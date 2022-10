整形外科用人工装具の市場規模、シェア、成長、需要、新たなトレンド、および 2029 年までの予測

整形外科用人工装具市場 は、すべての市場愛好家、政策立案者、投資家、および市場関係者にとって価値のあるドキュメントです。この市場レポートは、契約、パートナーシップ、コラボレーションと合弁事業、買収と合併、新製品の発売、拡張、およびその他の主要な戦略に関して行われている主要な開発を分析しています。また、会社の詳細なプロファイルも調査します。整形外科用人工装具の市場調査レポートで取り上げられている各ベンダーの概要、SWOT 分析、および戦略は、市場の力と、それらをどのように活用して将来の機会を生み出すことができるかについての理解を提供します。

Data Bridge Market Research は、整形外科用人工装具市場が予測期間中に 7.70% の CAGR を経験すると予想されると分析しています。これは、2021 年に 7 億 8,000 万米ドルだった市場価値が 2029 年までに 32 億 3,000 万米ドルに急増することを示しています。糖尿病などの病状の発生率が増加しているため、「下肢義足」が整形外科用義足市場の製品タイプ セグメントを支配しています。 . 下半身を症候性で脆弱にする原因となります。Data Bridge 市場調査チームが作成した市場レポートには、詳細な専門家の分析、患者疫学、パイプライン分析、価格分析、および規制の枠組みが含まれています。

整形外科用補綴市場のダイナミクス

運転手

太りすぎの人口ベースの増加

ジャンクフードの大量消費、不健康なライフスタイルなどのさまざまな要因による世界中の肥満率の増加は、市場の成長を促進する主な要因の1つです。肥満は膝に直接的な影響を及ぼし、その結果、歩行、座位、走行が困難になります。

研究開発スキル。

特に医療機器や医療機器に関連する先進国と発展途上国における研究とスキル開発への支出の増加は、さらに有利な市場成長の機会を生み出すでしょう。材料科学の分野で行われている研究開発競争も、市場の成長率を牽引しています。

ヘルスセンターへの投資の増加

医療施設の状態を改善し、全体的な医療インフラストラクチャを改善することへの関心の高まりは、市場の成長を促進するもう 1 つの重要な要因です。新しく改善された技術の資金調達と適用に関連する官民の関係者間の戦略的パートナーシップとコラボレーションの数の増加は、さらに有利な市場機会を生み出しています。

機会

さらに、対象を絞った研究活動のための官民資金の増加により 、 CAD/CAM 技術と材料科学の分野の発展、高齢者人口の増加、世界中の技術進歩によるイノベーションと製品開発の増加により、収益機会が拡大します。2022年から2029年までの予測期間における市場関係者向け。さらに、交通事故の増加、インターネット普及率の増加、人工装具の開発におけるモノのインターネットの促進、技術的に革新的な整形外科への幅広いアクセシビリティ。プロテーゼ、カスタマイズの必要性の高まり。手作りの整形外科用人工装具と一人当たりの医療費の増加により、将来の市場の成長率がさらに増幅されます。

制約/課題 世界の整形外科用人工装具市場

一方で、R&D スキルに関連する高コスト、限られたインフラ施設、および遅れている経済における意識の欠如は、市場の成長を妨げると予想されます。さらに、発展途上国における有利な償還シナリオの欠如と技術の浸透、人工装具に関連する高コスト、および低中所得国における適切なインフラストラクチャの欠如は、予測期間に市場に挑戦すると予想されます。 2022年から2029年の。

対象市場プレーヤー

Blatchford Group (英国)、Touch Bionics Inc. (英国)、The Ohio Willow Wood Co. (米国)、Össur (アイスランド)、Fillauer LLC. (米国)、Advanced Arm Dynamics, Inc. (米国)、Stryker (米国)、Exactech, Inc (米国)、Globus Medical Inc (米国)、RTI Surgical Inc. (米国)、Wright Medical Group NV (米国)、Johnson & Johnson Services, Inc. (米国), Arthrex Inc. (米国), AlloSource (米国) ), Braun Melsungen AG (ドイツ), Smith & Nephew plc (ドイツ), Zimmer Biomet (米国), Hanger Inc, (米国)および Otto Bock Healthcare GmBH (ドイツ)

完全なレポートに アクセス @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-orthopedic-prosthetics-market

調査した国:

北米 (アルゼンチン、ブラジル、カナダ、チリ、コロンビア、メキシコ、ペルー、米国、その他のアメリカ) ヨーロッパ (オーストリア、ベルギー、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、イタリア、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ロシア、スペイン、スウェーデン、スイス、イギリス、その他のヨーロッパ) 中東およびアフリカ (エジプト、イスラエル、カタール、サウジアラビア、南アフリカ、アラブ首長国連邦、その他の MEA) アジア太平洋 (オーストラリア、バングラデシュ、中国、インド、インドネシア、日本、マレーシア、フィリピン、シンガポール、韓国、スリランカ、タイ、台湾、その他のアジア太平洋)

世界の整形外科用人工装具市場の次の主要ドライバーのハイライト

事業内容

会社の業務と事業部門の詳細な説明。

企業戦略

会社のビジネス戦略のアナリストの要約。

会社沿革

会社に関連する主要なイベントの進行

主な商品・サービス

同社の主要な製品、サービス、およびブランドのリスト。

主要な競合他社

同社の主な競合他社のリスト。

重要拠点と関連会社

主要な場所と会社の子会社のリストと連絡先の詳細。

過去5年間の詳細な財務比率

5年の歴史を持つ会社が発行する年次財務諸表から導き出された最新の財務比率。

世界の整形外科用人工装具市場の範囲

整形外科用人工装具市場は、製品の種類、技術の種類、およびエンド ユーザーの種類に基づいて分割されます。これらのセグメント間の成長は、業界の低成長セグメントを分析し、ユーザーに貴重な市場の概要と市場の洞察を提供して、主要な市場アプリケーションを特定するための戦略的決定を下すのに役立ちます。

製品の種類

上端部

プロテーゼ

下肢プロテーゼ

コーティング

プラグ

モジュラー コンポーネント

製品タイプに基づいて、整形外科用人工装具市場は、上肢、人工装具、下肢人工装具、ライナー、ソケット、およびモジュラー コンポーネントに分割されます。

テクノロジータイプ

従来型

電気の

ハイブリッド補綴物

技術の種類に基づいて、整形外科用人工装具市場は、従来型、電動、ハイブリッド型の人工装具に分類されます。

エンド ユーザー タイプ

病院

補綴クリニック

リハビリセンター

その他

レポートは、次の質問に答えることができます。

整形外科用人工装具業界のグローバルキープレーヤーは誰ですか? 経営状況(能力、生産量、価格、原価、総収入)はどうですか? 整形外科用補綴物の種類と用途は? 各タイプとアプリケーションの市場シェアは? 整形外科用人工装具の原材料と上流の製造設備は何ですか? 整形外科用プロテーゼの製造工程は? 整形外科用人工装具業界への経済的影響と整形外科用人工装具業界の開発動向。 世界の整形外科用人工装具市場を牽引する主な要因は何ですか? 肌の引き締め市場の成長に影響を与える主要な市場動向は何ですか? 整形外科用人工装具市場の市場成長に対する課題は何ですか? 世界の整形外科用人工装具業界のベンダーが直面する整形外科用人工装具市場の機会と脅威は何ですか?

