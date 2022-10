技術、分析、アプリケーション、成長、傾向、地域、タイプ、主要なプレーヤーおよび予測別の外科用イメージング市場

Data Bridge Market Research は、2021 年の世界の外科用イメージング市場の評価額は 19 億 1000 万米ドルであり、2029 年までに 31 億 4000 万米ドルに達すると予測され、2022 年から 2029 年の予測期間中に 6.37% の CAGR を記録すると分析しています。データ ブリッジ市場調査チームには、詳細な専門家の分析、患者の疫学、パイプライン分析、価格分析、および規制の枠組みが含まれます。

大規模な外科用イメージング市場レポートは、マーケティング調査から得られた知識を適用して競争力のある情報を構築し、収益を生み出すビジネス戦略を策定および維持することにより、市場内での企業の位置付けを改善するのに役立ちます。ビジネスが正しい市場セグメントに集中し、さらなる市場の発展と変動に備えることができるように、会社に関連する情報を慎重にまとめました。このマーケティング ドキュメントを使用して、独自の企業調査、消費者データ、および優れたデータ駆動型戦略を含むビジネス イニシアチブに関する説明を受けてください。普遍的な外科用イメージング市場調査レポートは、競合他社やマクロ経済環境を包括的にマッピングおよびプロファイルできる市場および投資リスクを回避するためのガイドです。

革新的な製品の拡大と主要な市場プレーヤーによる企業買収:

2019 年 9 月、Smith & Nephew は「LENS 4K Surgical Imaging System」の発売を発表しました。手術中にエンドツーエンドの 4K イメージングを提供する画像管理ソリューションとタブレット アプリケーション。この製品は、より優れた統合および管理ソリューションを導入するために開発されたものであり、手術画像のデータ キャプチャ管理サービスも含まれます。

2019 年 9 月、Stryker は、姉妹会社の GYS Tech, LLC とともに Mobius Imaging, LLC を買収することに合意したことを発表しました。この買収により、脊椎のイメージングおよびインプラント ソリューションに関して、Stryker はより優れた製品を提供できるようになります。

市場は、イメージ インテンシファイア C アームおよび FPD C アームとしての技術に基づいて分割されます。アプリケーションは、整形外科および外傷手術、神経外科、心臓血管外科、消化器外科およびその他のアプリケーションに分割されています。製品は、モバイル C アーム、ミニ C アーム、内視鏡検査、腹腔鏡検査、血管造影、手術ナビゲーション システムなどに分類されています。モダリティは、MRI、X 線、コンピューター断層撮影、光学、核画像、超音波に分類されています。エンド ユーザーは、病院、診療所などに分類されています。

このレポートの無料の PDF サンプル レポート (完全な目次、グラフ、表を含む) をダウンロード @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-surgical-imaging-market

世界の外科用画像市場分析とサイズ

外科用画像の市場は、予測期間中に急速に拡大すると推定されています。心血管疾患を含む慢性疾患は、老化プロセスに関連していることがよくあります。世界保健機関 (WHO) によると、心血管疾患 (CVD) は世界中で主要な死亡原因であり、毎年 1,790 万人が死亡しています。脳卒中と心臓発作は、心血管系疾患による死亡の 5 分の 1 を占めており、死亡の 3 分の 1 は 70 歳未満で発生しています。したがって、慢性疾患の頻度の増加により、市場に外科的画像診断が導入されました。

外科的処置の前および最中に、骨や臓器を含む体の内部画像を表示するために外科的画像が使用されます。これには、蛍光透視法、超音波、X 線、コンピュータ断層撮影 (CT)、磁気共鳴画像法 (MRI)、磁気共鳴 (MR) 誘導放射線治療、および放射性核種法などの医療モダリティが含まれます。外科用画像は、人間工学、効率、および安全性に優れた複雑な外科手術を行うことができるため、長年にわたって外科医の間で人気が高まっています。

外科用画像市場で活動している主要なプレーヤーの一部は次のとおりです。

Siemens Healthcare GmbH (ドイツ)

Canon MEDICAL SYSTEMS CORPORATION (日本)

General Electric (米国)

東芝

(日本)

Koninklijke Philips NV (オランダ)

Hologic, Inc. (米国)

Medtronic (アイルランド)

CONMED Corporation (米国)

NDS Surgical Imaging (フロリダ) Carestream

Health (米国)

Ziehm Imaging GmbH (ドイツ)

Eurocolumbus srl (イタリア)

