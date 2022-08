教育およびトレーニング市場におけるマイクロラーニングおよびMOOCは、予測期間中に16.9％のCAGRで拡大すると、AMIの調査は指摘しています

Absolute Markets Insights Micro-Learning And MOOCs In Education And Training Market が発表した最新の調査研究では、100 ページ以上のビジネス戦略に関する分析が主要および新興業界のプレーヤーによって取り上げられており、現在の市場開発、ランドスケープ、テクノロジーのノウハウを提供します。ドライバー、機会、市場の視点とステータス。セグメントを理解することは、市場の成長を助けるさまざまな要因の重要性を特定するのに役立ちます。

教育およびトレーニングにおけるマイクロラーニングおよび MOOCs 市場は、2021 年に 244 万米ドルの価値があると推定され、2030 年には米ドルに達し、予測期間中に 16.9% の CAGR で成長すると予想されています。

この教育およびトレーニングにおけるマイクロラーニングおよびMOOCsの市場調査レポートで取り上げられている主要企業の一部は次のとおりです。

株式会社コーセラ

Gnowbe Pte.株式会社

スキルソフト

スプリンガー・ネイチャー

ユーダシティ

株式会社ユーデミー

他の業界関係者の間で。

市場概要:

大規模なオープン オンライン コース (MOOC) は、インターネットを介してコースの利用可能性を高めることで、学習への参加を増やすことを目的とした一連のオンライン コースです。世界のどこからでも学生、個人、専門家がコースに参加し、認定資格を取得できます。通常の MOOC には、通常のコースで提供されるほとんどの教材が含まれており、ビデオ講義、問題セット、クイズ、PDF などが含まれています。ただし、学生とのインタラクティブなセッションを含むMOOCコースも開発されており、学生とトレーナーの関係を強化し、疑問を解消しています.一方、マイクロラーニングは一連の短いコース (またはビデオ) であり、学習者の都合に基づいて把握できる短いバースト情報を学習者に提供します。マイクロラーニング コンテンツには、テキスト、画像、ビデオ、オーディオ、テストとクイズ、さらにはゲームを含めることができます。

特にシンガポールは、熟練した労働力の強化に向けて大規模な投資を行っており、教育およびトレーニング市場におけるマイクロラーニングと MOOC の成長を後押ししています。たとえば、2020 年半ば、南洋理工大学では、学生の自立と自己主導を奨励する目的で、各学部生が卒業要件の約 10% を満たすために MOOCs を使用することを許可しました。このイニシアチブを通じて、約 14,000 人の学生を含む学部生の 60% が、少なくとも 1 つの MOOC を修了することができました。市場参加者は同時に、この機会を利用し、教育機関との戦略的コラボレーションを確立して、より大きな消費者ベースをターゲットにしています。

Covid-19 パンデミックは、e ラーニング部門で世界的に大きな成長を遂げました。特に組織は、従業員全員がリモートで作業する必要があったため、スタッフのオンボーディングと継続的なトレーニングのための e ラーニング教材の開発に多額の投資を行ってきました。時間を最適化するために、組織は仮想トレーニング資料をキュレートして提供するプラットフォームに登録しています。このプラットフォームは、ヘルスケア セクター全体で非常に役立つと見なされていました。 Covid-19 パンデミックのさなか、Tan Tock Seng Hospital (TTSH) はマイクロラーニング プログラムを主催し、進行中の状況に関する差し迫った課題に対処するためにスタッフをトレーニングしました。

教育およびトレーニング市場におけるシンガポールのマイクロラーニングおよび MOOC:

オファリング別

ソリューション マイクロラーニング

大規模なオープン オンライン コース (MOOC) サービス トレーニングとコンサルティング

実装と保守

設計と開発

その他

ユーザータイプ別

個人 民間部門のトレーニング プロバイダー 中小企業

大企業 法人 中小企業

大企業 政府

地域別

北米 私たち カナダ メキシコ 北米の残りの部分

ヨーロッパ フランス イギリス スペイン ドイツ イタリア 北欧諸国 デンマーク フィンランド アイスランド スウェーデン ノルウェー ベネルクス連合 ベルギー オランダ ルクセンブルク ヨーロッパの残りの部分

アジア太平洋地域 中国 日本 インド ニュージーランド オーストラリア 韓国 東南アジア インドネシア タイ マレーシア シンガポール その他の東南アジア その他のアジア太平洋

中東とアフリカ サウジアラビア アラブ首長国連邦 エジプト クウェート 南アフリカ 中東およびアフリカの残りの部分

ラテンアメリカ ブラジル アルゼンチン ラテンアメリカの残りの部分



教育およびトレーニング市場におけるマイクロラーニングおよびMOOCsでの地位を拡大するための利害関係者およびビジネスプロフェッショナルにとっての重要な質問のいくつか:

Q 1. 2021 年に向けて、最もやりがいのある市場への扉を開いているのはどの地域ですか?

Q 2. 市場の成長と予測に対する最新のシナリオのビジネス上の脅威と影響は何ですか?

Q 3. アプリケーション、種類、地域別の教育とトレーニングにおけるマイクロラーニングと MOOCs 運動ショーケースの最も有望で高度な開発シナリオは何ですか?

Q 4.2020年以降の教育およびトレーニング市場におけるマイクロラーニングおよびMOOCで最も注目すべきセグメントは何ですか?

Q 5.教育およびトレーニング市場におけるマイクロラーニングおよび MOOCs で直面し、発展している重要なプレーヤーは誰ですか?

私たちのレポートを読んでいただきありがとうございます。レポートに関するカスタマイズやご質問については、お気軽にお問い合わせください。私たちのチームは、お客様のニーズに最適なレポートを作成します。

