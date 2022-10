救急センター市場は、2029年までの予測期間中に5.35％のCAGRで成長します

緊急治療センター市場は 、2022年から2029年の予測期間中に市場の成長を経験すると予想されています。Data Bridge Market Research は、予測期間中に市場が 5.35% の CAGR で成長すると分析しています。上記のもの。 救急医療センターでは、基本的に外来患者に対して、さまざまな軽傷や病気の治療やカウンセリングなどの緊急医療サービスを提供しています。このセンターは、予約なしで消費者に医療サービスを提供します。

Los jugadores queoperan en los Centros de Atención de Mercado Urgente incluyen Concentra, Inc., MedExpress, American Family Care, NextCare Holdings, Inc, City Practice Group of New York, GoHealth Urgent Care, HCA Healthcare UK, International SOS, Fast Med Urgent . Care, Indian Medical Association, City Practice Group of New York, Johnson & Johnson Private Limited., Medtronic, Siemens, AngioDynamics., Koninklijke Philips NV, GE Healthcare, Amgen Inc, Catena Pharmaceuticals, Eli Lilly and Company y Pfizer Inc. Otros.

グローバル 救急センター 市場の範囲と市場規模

救急センター市場は、サービスと所有権に基づいて分割されます。これらのセグメント間の成長は、業界内の低成長セグメントを分析するのに役立ち、重要な市場アプリケーションを特定するための戦略的決定を下すのに役立つ貴重な市場情報と市場洞察をユーザーに提供します。

サービスに基づいて、救急センター市場は、急性疾患治療、予防接種と予防接種、身体検査、外傷または傷害治療などに分割されます。

緊急治療センター市場は、企業、医師、病院などへの所有権に基づいて分割されています。

緊急治療センター市場の 国レベル分析

上記のように、救急センター市場が分析され、サービスおよび属性ごとの市場規模の洞察と傾向が提供されます。救急医療センター市場レポートの対象国は、米国、カナダ、メキシコ、北米、ドイツ、フランス、英国、オランダ、スイス、ベルギー、ロシア、イタリア、スペイン、トルコ、その他のヨーロッパ、中国、日本、インドです。 . 、韓国、シンガポール、マレーシア、オーストラリア、タイ、インドネシア、フィリピン、その他のアジア太平洋地域 (APAC) アジア太平洋地域 (APAC)、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、南アフリカ、エジプト、イスラエル、中東およびその他のアフリカ (MEA) ) 中東およびアフリカ (MEA) の枠組み、ブラジル;

北米は、地域の高齢者人口の増加、救急医療サービスの手頃な価格と速度、および予測期間中に拡大する専門の救急医療の作成により、市場を支配しています。アジア太平洋地域は、スポーツ関連または心血管障害の発生率が上昇し、一般の意識が高まるにつれて、予測期間中に急速で収益性の高い成長率を経験すると予想されます。