OrthoScan Inc. (米国)

BPL Medical Technologies (インド) Basler

AG (ドイツ) Surgical

Imaging Associates LLC (米国)

Barco (ベルギー) Shimadzu

Corporation (日本)

Agilent Technologies, Inc. (米国)

Cook (米国)

糖尿病、高血圧、癌、高コレステロール、骨粗鬆症などの慢性疾患の有病率の上昇は、2022年から2029年の予測期間中の市場の成長率を推進します。

高齢者人口

の増加 60 歳以上の人の数は、平均余命の伸びにより、時間の経過とともに一貫して増加しています。2020 年世界人口高齢化に関する国連データベースによると、世界の高齢者人口は 2020 年の 7 億 2,700 万人から 2050 年までに 15 億人に増加すると予測されています。

さらに、低侵襲手術に対する需要の高まりは、外科用画像市場の成長に影響を与える主要な要因として機能します。これに伴い、都市化の進行と可処分所得の上昇が、外科用画像市場の成長を加速させる原動力となっています。また、医療インフラへの支出の増加と人々の継続的なライフスタイルの変化は、外科用画像市場の成長をさらに加速させる主要な市場ドライバーです。

詳細なレポートを見る@ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-surgical-imaging-market

機会

技術の進歩

さらに、高度な技術の採用率の上昇は、外科用画像市場の成長に有益な機会を提供します。

さらに、データ統合画像システムの需要の高まり、医療観光の増加、新興市場の増加は、予測期間中の外科画像市場の成長に有益な機会をさらに提供します。

制約/課題 世界の外科用画像市場

外科用画像システム

に関連する高コスト 外科用画像システムに関連する高コストは、外科用画像市場の成長率をさらに妨げます。

一方、熟練した専門家の不足と肥満患者のイメージングは​​、外科用イメージング市場に挑戦します。さらに、COVID-19のサプライチェーンへの影響と限られた償還は、2022年から2029年の予測期間中の市場の成長率を抑制し、さらに妨げるでしょう。

この外科用画像市場レポートは、新しい最近の動向、貿易規制、輸出入分析、生産分析、バリュー チェーンの最適化、市場シェア、国内およびローカライズされた市場プレーヤーの影響の詳細を提供し、新たな収益ポケット、市場の変化に関する機会を分析します。規制、戦略的な市場成長分析、市場規模、カテゴリ市場の成長、アプリケーションのニッチと優位性、製品承認、製品発売、地理的拡大、市場における技術革新。サージカル イメージング市場の詳細については、Data Bridge Market Research に連絡してアナリスト ブリーフを入手してください。当社のチームは、市場の成長を達成するための十分な情報に基づいた市場決定を支援します。

COVID-19 による外科用画像市場への影響

COVID-19 の発生は、多くの人々の生活やビジネスに大きな影響を与えています。手術画像は、COVID-19 パンデミックの間、悪影響を受けています。世界の医療システムは、パンデミックによって深刻な緊張を強いられています。病気の進行を防ぎ、COVID-19 患者の医療資源を保護するために、医療機関と医療提供者は、この期間中、待機的外科手術と健康診断の実施を中止するよう求められています。COVID-19 パンデミックは、世界中の資本市場と経済に悪影響を及ぼし、地域的または世界的な経済危機の長期化につながる可能性があります。外科用画像メーカーは、このような経済的不安定の結果として苦しむ可能性があります。

最近の展開

2021 年 3 月、GE ヘルスケアは、新しいより正確で効率的なケアを提供する3D 外科用画像システム。この革新的な技術は、2D イメージングの利点と親しみやすさを効率の向上と組み合わせて、3D をよりアクセスしやすく使いやすくします。

完全なレポートが利用可能です (完全な TOC、表と図、グラフ、チャートを含む) @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-surgical-imaging-market

グローバル外科用イメージング市場の範囲

外科用画像市場は、技術、アプリケーション、製品、モダリティ、およびエンドユーザーに基づいて分割されています。これらのセグメント間の成長は、業界のわずかな成長セグメントを分析し、ユーザーに貴重な市場の概要と市場の洞察を提供して、コア市場アプリケーションを特定するための戦略的決定を下すのに役立ちます。

