整形外科用デバイス市場 [調査方法] | タイプ別セグメンテーションと 2029 年までの SWOT 分析

整形外科用デバイスの市場調査レポート2022-2029 は、今後数年間の一般的なビジネス ブームに影響を与える市場のダイナミクス、最新のトレンド、通話、および今後の特性を強調しています。整形外科用デバイス市場レポートは、市場規模、シェア、成長、およびコストとボリュームの観点からの利益、主要なファンダメンタルプレーヤーの重要な機会と課題の詳細な調査で構成されています。このファイルには、資金調達の実現可能性、シナリオ入札、輸出入状況、国内ブームの見通し、CAGR 状況、強度評価が含まれています。このファイルには、新しいテクノロジーの完全な分析が含まれています。

これは、主要なプレーヤー、重要なコラボレーション、合併、メンバーシップ、およびこの整形外科用デバイス市場ファイルで検討されているトレンドのイノベーションとビジネス ルールに焦点を当てた専門的で詳細なファイルです。さらに、このファイルは、製品のパフォーマンスを同様に最適化するための、コスト、デリバリー チェーン、時代の革新、および改善の詳細な分析を提供します。整形外科用デバイス市場ファイルは、すべてのセグメントの包括的な概要を提供し、市場の主要な分野の事実を共有しています。さらに、2029年までの市場ブームを予測するための内部データの予測バージョンもあります。

Data Bridge Market Research は、整形外科デバイス市場が 2021 年の 46 億 362 万米ドルから 2029 年までに 75 億 526 万米ドルに達し、2022 年から 2029 年の予測期間中に 6.3% の CAGR が見込まれると分析しています。

このレポートは、世界の整形外科用デバイス市場の見積もりを簡素化するために提示されたさまざまな市場セグメントに関する重要な洞察を提供します。これらの市場セグメントは、整形外科用デバイスの製品またはサービスの種類、エンド ユーザーまたはアプリケーション、地域など、さまざまな関連要因に基づいています。レポートはまた、年間の生産額と需要量の違い、市場プレーヤーの存在、各地域​​の成長など、整形外科用デバイス市場が保持する地域の可能性の詳細な分析を提供します。与えられた予測期間。この調査では、整形外科用デバイス市場の現在の市場規模を、主要なプレーヤーとの7年間の成長率でカバーしています。

整形外科用デバイス市場の主要プレーヤー/企業プロファイル:

Zimmer Biomet (米国)、Smith & Nephew plc (ドイツ)、Medtronic (アイルランド)、Stryker (米国)、Braun Melsungen AG (ドイツ)、NuVasive, Inc. (米国)、DJO, LLC (米国の州)、Institut Straumann AG (スイス)、OSSTEM IMPLANT CO., LTD. (韓国)、Narang Medical Limited (米国)、Globus Medical (米国)、Arthrex, Inc. (米国)、CONMED Corporation (米国)、Integra LifeSciences Corporation (米国)

世界の整形外科用デバイス市場セグメンテーションの見通し:

製品別

(再建的関節置換術、 脊椎インプラント、外傷および頭蓋顎顔面、歯科インプラント、オルソバイオロジクス)、デバイスの種類 (内部固定デバイス、外部固定デバイス)、生体材料 (金属生体材料、高分子生体材料、セラミック生体材料、天然生体材料、およびその他)、手順(開腹手術、低侵襲手術(MIS))、

利用者

(病院、外来診療センター、専門クリニック、整形外科センター、その他)

整形外科用デバイス市場の地域セグメント分析:

北米

ヨーロッパ

アジア太平洋地域

ラテンアメリカ

中東とアフリカ

整形外科用デバイス市場のダイナミクス

運転手

高齢者人口の増加

人口の高齢化と、世界中の変形性関節症と骨粗鬆症の有病率の増加が、世界市場を牽引しています。さらに、医療ツーリズムの増加と技術の向上が、世界市場の拡大に重要な役割を果たしています。整形外科用デバイス市場は、高齢者人口の増加、骨粗鬆症および 変形性関節症のリスクの高さ、世界中での関節置換術およびスポーツ事故の増加などの要因によって牽引されています。2022 年から 2029 年の予測期間では、骨折や外傷の症例も整形外科用デバイス市場を拡大すると予想されます。さらに、製品の普及率が高い3Dプリンティングやスマートセンサーなどの技術的進歩が市場の成長を後押ししています。

3D印刷技術の登場

これは、特に患者固有のインプラント、プロトタイプ、および生分解性インプラントを作成するための医療機器メーカーの間で多くの魅力を獲得し、業界を前進させています.

骨粗鬆症患者数の大幅な増加

今後数年間で、副作用を制限する進歩により、整形外科事業に収益性の高い見通しが生まれると予測されています。たとえば、肥満と糖尿病は、特に高齢者の間で、変形性関節疾患の発生率の増加と関連しています。より多くの若者がスポーツやフィットネス活動に従事するにつれて、これらの活動に関連する事故の数が増加します. これにより、世界中で整形外科用デバイスの需要が高まっています。

機会

いくつかの分野では、ロボット手術の人気が高まっています。整形外科インプラント技術における自動化の使用は、新たな成長の機会を可能にしています。さらに、ロボットの使用により、プロセスが簡素化されます。ロボットは、人間の外科医よりも優れた手術を行うことができます。これにより、整形外科用デバイス市場でのロボットの採用が増加します。急速な成長を促進するために必要な成分です。さらに、成長する研究開発は、成長の可能性を提供するもう 1 つの要因です。市場のトップ地域企業は、整形外科用インプラントに数百万ドルを投資しています。

購入する理由:

最近の傾向とSWOT分析を使用して、整形外科用デバイス市場の範囲を確認してください。

今後数年間の市場成長効果と相まって、市場ダイナミクスの概要。

整形外科用デバイス市場セグメンテーション分析には、経済的および非経済的側面の影響を含む、定性的および定量的調査が含まれます。

整形外科用デバイス市場と、市場の成長に影響を与えている供給力を組み合わせた地域および国レベルの分析。

各セグメントおよびサブセグメントの市場価値データ (百万米ドル) および販売量 (百万単位)。

過去5年間にプレーヤーが採用した戦略。

