成長する mHealth 市場の需要に関する洞察と 2029 年までの拡張計画

影響力のあるモバイルヘルス市場レポートには、企業がヘルスケア業界と将来の傾向の詳細な分析を提供するために使用できる最新の市場情報が含まれています。潜在的な顧客のブランド認知度と、ブランドと製品に関する洞察を理解するのは簡単です。市場レポートは、事業活動の変化や市場への新製品の導入によって生じる可能性のある不確実性を明らかにするのに役立ちます。この市場分析レポートは、ヘルスケア業界に関する特定の調査であり、市場の定義、分類、アプリケーション、参加、および世界の業界動向を説明しています。

モバイルヘルスケア市場レポートの主なハイライト

モバイルヘルス (mhealth) 市場は、2020 年から 2029 年の予測期間にわたって 35.18% の潜在成長率で市場の成長を遂げ、予測期間の終わりまでに 2,303 億 3000 万の推定値に達すると予想されます。

キープレーヤーが革新的な製品を世界市場に投入

より価値のある洞察を得る – セグメンテーション

地域によって、市場は次のように分割されます。

ディレクトリの主な内容

研究方法

リクエストに応じてカスタマイズ

モバイルヘルス市場の基本的な決定要因

さらに、消費者のニーズ、嗜好、態度、特定の製品に対する嗜好の変化を理解することは、企業にとって最も重要であり、主要なモバイル健康レポートで調査できます。レポートはまた、ユーザーが正確な情報を取得できるように、定量的および定性的な観点から、製品市場のさまざまな阻害要因および動機要因を解明します。このマーケティング レポートでは、ヘルスケア業界の過去、現在、未来の状態を考慮して、主要なグローバル メーカー、トレンド、機会、マーケティング戦略、市場インフルエンサー、地域別、タイプ別、アプリケーション別の消費者ニーズも分析しています。

MHealth は、患者データの収集を処理する eHealth の多様な部門として定義されています。この患者関連データは、携帯電話、ウェアラブル、その他の mHealth デバイスなどのワイヤレス電子デバイスを使用して収集されます。さらに、モバイル医療アプリケーションを使用して、収集された患者データはリモート クラウドに保存されます。

モバイルヘルス (mhealth) 市場の競争状況は、競合他社の詳細を提供します。詳細には、会社概要、会社の財務、収益、市場の可能性、R&D 投資、新しい市場計画、グローバル プレゼンス、生産拠点と施設、生産能力、会社の強みと弱み、製品の発売、製品の幅と幅、アプリケーションの優位性が含まれます。上記のデータ ポイントは、同社が注力しているモバイル ヘルス (mhealth) 市場にのみ関連しています。

mhealth (mhealth) 市場で活動している主要なプレーヤーの一部は次のとおりです。

Koninklijke Philips NV (オランダ)

Abbott (米国)

Medtronic (アイルランド)

Johnson & Johnson Private Limited (米国)

Apple, Inc. (米国)

AirStrip Technologies Inc. (米国)

AliveCor India (米国)

Omron Corporation (日本)

BioTelemetry, a Philips会社名 (米国)

athenahealth, Inc. (米国)

AgaMatrix (米国)

Withings (フランス)

iHealth Labs, Inc. (米国)

Cerner Corporation (米国)

ZTE Corporation (中国)

Nokia (フィンランド)

Cisco Systems, Inc. (米国)

AT&T知的財産 (米国)

Qualcomm Technologies, Inc. (米国)

プレミアグローバルモバイルヘルス市場調査レポートは、ビジネスの絶対的な成長と成功を達成するために努力する熟練した経験豊富なチームメンバーで構成されています。このレポートは、市場調査と分析を実施して、新製品の開発を開始から発売まで検討することにより、市場データを提供します。

モバイルヘルス (mhealth) 市場は、製品とサービス、mHealth アプリ、医療アプリ、および mHealth サービスに基づいて分割されます。これらのセグメントの成長は、業界のわずかな成長セグメントを分析し、ユーザーに貴重な市場の概要と市場の洞察を提供して、コア市場アプリケーションを特定するための戦略的決定を下すのに役立ちます。