技術

イメージ インテンシファイア C アーム

フラット パネル検出器 C アーム

技術に基づいて、手術画像市場はイメージ インテンシファイア C アーム、フラット パネル検出器 C アームに分割されます。

アプリケーション

整形外科および外傷

外科 脳神経外科

心臓血管外科

消化器外科

その他のアプリケーション

アプリケーションに基づいて、外科用イメージング市場は、整形外科および外傷手術、神経外科、心臓血管手術、胃腸手術およびその他のアプリケーションに分割されます。

製品

モバイル C アーム

ミニ C アーム

内視鏡検査

腹腔鏡検査

血管造影

手術ナビゲーション システム

その他

製品に基づいて、手術画像市場はモバイル C アーム、ミニ C アーム、内視鏡検査、腹腔鏡検査、血管造影、手術ナビゲーション システムなどに分割されます。

モダリティ

MRI

X 線

CT

光学

核イメージング

超音波

モダリティに基づいて、外科用画像市場は MRI、X 線、コンピューター断層撮影、光学、核画像、超音波に分割されます。

エンドユーザーの

病院、

クリニック、

その他

外科用画像市場は、エンドユーザーに基づいて、病院、診療所などに分割されています。

調査方法の詳細については、業界の専門家に問い合わせて くださいhttps://www.databridgemarketresearch.com/speak-to-analyst/?dbmr=global-surgical-imaging-market

インサイト

外科用画像市場が分析され、市場規模の洞察と傾向が、国、テストの種類、パッケージの種類、パネルの種類、サンプルの種類、技術、条件、サンプル収集サイト、および流通チャネル別に提供されます。

外科用画像市場レポートでカバーされている国は、北米の米国、カナダ、メキシコ、ドイツ、フランス、英国、オランダ、スイス、ベルギー、ロシア、イタリア、スペイン、トルコ、ヨーロッパの残りの地域、中国、日本、インドです。 、韓国、シンガポール、マレーシア、オーストラリア、タイ、インドネシア、フィリピン、アジア太平洋地域 (APAC)、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、南アフリカ、エジプト、イスラエル、その他の中東および中東およびアフリカ (MEA) の一部としてのアフリカ (MEA)、南米の一部としてのブラジル、アルゼンチン、および南アメリカのその他の地域。

北米は、この地域での医療費の増加と高度な技術の開発により、外科用画像市場を支配しています。さらに、低侵襲手術の増加により、この地域の市場の成長率が高まるでしょう。

アジア太平洋地域は、慢性疾患の有病率の上昇とこの地域の確立された医療インフラにより、予測期間中に成長すると予想されます。

レポートの国のセクションでは、個々の市場に影響を与える要因と、市場の現在および将来の傾向に影響を与える国内市場の規制の変更も提供します。下流および上流のバリュー チェーン分析、技術トレンド、ポーターの 5 つの力の分析、ケース スタディなどのデータ ポイントは、個々の国の市場シナリオを予測するために使用される指針の一部です。また、各国のデータの予測分析を提供しながら、グローバルブランドの存在と入手可能性、およびローカルおよび国内ブランドとの大規模またはほとんどの競争のために直面​​する課題、国内関税および貿易ルートの影響が考慮されます。

ヘルスケア インフラストラクチャの成長 インストール ベースと新技術の浸透

また、外科用画像市場は、資本設備の医療費の各国の成長、外科画像市場向けのさまざまな種類の製品の設置ベース、ライフライン曲線を使用した技術の影響、および医療規制シナリオの変化とその影響に関する詳細な市場分析も提供します。手術画像市場で。データは、2010 年から 2020 年までの過去の期間で利用できます。

ヘルスケア ドメインに関する DBMR の包括的なカバレッジを

ご覧

ください

。 //www.databridgemarketresearch.com/reports/global-surgical-staplers-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/apac-surgical-staplers-device-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-surgical-staplers-device-market

https://www.databridgemarketresearch. com/reports/north-america-surgical-staplers-device-market

Data Bridge の市場調査について:

将来がどうなるかを予測する絶対的な方法は、今日の傾向を理解することです!

Data Bridge Market Research は、比類のないレベルの回復力と統合されたアプローチを備えた、型破りでネオテリックな市場調査およびコンサルティング会社としての地位を確立しています。私たちは、最高の市場機会を発掘し、お客様のビジネスが市場で成功するための効率的な情報を促進することを決意しています。Data Bridge は、複雑なビジネス上の課題に適切なソリューションを提供するよう努め、簡単な意思決定プロセスを開始します。データ ブリッジは、2015 年にプネーで策定および組み立てられた、純粋な知恵と経験の余波です。