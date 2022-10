按產品和服務、應用、主要參與者和預測到 2029 年的營養化妝品市場的複合年增長率為 7.57%

使用最先進的工具和技術來製作這份 Nutricosmetics 報告,提供最佳的業務和用戶體驗。該營養化妝品市場研究還評估了市場狀況、市場份額、增長率、銷量、未來趨勢、市場驅動因素、市場限制、創收、機遇和挑戰、風險和進入壁壘、銷售渠道和分銷商。這份市場報告可能會為您提供許多見解和業務解決方案,幫助您在競爭中保持領先地位。

Nutricosmetics 市場報告提供了對產品規格、技術、產品類型和生產分析的深入洞察,並考慮了收入、成本和毛利率等主要因素。Nutricosmetics 報告還通過波特五力分析研究了市場狀況、市場份額、增長率、未來趨勢、市場驅動因素、機遇和挑戰、風險和進入壁壘、銷售渠道和分銷商。因此,本報告所包含的透明、可靠、全面的市場信息和數據,必將有助於拓展業務,提高投資回報率(ROI)。

市場分析和規模

Data Bridge Market Research 分析,2021 年營養化妝品市場價值為 39.7632 億美元,預計到 2029 年將達到 71.2871 億美元,在 2022-2029 年預測期間的複合年增長率為 7.57%。除了市場價值、增長率、細分市場、地理覆蓋範圍、市場參與者和市場情景等市場洞察之外,數據橋市場團隊研究策劃的市場報告還包括深入的專家分析、進出口分析、價格分析、生產消費分析、專利分析和消費者行為。

市場定義

營養化妝品是指用於製造化妝品以支持皮膚功能和結構的營養素組合。幾種微量營養素,如維生素 A、E 和 C,是眾所周知的抗氧化劑,有助於減少自由基對皮膚的影響。

營養化妝品市場的規模預計將顯著增加。這可以歸因於消費者對皮膚問題的認識不斷提高,例如抗衰老、脫髮、皺紋等,這些問題與各種營養缺乏有關。此外,面對不斷增加的醫療保健支出和與生活方式相關的疾病負擔日益加重,向預防性健康管理實踐的範式轉變將推動全球市場需求的增加。

競爭分析:

全球營養化妝品市場報告提供了有關主要市場參與者的信息。

全球營養化妝品市場主要參與者的收入,(百萬美元)

大公司在全球營養化妝品市場的收入份額,(%)

該報告介紹了可能影響全球營養化妝品市場發展的趨勢、障礙和挑戰。

營養化妝品市場的主要參與者是:

ACM 皮膚病學實驗室(法國)

Forza Industries Ltd. (英國)

Vitabiotics Ltd. (英國)

D-LAB Nutricosmétique (法國)

Skinade (英國)

Amway (英國)

Natrol, LLC (美國)

SOS Hair Care (英國)

WR Group (美國)

Pfizer, Inc (美國)

L’Oréal SA (法國)

聯合利華PLC(英國)

Beiersdorf AG(德國)

我們可以根據客戶的需求在報告中添加或描述新公司。研究團隊將根據調查的難度提供最終確認。

市場動態的驅動力

營養美容

提高消費者對合成化學品負面影響的認識

消費者對流行化妝品護膚產品中使用的合成化學品的負面影響的認識促使他們選擇危害較小的天然成分的產品,這些產品提供相同的好處,而沒有與合成產品相關的負面副作用。較小的參與者在國內市場增長更快。消費者偏好轉向這些品牌,這些品牌也聲稱使用環保製造方法,使產品對消費者更具吸引力。

促進市場增長的營銷策略和研發活動

旨在將有機營養素融入美容產品的研發活動的激增,以及製造商對研究項目的大量投資,正在推動營養化妝品市場的增長。中國、印度、墨西哥、巴西和南非等發展中經濟體可支配收入的增加將為全球企業開闢新機遇。

