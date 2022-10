整形外科用人工装具市場は 2029 年まで CAGR 7.70% で成長し、レポートは業界分析、シェア、成長、サイズ、需要、収益分析に関する詳細を提供します

整形外科用人工装具市場レポート、 これは包括的なものであり、一般的な市場状況、市場成長シナリオ、考えられる抑制要因、主要な業界動向、市場規模、市場シェア、販売量、および将来の動向を推定しています。ビジネス目標の達成に確実に役立つ新しいスキル、最新のツール、革新的なプログラムを使用して、貴重な市場の洞察を簡単に得ることができます。この受賞歴のあるマーケティング レポートで引用されている情報とデータは、ウェブサイト、雑誌、合併、会社の年次報告書などの信頼できる情報源から収集されています。包括的な整形外科用人工装具市場レポートは、整形外科用人工装具業界の通常のプレーヤーと新興プレーヤーの両方にとって非常に役立ちます。

説得力のある整形外科用人工装具市場レポートは、業界の専門家、動的アナリスト、熟練した予測者、知識豊富な研究者のチームによる厳密な市場分析に基づいて作成されています。

Data Bridge Market Research によると、整形外科用人工装具市場は、予測期間中に 7.70% の CAGR を記録すると予想されています。これは、2021 年の 7 億 8000 万ドルの市場価値が 2029 年には 32 億 3000 万ドルに達することを示唆しています。糖尿病などの疾患の発生率の上昇により、「下肢義足」が整形外科用義足市場の製品タイプを支配しています。それらは下半身の症状と脆弱性の原因です。Data Bridge 市場調査チームが作成した市場レポートには、詳細な専門家の分析、患者の疫学、パイプライン分析、価格分析、および規制の枠組みが含まれています。

名前が示すように、整形外科用プロテーゼは、骨折または損傷した手足を置き換えることを目的としたカスタムメイドのプロテーゼです。整形外科用プロテーゼは骨を人工的に支え、動きを可能にし、手足の骨折や損傷による痛みを軽減します。

整形外科用人工装具市場のダイナミクス

運転者

過体重人口の増加

ジャンク フードの大量消費、不健康なライフ スタイルなどのさまざまな要因による世界的な肥満率の上昇は、市場の成長を促進する主な要因の 1 つです。肥満は膝に直接的な影響を及ぼし、歩くこと、座る、走ることが困難になります。

研究開発能力。

特に医療機器や機器に関連する先進国および発展途上国における研究とスキル開発への支出の増加は、より有利な市場成長の機会を生み出すでしょう。材料科学の研究開発競争も市場の成長を牽引しています。

医療センターへの投資は増加し続けています

医療施設の状態を改善し、全体的な医療インフラを改善することへの関心の高まりは、市場の成長を促進するもう 1 つの重要な要因です。新しい技術や改良された技術の資金調達と応用に関連する公的機関と民間機関の間の戦略的パートナーシップとコラボレーションの数の増加は、より有利な市場機会を生み出しています。

機会

さらに、ターゲットを絞った研究活動に対する公的および民間の資金提供が増加しました 。 CAD/CAM と材料科学技術、高齢者人口の増加、世界的な技術進歩によるイノベーションと製品開発の増加が、チャンスの収益を押し上げます。2022年から2029年までの予測期間における市場関係者向け。さらに、交通事故の増加、インターネットの普及の拡大、人工装具の開発におけるモノのインターネットの継続的な推進、整形外科用人工装具における技術革新の幅広い利用可能性、およびカスタマイズ。手動整形外科用プロテーゼと一人当たりの医療費の増加は、市場の将来の成長率をさらに増幅します。

市場参加者は以下を対象としました:

Blatchford Group (英国)、Touch Bionics Inc. (英国)、The Ohio Willow Wood Co. (米国)、Össur (アイスランド)、Fillauer LLC. (米国)、Advanced Arm Dynamics, Inc. (米国)、Stryker (米国)、Exactech, Inc (米国)、Globus Medical Inc (米国)、RTI Surgical Inc. (米国)、Wright Medical Group NV (米国) )、Johnson & Johnson Services, Inc. (米国)、Arthrex Inc. (米国)、AlloSource (米国)、Braun Melsungen AG (ドイツ)、Smith & Nephew plc (ドイツ)、Zimmer Biomet (米国)、Hanger Inc. (米国)および Otto Bock Healthcare GmBH(ドイツ)

