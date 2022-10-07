整形外科関節再建市場の革新、地域の見通し、業界規模、課題、主要なリーダー、2029 年の予測

信頼できる整形外科関節再建市場レポートは、現在の世界市場の状況といくつかの市場ダイナミクスの詳細な調査をカバーしています。市場定義、市場セグメンテーション、競合分析、調査方法論などの主要な市場分析分野は、レポート全体で非常に注意深く正確に調査されています。言うまでもなく、このレポートは、関連するデータと情報の範囲に応じて、複数のチャート、グラフ、および表を使用することによって驚くほど特徴付けられています。

整形外科関節再建市場は、2021 年に 177.7 億米ドルと評価され、2029 年までに 241.3 億米ドルに達すると予測されており、2022 年から 2029 年の予測期間中に 3.9% の CAGR を記録します。「膝」は、高齢者人口が増加し、骨粗鬆症や慢性関節炎などの高齢者障害がさらに増加するため、予測期間中の整形外科関節再建市場で最大の関節タイプのセグメントを表します。データ ブリッジ市場調査チームによってキュレーションされた市場レポートには、詳細な専門家の分析、患者の疫学、パイプライン分析、価格分析、および規制の枠組みが含まれています。

長年にわたり、整形外科疾患、骨粗鬆症、変形性関節症 (OA)、および下肢の状態の有病率が増加しています。関節炎財団によると、2040 年までに、米国では 18 歳以上の 7,800 万人以上が関節炎と診断されると予想されています。整形外科疾患、骨粗鬆症、変形性関節症 (OA) の増加により、整形外科的関節再建の採用が加速しています。整形外科の関節再建市場は、技術の進歩に対する主要なプレーヤーの関心の高まりに大きく影響されています。これらの決定要因は、市場が予測期間にわたって大幅な成長を示すのに役立ちます。

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整形外科関節再建の市場調査では、市場の状況、成長率、将来の傾向、市場ドライバー、機会と課題、リスクと参入障壁、販売チャネル、ディストリビューター、およびポーターの 5 つの力の分析を分析します。このレポートは、最近の市場動向など、市場の最も重要な側面に焦点を当てるのに役立ちます。この市場調査レポートで収集された膨大な情報から得られた分析と見積もりは、市場を支配したり、新興企業として市場でブランドを作成したりする際に非常に必要です。

セグメンテーション：

整形外科の関節再建市場は、製品の種類、関節の種類、手順、技術、生体材料、およびエンド ユーザーに基づいて分割されます。これらのセグメント間の成長は、業界の弱い成長セグメントを分析し、ユーザーに貴重な市場洞察と市場洞察を提供して、市場の主要なアプリケーションを特定するための戦略的決定を下すのに役立ちます。

製品の種類

脱灰骨基質

同種移植

骨形成タンパク質

粘液補充製品

合成骨代用品

その他

製品タイプに基づいて、整形外科関節再建市場は、脱塩骨マトリックス、同種移植片、骨形成タンパク質、粘性補充製品、合成骨代替物などに分割されます。

タイプデジョイント

膝

ヒップ

ショルダー

足首

他の

関節の種類に基づいて、整形外科の関節再建市場は、膝、股関節、肩、足首などに分割されます。高齢者人口の増加により、膝のセグメントが市場を支配すると予想されており、骨粗鬆症や関節炎などの老齢障害がさらに増加し​​ています。

手順

合計

パーティエル

その他

手順に基づいて、整形外科関節再建市場は全体、部分、その他に分割されます。

技術

関節置換術

インプラント

骨移植

骨切り術

関節鏡検査

表面再生

関節固定術

技術に基づいて、整形外科の関節再建市場は、関節置換術、インプラント、骨移植、骨切り術、関節鏡検査、表面再建および関節固定術に分割されます。

生体材料

メタリック

ポリマー

セラミック

ナチュレル

生体材料に基づいて、整形外科の関節再建市場は、金属、ポリマー、セラミック、および自然に分割されます。

最終ユーザー

病院および外来センター

研究・学術機関

エンドユーザーに基づいて、整形外科関節再建市場は、病院および外来センターと研究および学術研究所に分けられます。

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主な市場プレーヤー:

ジマー・バイオメット（アメリカ）

ストライカー（アメリカ）

ジョンソン・エンド・ジョンソン・プライベート・リミテッド（アメリカ）

スミス＋甥（イギリス）

Arthrex, Inc.（アメリカ）

Exactech、Inc（米国）

コーリングループ（英国）

DJO LLC（アメリカ）

北京Chunlizhengda Medical Instruments Co.、Ltd（中国）

Braun Melsungen AG (ドイツ)

GROUPE FH ORTHO 通信 (米国)

リマコーポレート スパ (イタリア)

日本MDM株式会社（日本）

PETER BREHM GmbH (アレマーニュ)

整形外科関節再建市場レポートの魅力:-

最新の市場ダイナミクス、開発トレンド、成長機会が、業界の障壁、開発の脅威、リスク要因とともに提示されます。

整形外科関節再建市場の予測データは、実現可能性分析、市場規模の推定および開発に役立ちます

このレポートは、すべての重要な整形外科関節再建市場をマイクロ監視する包括的なガイドとして機能します

市場の簡潔な見方は理解を容易にします。

クルミ油市場の競争力のある見方は、プレーヤーが正しい選択をするのに役立ちます

主な質問への回答

COVID-19 は、世界の整形外科関節再建市場の成長と規模にどのような影響を与えましたか?

世界の整形外科関節再建市場における主要なプレーヤーは誰で、その主要な事業計画は何ですか?

世界の整形外科関節再建市場のファイブ フォース分析の主な懸念事項は何ですか?

世界の整形外科関節再建市場のディーラーが直面するさまざまな見通しと脅威は何ですか?

主要サプライヤーの長所と短所は何ですか?

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このレポートを購入する理由:

経済的および政治的側面の影響を取り入れた定性的および定量的調査を含む市場セグメンテーション分析

市場の成長に影響を与えている需要と供給の力を統合する地域および国レベルの分析。

USD Million の市場価値と出来高 Units Million の各セグメントおよびサブセグメントのデータ

過去5年間にプレーヤーが採用した新しいプロジェクトと戦略とともに、主要プレーヤーの市場シェアを含む競争環境

製品の提供、主要な財務情報、最近の開発、SWOT 分析、および主要な市場プレーヤーが採用している戦略をカバーする包括的な企業プロファイル

コンテンツ：

パート 01: エグゼクティブ サマリー

パート 02: レポートの範囲

パート 03: 整形外科関節再建市場の展望

パート 04: 整形外科関節再建の市場規模

パート05：製品別の整形外科関節再建市場セグメンテーション

パート 06: 5 つの力の分析

パート 07: 顧客の状況

パート 08: 地理的景観

パート 09: 意思決定の枠組み

パート 10: 原動力と課題

パート 11: 市場動向

パート 12: サプライヤーの状況

パート 13: ベンダー分析

新しいビジネス戦略、課題、およびポリシーは、TOC、TOC リクエスト @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-orthopedic-joint-reconstruction-marketに記載されています。

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