場合

全球領先的創新和戰略發展計劃之間的併購,以及人們對自身健康的關注度增加,正在影響營養化妝品市場。此外,展示創新產品的創新產品的出現,以及諸如針對特定健康問題的食品 (FOSHU) 等有利監管標準的建立,將在預測期內為營養化妝品市場的參與者提供有利可圖的機會。

約束

另一方面,消費者對營養化妝品的好處缺乏認識,預計將抑制營養化妝品市場的增長。在預測期內,由於人們越來越擔心產品需要較長時間才能獲得有效結果,因此預計營養化妝品市場將面臨挑戰。

這份營養化妝品市場報告詳細介紹了最近的新發展、貿易法規、進出口分析、生產分析、價值鏈優化、市場份額、國家和本地市場參與者的影響、分析新興收入領域的機會、市場變化法規、市場增長戰略分析、市場規模、類別市場增長、利基市場和優勢應用、產品批准、產品發布、地域擴張、市場技術創新。有關營養化妝品市場的更多見解,請聯繫 Data Bridge 市場研究以獲取分析師簡介,

最近的發展

Nykaa 於 2022 年 4 月收購了 Nudge Wellness 60% 的股份,將該業務推向營養化妝品市場。Nykaa 是一家總部位於印度的美容、健康和時尚電子商務公司。

康寶萊營養宣佈於 2021 年 8 月推出其多成分美容補充劑“Herbalife SKIN LycoGlow”,該補充劑基於從以色列公司“Lycored”獲得的番茄提取物 Lycored Nutrient Complex。新的補充劑含有高濃度的番茄紅素以及水果中發現的其他類胡蘿蔔素。

營養化妝品市場研究的目標

** 分析和研究全球營養化妝品市場狀況和未來預測,涉及生產、收入、消費、歷史和預測

** 介紹 Instant Nutricosmetics 的主要參與者、生產、收入、市場份額和近期發展

** 按地區、產品類型、製造商和分銷渠道拆分細分數據

** 分析全球市場及重點區域的潛力與優勢、機遇與挑戰、制約與風險

**識別世界和地區的趨勢、驅動因素、重要影響因素

**分析市場中的擴張、協議、新產品發布和收購等競爭格局

區域分析包括:

北美

美國

加拿大

墨西哥

歐洲

德國

英國

意大利

法國

BENELUX

歐洲其他地區

亞太地區

中國

印度

日本

韓國

亞太其他地區

拉丁美洲

巴西

拉丁美洲其他地區

中東和非洲

沙特阿拉伯

阿拉伯聯合酋長國

南非

其他地區 MEA

亞太地區在營養化妝品市場佔據主導地位,並將繼續擴大其主導地位,原因是該地區工業化的快速發展以及該地區各種最終用途行業對溫度傳感的需求不斷增加。

完整報告包括報告結構

保健品市場特點總結保健品市場產品分析保健品市場供應鏈

營養化妝品市場背景中的主要併購:營養化妝品市場

建議附錄版權和免責聲明以驗證

營養化妝品市場範圍營養化妝品市場根據成分、應用、攝入類型和分銷渠道進行細分。這些細分市場之間的增長將幫助您分析行業中增長較弱的細分市場,並為用戶提供有價值的市場洞察力和市場洞察力,以幫助他們做出戰略決策,以確定市場的主要應用。

成分類胡蘿蔔素

維生素

營養化妝品 脂肪酸

其他類型

貢獻類型

Nutricosmetic 丸 Nutricosmetic

喝

應用

個人護理

皮膚護理

頭髮護理

其他

保健

消化系統健康

心臟健康

體重管理

其他

運河分佈

現代商業

保健美容店

專賣店

藥店

電子商務

報告中涉及的關鍵問題:

營養化妝品市場的預期收入增長是多少?

預計哪些關鍵因素將推動市場收入增長?

未來幾年市場將面臨哪些主要驅動因素、制約因素、機遇、威脅和挑戰?

在預測期內,預計哪個細分市場和地區將佔據最大的市場份額?

哪些公司在營養化妝品市場運營?

SWOT分析和波特五力分析的主要結果是什麼?