詳細な調査レポートの概要を調べる @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-orthopedic-prosthetics-market

地域成長分析:

北米 (米国、カナダ、メキシコ)

ヨーロッパ (ドイツ、フランス、イギリス、ロシア、イタリア)

アジア太平洋 (中国、日本、韓国、インド、東南アジア)

南米(ブラジル、アルゼンチン、コロンビアなど)

中東およびアフリカ (サウジアラビア、アラブ首長国連邦、エジプト、ナイジェリア、南アフリカ)

整形外科用人工装具市場レポートの主な特徴:

レポート技術、製品タイプ、アプリケーション、およびその他の主要セグメントの包括的な評価を通じて、世界の整形外科用人工装具市場の詳細な分析が提供されます。

予測期間中の市場とCAGRの定性的および定量的分析

市場の成長に影響を与える可能性のあるドライバー、機会、制約、および制約を含む市場ダイナミクスの研究。

整形外科用人工装具業界の包括的な地域分析と将来の成長見通し

企業プロファイル、製品ポートフォリオ、事業拡大戦略に焦点を当てて、競争環境を分析する

世界の整形外科用人工装具市場の目次で取り上げられている戦略的ポイント:

第1章: 世界の整形外科用人工装具市場の紹介、背景情報、および製品概要 第2章: 整形外科用人工装具市場の研究 目的 と研究範囲 第3章: 整形外科用人工装具市場のダイナミクス – 成長要因、破壊力、トレンド、課題と機会 第 4 章: 市場要因分析、整形外科用人工装具市場のバリュー チェーン、PESTEL & PORTER モデル、市場エントロピー、特許/商標分析 第5章: プレーヤー分析、競合状況、整形外科用人工装具市場のピアグループ分析、戦略的グループ分析、進行中のマッピング、BCGマトリックスおよび企業プロファイル 第6章: タイプ、アプリケーション/垂直またはエンドユーザー、その他のセグメント別の視覚化市場の収益規模 第 7 章: 国別の市場評価 国別のさらなるセグメンテーション 第8章: 研究方法論 第 9 章: データ ソース

詳細については、TOC @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-orthopedic-prosthetics-marketをご覧ください。

最近の開発

2022 年 2 月、Össur は Power Knee マイクロプロセッサに基づく新しい人工膝関節システムを導入しました。電動の「スマート」プロテーゼは、高度なアルゴリズムを使用して人間の動きを検出し、着用者の速度とリズムをリアルタイムで学習して調整します。

2021 年 12 月、WillowWood Global LLC は成長プライベート エクイティ会社 Blue Sea Capital LLC と戦略的パートナーシップを結びました。このパートナーシップにより、同社の資金が増加し、より革新的な製品を生み出すことができます。

レポートは、次の質問に答えることができます。

整形外科用人工装具業界の主要なグローバルプレーヤーは誰ですか? あなたのビジネスはどのように行っていますか (容量、生産、価格、コスト、総収入)? 整形外科用プロテーゼの種類と用途は? 各タイプとアプリケーションの市場シェアは? 整形外科用人工装具の上流にある原材料と製造設備は何ですか? 整形外科用プロテーゼの製造工程とは? 整形外科用プロテーゼ業界への経済的影響と整形外科用プロテーゼ業界の傾向。 2029年の整形外科用人工装具の市場規模と成長率は? 世界の整形外科用人工装具市場を牽引する主な要因は何ですか? 整形外科用人工装具市場の成長に影響を与える主要な市場動向は何ですか? 整形外科用人工装具市場における市場成長の課題は何ですか? 整形外科用人工装具業界のグローバルベンダーが直面する整形外科用人工装具市場の機会と脅威は何ですか?

