプリケーション領域とターゲット市場の違いを特定するのに役立ちます.

ダイレクトサーマルフィルムラベル市場の重要な地域

北米

ヨーロッパ

アジア太平洋

ラテンアメリカ

中東およびアフリカ

この調査の重要な目的は、ダイレクトサーマルに影響を与える市場動向と市場変数に加えて、グローバルなダイレクトサーマルフィルム業界の開発率、サイズ、価値、在庫の詳細な分析を実行して提供し、開発を促進することです。フィルム レーベルの成長と発展。このレポートでは、ダイレクト サーマル フィルム ラベル市場ベンダーに関するリスクと、市場メーカーに加えて障害も考慮しています。