製品とサービス

接続された医療機器

その他の接続された医療機器

製品とサービスに基づいて、モバイル ヘルスケア市場は接続された医療機器とその他の接続された医療機器に分割されます。接続された医療機器セグメントは、バイタル サイン モニタリング デバイス、ピーク フロー メーター、胎児モニタリング デバイス、マルチパラメータ トラッカー、睡眠時無呼吸モニター、および神経モニタリング デバイスにさらに分割されます。バイタルサイン監視機器セグメントは、血圧計、血糖値計、心電図/心拍計、パルスオキシメータにさらに分類されます。

Mヘルスアプリ

ヘルスケア アプリケーション

投薬管理アプリケーション

mHealth アプリケーションに基づいて、mHealth 市場はヘルスケア アプリケーションと投薬管理アプリケーションに分割されます。ヘルスケア アプリ セグメントは、一般的な健康およびフィットネス アプリ、慢性ケア管理アプリ、メンタルヘルスおよび行動障害管理アプリ、糖尿病管理アプリ、血圧および ECG モニタリング アプリ、がん管理アプリ、およびその他の慢性ケア管理アプリにさらに分割されます。一般的な健康およびフィットネス アプリ セグメントは、健康追跡アプリ、肥満および体重管理アプリ、フィットネスおよび栄養アプリにさらに分割されます。投薬管理アプリは、女性の健康アプリ、個人の健康記録アプリ、その他のヘルスケア アプリに分類されます。女性の健康アプリは、妊娠アプリ、不妊治療アプリ、授乳アプリ、その他の女性の健康アプリに分類されます。

医療用途

医療参照アプリケーション

継続医学教育アプリケーション

患者管理および監視アプリケーション

通信およびコンサルティング アプリケーション

医療アプリケーションに基づいて、mHealth 市場は、医療参照アプリケーション、継続医学教育アプリケーション、患者管理および監視アプリケーション、通信およびコンサルティング アプリケーションに分割されます。

移動医療サービス

mHealthサービスに基づいて、mHealth 市場は、リモートモニタリングサービス、診断および

カウンセリングサービス、

治療サービス、ヘルスケア システム強化サービス、および

フィットネス

レポートの概要

タイプ別の市場分析

製品アプリケーション市場

メーカーのプロファイル/分析メーカー別の市場パフォーマンス

メーカー別の

地域市場パフォーマンス

mHealth市場のグローバルCOVID-19のパフォーマンス(販売時点)

地域の開発動向

上流のソース、技術およびコスト

チャネル分析

消費者分析

mHealth市場予測

の結論

地域によって、市場は次のように分割されます。

上記のように、モバイルヘルス (mhealth) 市場を分析し、国、製品とサービス、mHealth アプリ、医療アプリ、mHealth サービスごとに市場規模の洞察と傾向を提供します。

モバイルヘルス(mhealth)市場レポートの対象国米国、カナダ、北米メキシコ、ドイツ、フランス、英国、オランダ、スイス、ベルギー、ロシア、イタリア、スペイン、トルコ、その他のヨーロッパ、中国、日本、インド、韓国、シンガポール、マレーシア、オーストラリア、タイ、インドネシア、フィリピン、アジア太平洋 (APAC) その他のアジア (APAC)、サウジアラビア、UAE、南アフリカ、エジプト、イスラエル、その他の中東アフリカ (MEA)ブラジルの中東およびアフリカ (MEA) の一部として、アルゼンチン、および南米の一部としての南米の残りの部分。

北米は、慢性疾患の有病率の上昇により、mHealth 市場を支配しています。一方、アジア太平洋地域は、スマートフォンとインターネットの普及により、予測期間中に最も速い速度で成長すると予想されています。

カスタマイズ可能: 世界のモバイルヘルス市場

Data Bridge Market Research は、高度な形成的研究のリーダーです。私たちは、既存および新規のクライアントに、その目標に合ったデータおよび分析サービスを提供できることを誇りに思っています。

レポートをカスタマイズして、対象ブランドの価格動向分析、他国の市場の理解 (要求国リスト)、臨床試験結果データ、文献レビュー、再生市場、および製品ファンダメンタルズ分析を含めることができます。ターゲットとする競合他社の市場分析は、技術ベースの分析から市場ポートフォリオ戦略まで分析できます。

必要な形式とデータ スタイルに基づいて、必要な数の競合他社を追加できます。当社のアナリスト チームは、元の未加工の Excel ファイル ピボット テーブル (ファクト シート) のデータを提供したり、レポートで利用可能なデータセットに基づいてプレゼンテーションを作成したりすることもできます。

